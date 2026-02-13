ETV Bharat / automobile-and-gadgets

6 വർഷം വാറന്‍റി, 1 ലക്ഷം കീ.മി ഫ്രീ സർവീസ്: 200 കി.മീ റേഞ്ചിൽ പുതുപുത്തൻ ഡിസൈനിൽ മഹീന്ദ്രയുടെ 'ഉഡോ' ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ: പ്രത്യേക ലോഞ്ച് ഓഫറും

സാധാരണ ത്രീ വീലറുകളിൽ സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ മഹീന്ദ്രയുടെ പുതിയ ഇ-ഓട്ടോ പരമ്പരാഗതരീതി തെറ്റിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആധുനിക ഡിസൈനും അപ്‌ഡേറ്റുകളും ഉള്ള മോഡലിൽ സുഖസൗകര്യങ്ങളേറെയുണ്ട്. 25,000 രൂപയുടെ ലോഞ്ച് ഓഫറും ലഭിക്കും.

മഹീന്ദ്ര ഉഡോ ഇ ഓട്ടോ
Mahindra Udo e Auto Launched (Image credit: X/@Mahindra)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 13, 2026 at 12:21 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഇലക്ട്രിക് ത്രീ-വീലറുകളുടെയും ചെറുകിട വാണിജ്യ വാഹനങ്ങളുടെയും നിർമ്മാതാക്കളായ മഹീന്ദ്ര ലാസ്റ്റ് മൈൽ മൊബിലിറ്റി ലിമിറ്റഡ് (MLMML) പുതിയ ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ പുറത്തിറക്കി. 'മഹീന്ദ്ര ഉഡോ' എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ ഇ-ഓട്ടോ പുറത്തിറക്കിയത്. സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതാണ് ഈ ത്രീ-വീലർ.

3.59 ലക്ഷം രൂപ (എക്‌സ്-ഷോറൂം) ആണ് ഇതിന്‍റെ ആമുഖ വില. ലോഞ്ച് ഓഫറായതിനാൽ തന്നെ പിന്നീട് ഇതിന്‍റെ വില വർധിക്കും. പിന്നീട് 3.84 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. എന്നാൽ ലോഞ്ച് ഓഫർ എന്നുവരെ ലഭിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മഹീന്ദ്ര ലാസ്റ്റ് മൈൽ മൊബിലിറ്റി ഡീലർഷിപ്പുകൾ വഴി വാങ്ങാനാകും.

മഹീന്ദ്ര ഉഡോ ഇ-ഓട്ടോ: ഡിസൈൻ
വിമാന രൂപകൽപ്പനയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇതിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 'ഉഡോ' (പറക്കൂ) എന്ന ഹിന്ദി പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പേര് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്. മഹീന്ദ്രയുടെ സഹീറാബാദുള്ള പ്ലാന്‍റിലാണ് ഉഡോ നിർമ്മിക്കുന്നത്.

ബോൾഡ് ഹെഡ്‌ലാമ്പുകൾ, ശിൽപങ്ങളുള്ള വലിയ കണ്ണാടികൾ, പനോരമിക് വിൻഡ്‌ഷീൽഡ് തുടങ്ങിയവ ഘടകങ്ങൾ മഹീന്ദ്ര ഉഡോയ്‌ക്ക് പരമ്പരാഗത ത്രീ-വീലറുകളേക്കാൾ മികച്ച ലുക്ക് നൽകുന്നു. ഏറെക്കാലമായി അപ്‌ഡേറ്റുകളൊന്നും ഇല്ലാതെയിരുന്ന പരമ്പരാഗത ഓട്ടോകളെ പിന്നിലാക്കി പുതിയതും ആധുനികവുമായ ഒരു രൂപത്തിലാണ് മഹീന്ദ്രയുടെ പുതിയ ഇ-ഓട്ടോ വരുന്നത്. മികച്ച സുഖസൗകര്യങ്ങൾ, പ്രകടനം, സുരക്ഷ എന്നിവയാണ് ഇതിനെ സവിശേഷമാക്കുന്നതെന്ന് മഹീന്ദ്ര പറഞ്ഞു.

പൂർണ്ണ മോണോകോക്ക് നിർമ്മാണമാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. ഉള്ളിൽ ഹീന്ദ്ര എർഗണോമിക്‌സിന് മുൻഗണന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ സീറ്റുകളേക്കാൾ ഏകദേശം 20 ശതമാനം കട്ടിയുള്ള പൈലറ്റ് സീറ്റ് ആണ് ഡ്രൈവർക്ക് ലഭിക്കുക. മെച്ചപ്പെട്ട ഹെഡ്‌റൂമും ലെഗ്‌റൂമും യാത്രക്കാർക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യും.

സാധാരണ ത്രീ വീലറുകളിൽ കംഫർട്ടിന് അപൂർവമായി മാത്രമേ മുൻഗണന നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ മഹീന്ദ്രയുടെ പുതിയ വാഹനം പരമ്പരാഗതരീതി തെറ്റിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യാത്രക്കാർക്ക് അധികമായി ലഭിക്കുന്ന സുഖസൗകര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.

  • അധിക ലെഗ്‌റൂം
  • കൂടുതൽ ഹെഡ്‌റൂം
  • വിശാലമായ ഇരിപ്പിടം

ഒന്നിലധികം ഡ്യുവൽ-ടോൺ, സിംഗിൾ-ടോൺ കളർ സ്കീമുകളിൽ മഹീന്ദ്ര യുഡിഒ ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ ലഭ്യമാണ്. അവ ഏതൊക്കെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

  • മഞ്ഞയും കറുപ്പും: ക്ലാസിക് ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്യുവൽ-ടോൺ കോമ്പിനേഷൻ
  • നീലയും കറുപ്പും: ആധുനികവും പ്രീമിയം ലുക്കിലുള്ളതുമായ ഡ്യുവൽ-ടോൺ ഫിനിഷ്
  • ഗ്രേ-കറുപ്പ്: നഗരത്തിലോടുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രൊഫഷണൽ, സ്ലീക്ക് ഓപ്ഷൻ
  • വെള്ളയും നീലയും: വൃത്തിയുള്ളതും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവുമായ തീം ഡ്യുവൽ-ടോൺ സ്കീം

മഹീന്ദ്ര ഉഡോ ഇ-ഓട്ടോ: പെർഫോമൻസ്, റേഞ്ച്
മഹീന്ദ്ര ഉഡോ 200 കിലോമീറ്റർ യഥാർത്ഥ റേഞ്ചും, 265 കിലോമീറ്റർ ARAI സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ റേഞ്ചും നൽകും. 11.7 കിലോവാട്ടിന്‍റെ IP67-റേറ്റഡ് ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററി പായ്ക്കാണ് ഇതിലുള്ളത്. പിഎംഎസ് മോട്ടോറിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇത് 10 കിലോവാട്ട് പീക്ക് പവറും 52 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്‌പാദിപ്പിക്കും.

മൂന്ന് ഡ്രൈവിങ് മോഡുകൾ ഇതിലുണ്ട്. ട്രാഫിക്, ലോഡ് എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് റേഞ്ച്, റൈഡ്, റേസ് എന്നീ മൂന്ന് ഡ്രൈവ് മോഡുകളിൽ ഒന്ന് ഡ്രൈവർമാർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. റേസ് മോഡ് മണിക്കൂറിൽ 55 കിലോമീറ്റർ വേഗത നൽകും. ഡ്രൈവർമാർക്ക് ഇത് കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടും. അതായത് ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ യാത്രകൾ പൂർത്തിയാക്കാനും വരുമാനം വർധിക്കാനും സഹായകമാവും.

മഹീന്ദ്ര ഉഡോ ഇ-ഓട്ടോ: ഫീച്ചറുകൾ
ഇതിൽ റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്. കൂടാതെ റിവേഴ്‌സ് ത്രോട്ടിൽ ഫംഗ്‌ഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് പരമ്പരാഗത ബ്രേക്കിങ് ഇൻപുട്ട് ഇല്ലാതെ സ്‌പീഡ് മോഡുലേഷൻ സാധ്യമാക്കും. ഹിൽ ഹോൾഡ് അസിസ്റ്റ്, ക്രീപ്പ് ഫംഗ്‌ഷൻ പോലുള്ള അധിക സവിശേഷതകൾ ട്രാഫിക്കിലും കയറ്റങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കാൻ സഹായിക്കും. മുഴുവൻ ഫീച്ചറുകളും പരിശോധിക്കാം.

  • റിവേഴ്‌സ് ത്രോട്ടിൽ
  • ക്രീപ്പ് മോഡ്
  • ഹിൽ ഹോൾഡ് അസിസ്റ്റ്
  • റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിങ്
  • കുറഞ്ഞ സ്റ്റോപ്പിങ് ദൂരത്തിന് ശക്തമായ ഡ്രം ബ്രേക്കുകൾ
  • 2 ഇഞ്ച് ട്യൂബ്‌ലെസ് ടയറുകൾ
  • ബാറ്ററി, ഡ്രൈവ്‌ട്രെയിൻ, ചാർജർ എന്നിവയെ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് IP67-റേറ്റിങ്

മഹീന്ദ്ര ഉഡോ ഇ-ഓട്ടോ: വാറന്‍റി
6 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 1.5 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ വാറന്‍റിയാണ് മഹീന്ദ്ര വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ഏതാണോ ആദ്യം പൂർത്തിയാവുന്നത് അതുവരെയാകും വാറന്‍റി ലഭിക്കുക. കൂടാതെ 1 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ വരെ സൗജന്യ സേവനങ്ങളും 20 ലക്ഷം രൂപയുടെ അപകട ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയും സാമ്പത്തിക കൗൺസിലിങ് പിന്തുണയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഉദയ് Nxt സ്കീമിലേക്ക് കമ്പനി ഇ-ഓട്ടോ വാങ്ങുന്നവരെ ചേർക്കും.

