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വിപണി കീഴടക്കാൻ മഹീന്ദ്ര; അടുത്ത ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ നാല് പുതിയ മോഡലുകൾ, പട്ടികയിൽ പുതുക്കിയ ഥാർ റോക്സും
പുതുക്കിയ ഥാർ റോക്സ്, എക്സ്ഇവി 9ഇ സ്പോർട്ടെക്, പൂർണ്ണമായും ഇലക്ട്രിക് ആയ ബിഇ 07, സ്കോർപിയോ ലൈഫ്സ്റ്റൈലർ എന്നിവയാണ് മഹീന്ദ്രയുടെ പുതുതായി പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്ന വാഹനങ്ങളെന്നാണ് സൂചന. അടുത്ത ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇവ പുറത്തിറങ്ങിയേക്കാം.
Published : November 28, 2026 at 9:01 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്രയുടെ വാഹന നിർമ്മാണ വിഭാഗമാണ് മഹീന്ദ്ര ഓട്ടോമോട്ടീവ്. പാസഞ്ചർ വാഹനങ്ങളും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളും കൊമേഴ്ഷ്യൽ വാഹനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ കമ്പനിയുടെ നിരയിലുണ്ട്. വരും മാസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ നാല് പുതിയ മോഡലുകൾ കൂടെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് മഹീന്ദ്ര ഓട്ടോ.
പുതുക്കിയ എസ്യുവി, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ, ഒരു പുതിയ പിക്കപ്പ് ട്രക്ക് എന്നിവ കമ്പനി പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. പുതുക്കിയ ഥാർ റോക്സ്, എക്സ്ഇവി 9ഇ സ്പോർട്ടെക്, പൂർണ്ണമായും ഇലക്ട്രിക് ആയ ബിഇ 07, സ്കോർപിയോ ലൈഫ്സ്റ്റൈലർ എന്നിവ ഈ പട്ടികയിലുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അടുത്ത ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇവ പുറത്തിറങ്ങിയേക്കാമെന്നാണ് സൂചന.
പുതിയ മോഡലുകൾ 2027 ഏപ്രിലിനുള്ളിൽ വിപണിയിലെത്താനാണ് സാധ്യത. ഇതിൽ ചിലതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കമ്പനി ഇതിനകം തന്നെ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിശോധിക്കാം.
പുതുക്കിയ ഥാർ റോക്സ്
ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ അനുസരിച്ച്, ആദ്യം അപ്ഡേറ്റ് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഥാർ റോക്സിനാണ്. 2024 ഓഗസ്റ്റിലാണ് ഈ 5-ഡോർ എസ്യുവി പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിന്റെ സസ്പെൻഷനിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയേക്കാം. പുതുക്കിയ 3-ഡോർ ഥാറിൽ അവതരിപ്പിച്ച 'ഡാവിഞ്ചി ഡാംപറുകൾ' ഇതിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
യാത്രയ്ക്കിടയിലുള്ള കുലുക്കവും അസ്വസ്ഥതയും കുറച്ച് മികച്ച യാത്രാസുഖവും സ്ഥിരതയും നൽകുന്ന നൂതന സസ്പെൻഷൻ സംവിധാനമാണിത്. വാഹനത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള രൂപകൽപ്പനയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. മോശം റോഡുകളിൽ കൂടുതൽ സുഖപ്രദമായ യാത്രയും മികച്ച കൈകാര്യക്ഷമതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിലായിരിക്കും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. എന്നാൽ, മഹീന്ദ്ര ഇതുവരെ ഈ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
എക്സ്ഇവി 9ഇ സ്പോർട്ടെക്
അടുത്തതായി മഹീന്ദ്രയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ളത് 'എക്സ്ഇവി 9ഇ സ്പോർട്ടെക്' ആണ്. 2026 ഡിസംബർ 8-ന് ഈ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവി വിപണിയിലെത്തിയേക്കാമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. ഇതിന്റെ പുതിയ പതിപ്പിൽ ഇടത്തരം ശേഷിയുള്ള പവർട്രെയിൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാം. 241bhp പവറും 360Nm ടോർക്കും നൽകുന്ന റിയർ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ഇതിലുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ, 70kWh ശേഷിയുള്ള എൽഎഫ്പി (LFP) ബാറ്ററി പാക്കും ഇതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം.
മഹീന്ദ്ര ബിഇ 07
ഇതിലെ മൂന്നാമത്തെ മോഡൽ പൂർണ്ണമായും ഇലക്ട്രിക് ആയ 'ബിഇ 07' എസ്യുവിയാണ്. ഇത് കമ്പനിയുടെ 'ബോൺ ഇലക്ട്രിക്' ശ്രേണിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വാഹനമായിരിക്കും. ഏകദേശം 4.6 മീറ്റർ നീളമായിരിക്കും ഇതിനുണ്ടാവുക. വിപണിയിലെത്തിയാൽ, ടാറ്റ ഹാരിയർ ഇവി പോലുള്ള ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവികളുമായി ഇത് മത്സരിക്കും.
ബിഇ 6, എക്സ്ഇവി 9ഇ തുടങ്ങിയ മഹീന്ദ്രയുടെ മറ്റ് ഇലക്ട്രിക് മോഡലുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്ററി, പവർട്രെയിൻ ഓപ്ഷനുകൾ ഇതിലും ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. ഒറ്റ ചാർജിൽ 700 കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഇതിന് സാധിക്കുമെന്ന് വിവിധ റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഈ എസ്യുവി 027 മാർച്ചിന് മുമ്പ് പുറത്തിറങ്ങിയേക്കാം. ഫെബ്രുവരിയിൽ നടക്കുന്ന 'ഭാരത് മൊബിലിറ്റി ഗ്ലോബൽ എക്സ്പോ'യിൽ ഇത് പ്രദർശിപ്പിച്ചേക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
സ്കോർപിയോ ലൈഫ്സ്റ്റൈലർ
കമ്പനിയിൽ നിന്നും ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ വരാനിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു മോഡൽ സ്കോർപിയോ ലൈഫ്സ്റ്റൈലർ ആയിരിക്കാം. സ്കോർപിയോ-എൻ മോഡലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കമ്പനി പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്ന പിക്കപ്പ് ട്രക്കാണിത്. മറ്റ് മോഡലുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഇതിന്റെ ഔദ്യോഗിക ലോഞ്ച് സമയക്രമം മഹീന്ദ്ര ഇതിനകം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2027 ഏപ്രിലോടെ രാജ്യത്ത് പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
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