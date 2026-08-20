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പ്രീമിയം ലുക്ക്, കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളോടെ മഹീന്ദ്ര XEV 9Sന്‍റെ 6 സീറ്റർ പതിപ്പ് വിപണിയിൽ

XEV 9Sന്‍റെ പുതിയ 6 സീറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ പായ്ക്ക് ടു, പായ്ക്ക് ത്രീ വേരിയന്‍റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇതിന് 7 സീറ്റർ പതിപ്പിനേക്കാൾ വില കൂടുതലാണ്.

MAHINDRA XEV 9S 6 SEATER PRICE MAHINDRA XEV 9S 6 SEATER FEATURES MAHINDRA XEV 9S 6 SEATER DESIGN മഹീന്ദ്ര XEV 9S 6 സീറ്റർ
New 6-seater variant of Mahindra XEV 9S launched (Photo - Mahindra Auto)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 20, 2026 at 7:35 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: തദ്ദേശീയ എസ്‌യുവി നിർമ്മാതാക്കളായ മഹീന്ദ്ര ഓട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എസ്‌യുവിയായ XEV 9Sന്‍റെ 6 സീറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ പുറത്തിറക്കി. ലോഞ്ച് ചെയ്‌തതിന് ശേഷം 7 സീറ്റർ ലേഔട്ടിൽ മാത്രം ലഭ്യമായിരുന്ന ഈ ഇലക്ട്രിക് എസ്‌യുവി ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രീമിയം ഓപ്ഷനുകളോടെ പുതിയ 6 സീറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിൽ കൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

XEV 9Sന്‍റെ പുതിയ 6 സീറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ പായ്ക്ക് ടു, പായ്ക്ക് ത്രീ വേരിയന്‍റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. 6 സീറ്ററിന്‍റെ പായ്ക്ക് ടു വേരിയന്‍റിന് 7 സീറ്ററിന്‍റെ 'പാക്ക് ടു' വേരിയന്‍റിനേക്കാൾ 17,000 രൂപ കൂടുതലാണ്. അതേസമയം 6 സീറ്റർ 'പാക്ക് ത്രീ' വേരിയന്‍റിന് 7 സീറ്റർ പതിപ്പിനേക്കാൾ 20,000 രൂപ കൂടുതലാണ്. 25 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിന്‍റെ പ്രാരംഭ വില. അതേസമയം ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് വേരിയന്‍റിന് 30.9 ലക്ഷം രൂപ എക്‌സ്-ഷോറൂം വിലയുണ്ട്.

MAHINDRA XEV 9S 6 SEATER PRICE MAHINDRA XEV 9S 6 SEATER FEATURES MAHINDRA XEV 9S 6 SEATER DESIGN മഹീന്ദ്ര XEV 9S 6 സീറ്റർ
Mahindra XEV 9S 6-seater variant (Photo - Mahindra Auto)

മഹീന്ദ്ര XEV 9S 6-സീറ്റർ വേരിയന്‍റിലെ സവിശേഷതകൾ

XEV 9Sന്‍റെ 6-സീറ്റർ പതിപ്പിലെ സവിശേഷതകൾ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. ശ്രേണിയിലുടനീളം ട്രിപ്പിൾ-സ്‌ക്രീൻ സജ്ജീകരണം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. വയർലെസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഈ വേരിയന്‍റിൽ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8295 പ്രോസസർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇൻ-കാർ കണക്റ്റിവിറ്റിക്കായി 5G പിന്തുണയും ഇതിലുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ, കാറിന്‍റെ 12.3 ഇഞ്ച് പാസഞ്ചർ ഡിസ്‌പ്ലേയിൽ മുൻകൂട്ടി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത OTT, മറ്റ് ആപ്പുകൾ എന്നിവയും ലഭ്യമാണ്.

MAHINDRA XEV 9S 6 SEATER PRICE MAHINDRA XEV 9S 6 SEATER FEATURES MAHINDRA XEV 9S 6 SEATER DESIGN മഹീന്ദ്ര XEV 9S 6 സീറ്റർ
Interior of Mahindra XEV 9S (Photo - Mahindra Auto)

വീഡിയോ കോളുകൾ ചെയ്യാനും വീഡിയോകൾ റെക്കോർഡുചെയ്യാനും ഫോട്ടോകൾ എടുക്കാനും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഇൻ-കാർ ക്യാമറയും XEV 9S-ൽ ഉണ്ട്. XEV 9S 6-സീറ്റർ 'പാക്ക് ത്രീ' വേരിയന്‍റിന് മഹീന്ദ്രയുടെ 'വിഷൻ X' ഓഗ്‌മെന്‍റഡ്-റിയാലിറ്റി ഹെഡ്-അപ്പ് ഡിസ്‌പ്ലേ ലഭിക്കുന്നു. കാറിന്‍റെ വിൻഡ്‌സ്‌ക്രീനിൽ കളർ നാവിഗേഷനും ഡ്രൈവിങ് ഗൈഡുകളും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മഹീന്ദ്ര XEV 9S 6-സീറ്റർ വേരിയന്‍റിന്‍റെ സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ 7 സീറ്ററിന് സമാനമാണ്. ഇതിൽ 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, ഫ്രണ്ട് പാർക്കിംഗ് സെൻസറുകൾ, ലെവൽ 2 അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റം (ADAS) എന്നിവയുണ്ട്. റേഞ്ച്-ടോപ്പിങ് മോഡലിന് ലെവൽ 2+ ADAS സിസ്റ്റവും ലഭിക്കുന്നു. അതിൽ ലെയ്ൻ കീപ്പ് അസിസ്റ്റ്, ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഡിറ്റക്ഷൻ, ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് റിയർ ക്രോസ്-ട്രാഫിക് അലേർട്ട്, ഓട്ടോ പാർക്കിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

MAHINDRA XEV 9S 6 SEATER PRICE MAHINDRA XEV 9S 6 SEATER FEATURES MAHINDRA XEV 9S 6 SEATER DESIGN മഹീന്ദ്ര XEV 9S 6 സീറ്റർ
Rear Profile of Mahindra XEV 9S (Photo - Mahindra Auto)

മഹീന്ദ്ര XEV 9S 6-സീറ്റർ വേരിയന്‍റ്: പവർട്രെയിൻ

ഈ കാറിന്‍റെ ഡ്രൈവ്‌ട്രെയിനിൽ കമ്പനി മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. 6-സീറ്റർ പതിപ്പ് 'പാക്ക് ടു', 'പാക്ക് ത്രീ', 'പാക്ക് ത്രീ എബോവ്' വേരിയന്‍റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. 'പാക്ക് ടു' വേരിയന്‍റിൽ 245bhp പവറും 380Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 70kWh ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ഉണ്ട്. അതേസമയം, ഉയർന്ന വേരിയന്‍റുകളിൽ 79kWh ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത് കൂടുതൽ ശക്തമായ മോട്ടോറുമായാണ് വരുന്നത്. ഈ മോട്ടോർ 286bhp പവർ ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം ടോർക്ക് 380Nm ആയി തുടരുന്നു.

160kW DC ചാർജിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 70kWh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. കൂടാതെ 180kW DC ചാർജിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 79kWh പായ്ക്കുമുണ്ട്. രണ്ട് ബാറ്ററി പാക്കുകളും അവയുടെ ചാർജിംഗ് സജ്ജീകരണങ്ങൾ വഴി ഏകദേശം 20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 20 മുതൽ 80 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

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മഹീന്ദ്ര XEV 9S 6 സീറ്റർ
MAHINDRA XEV 9S 6 SEATER LAUNCHED

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