ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ചരക്ക് കൊണ്ടുപോകാം, ഓഫ്‌-റോഡ് ട്രിപ്പുമാകാം: വാഹന പ്രേമികൾക്കായി പുതിയ ലൈഫ്‌സ്റ്റൈൽ പിക്കപ്പ് ട്രക്കുമായി മഹീന്ദ്ര

പേലോഡിനും പ്ലേലോഡിനും വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച ഒരു വാഹനമായിട്ടാണ് കമ്പനി പുതിയ ലൈഫ്‌സ്റ്റൈൽ പിക്കപ്പ് ട്രക്കായ സ്‌കോർപിയോ ലൈഫ്‌സ്റ്റൈലറിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. 2027 ഏപ്രിലിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തും.

സ്‌കോർപിയോ ലൈഫ്‌സ്റ്റൈലർ MAHINDRA SCORPIO LIFESTYLER SCORPIO LIFESTYLER PRICE IN INDIA SCORPIO LIFESTYLER LAUNCH DATE
Mahindra Scorpio Lifestyler unveiled (Image Credit: Mahindra)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 15, 2026 at 3:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വാഹന പ്രേമികൾക്കായി ഏറ്റവും പുതിയ ലൈഫ്‌സ്റ്റൈൽ പിക്കപ്പ് ട്രക്കായ 'സ്‌കോർപിയോ ലൈഫ്‌സ്റ്റൈലർ' പരിചയപ്പെടുത്തി മഹീന്ദ്ര. 2023 ഓഗസ്റ്റിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ കേപ് ടൗണിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച 'ഗ്ലോബൽ പിക്ക് അപ്പ്' (Global Pik Up) കോൺസെപ്റ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2027 ഏപ്രിലിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തും.

19.79 ലക്ഷം രൂപയിൽ (എക്‌സ്-ഷോറൂം) താഴെ പ്രാരംഭ വിലയിലാണ് സ്കോർപിയോ ലൈഫ്‌സ്റ്റൈലറിന്‍റെ പ്രൊഡക്ഷൻ-റെഡി മോഡൽ എത്തുന്നത്. ആഗോള വിപണികളിൽ 'മഹീന്ദ്ര ലൈഫ്‌സ്റ്റൈലർ' എന്ന ലേബലിൽ ആയിരിക്കും സ്കോർപിയോ ലൈഫ്‌സ്റ്റൈലർ എത്തുക.

യുവാക്കൾക്കായി ലൈഫ്‌സ്റ്റൈൽ പിക്കപ്പ് ട്രക്ക്

സ്കോർപിയോ-എൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കരുത്തുറ്റ, ഡ്യുവൽ -കാബ് ലൈഫ്‌സ്റ്റൈൽ പിക്കപ്പ് ട്രക്കാണ് സ്കോർപിയോ ലൈഫ്‌സ്റ്റൈലർ. സുരക്ഷ, ഈട്, പ്രകടനം എന്നിവയ്‌ക്കായി ആഗോള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനാണ് വാഹനം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നതെന്ന് മഹീന്ദ്ര പറയുന്നു. മുംബൈയിലെ മഹീന്ദ്ര ഇന്ത്യയുടെ ഡിസൈൻ സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ചെന്നൈയിലെ മഹീന്ദ്ര റിസർച്ച് വാലിയിലാണ് ഇത് വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഓഫ്-റോഡ് കഴിവുകൾക്കൊപ്പം ദൈനംദിന സുഖസൗകര്യങ്ങളും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പിക്കപ്പ് വാഹന പ്രേമികളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സ്കോർപിയോ ലൈഫ്‌സ്റ്റൈലർ വന്നിരിക്കുന്നത്. "പേലോഡിനും പ്ലേലോഡിനും" വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച ഒരു വാഹനമായിട്ടാണ് കമ്പനി ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ചരക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും ഓഫ്-റോഡ് വിനോദത്തിനും ഈ വാഹനം ഉപയോഗിക്കാം.

മൂന്ന് പതിപ്പുകളിൽ ലഭ്യം

മഹീന്ദ്ര സ്കോർപിയോ ലൈഫ്‌സ്റ്റൈലർ വാലി എഡിഷൻ, റീഫ് എഡിഷൻ, ട്രെയിൽ എഡിഷൻ എന്നീ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത പതിപ്പുകളിലാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. ചരക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും ഒപ്പം സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്കും ഒരേ പോലെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവരെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് വാലി എഡിഷൻ.

ആഗോള വിപണിയിൽ പ്രധാന എതിരാളി

ആഗോള ഇടത്തരം പിക്കപ്പ് വിഭാഗത്തിൽ മഹീന്ദ്ര ലൈഫ്‌സ്റ്റൈലറിനെ ഒരു പ്രധാന എതിരാളിയായി മഹീന്ദ്ര സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഓസ്‌ട്രേലിയ, ന്യൂസിലാൻഡ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ആഫ്രിക്കയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിപണികളെയാണ് ഇത് പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന, കഴിവുള്ളതും വില കുറഞ്ഞതുമായ പിക്കപ്പ് ട്രക്കിന് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ശക്തമായ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് കമ്പനി വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇസുസു ഡി-മാക്‌സ് വി-ക്രോസ്, ടൊയോട്ട ഹിലക്‌സ് തുടങ്ങിയ ലൈഫ്‌സ്റ്റൈൽ പിക്കപ്പ് ട്രക്കുകളോടാണ് ഇന്ത്യൻ പതിപ്പായ സ്കോർപിയോ ലൈഫ്‌സ്റ്റൈലർ മത്സരിക്കുക.

Also Read:

  1. ബലേനോയുടെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് ചെയ്‌ത പതിപ്പുമായി മാരുതി, ലോഞ്ച് സെപ്‌റ്റംബറിൽ: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ
  2. മുപ്പതിലധികം സ്‌മാർട്ട്‌ കണക്‌റ്റഡ് ഫീച്ചറുകൾ, ക്രൂയിസ് കൺട്രോളുമായി ആംപിയറിന്‍റെ പുതിയ 'മാഗ്നസ് ജി മാക്‌സ്'
  3. കോസ്‌മെറ്റിക് ഡാർക്ക്-തീമും സ്റ്റൈലിങ് അപ്‌ഗ്രേഡുകളുമായി ഹ്യൂണ്ടായി എക്‌സ്റ്ററിന്‍റെ 'നൈറ്റ് എഡിഷന്‍'
  4. കരുത്തേകാൻ പുതിയ എഞ്ചിൻ, മികച്ച ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് പാക്കേജും: 'ഡ്യുക്കാട്ടി മോൺസ്റ്ററി'ന്‍റെ അഞ്ചാം തലമുറ മോഡൽ വിപണിയിൽ

TAGGED:

സ്‌കോർപിയോ ലൈഫ്‌സ്റ്റൈലർ
MAHINDRA SCORPIO LIFESTYLER
SCORPIO LIFESTYLER PRICE IN INDIA
SCORPIO LIFESTYLER LAUNCH DATE
MAHINDRA UNVEILS SCORPIO LIFESTYLER

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.