എക്‌സ്‌യുവി400, ബിഇ 6, എക്‌സ്‌ഇവി 9ഇ, എക്‌സ്‌ഇവി 9എസ് എന്നിങ്ങനെ നാല് ഇലക്ട്രിക് എസ്‌യുവികളാണ് നിലവിൽ കമ്പനിക്ക് സ്വന്തമായി ഉള്ളത്. നിലവിലെ 4,000-5,000 യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദന ശേഷി 8,000 യൂണിറ്റായി ഉയർത്താനാണ് പദ്ധതി.

Mahindra BE 6 Formula E Edition (Photo - Mahindra Auto)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 29, 2025 at 2:52 PM IST

3 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിലെ ജനപ്രിയ കാർ നിർമ്മാതാക്കളിൽ ഒന്നാണ് മഹീന്ദ്ര. തദ്ദേശീയ എസ്‌യുവി നിർമ്മാതാക്കൾ അടുത്തിടെയാണ് തങ്ങളുടെ ലൈനപ്പിലേക്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് എസ്‌യുവികൾ പുറത്തിറക്കിയത്. XEV 9S, ബിഇ 6 ഫോർമുല ഇ എഡിഷൻ എന്നിവയാണ് കമ്പനി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയ രണ്ട് മോഡലുകൾ. ഇതിൽ ബിഇ 6 ഫോർമുല ഇ എഡിഷൻ കമ്പനിയുടെ നിലവിലുള്ള ബിഇ 6 മോഡലിന്‍റെ പ്രത്യേക പതിപ്പാണ്.

നിലവിൽ എക്‌സ്‌യുവി400, ബിഇ 6, എക്‌സ്‌ഇവി 9ഇ, എക്‌സ്‌ഇവി 9എസ് എന്നിങ്ങനെ നാല് ഇലക്ട്രിക് എസ്‌യുവികളാണ് കമ്പനിക്ക് സ്വന്തമായി ഉള്ളത്. നിലവിൽ ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്ന 4,000-5,000 യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തോടെ ഉൽപ്പാദന ശേഷി 8,000 യൂണിറ്റായി ഉയർത്താനാണ് പദ്ധതിയെന്ന് മഹീന്ദ്ര ഓട്ടോ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്‌ടർ രാജേഷ് ജെജുരിക്കർ ലോഞ്ചിങ് വേളയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.

മഹീന്ദ്ര ഇവി ഉത്‌പ്പാദന ശേഷി
മഹീന്ദ്രയുടെ ഇലക്ട്രിക് ഇവികൾ കമ്പനിയുടെ മഹാരാഷ്‌ട്രയിലുള്ള ചകൻ പ്ലാന്‍റിലാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. നിലവിൽ പ്രതിമാസം 5,000 യൂണിറ്റ് വരെ ഇവികൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് ഈ പ്ലാന്‍റ്. എന്നാൽ കമ്പനിയുടെ നിർമ്മാണ പ്ലാന്‍റിന്‍റെ മൊത്തം ഉൽപാദന ശേഷി പ്രതിമാസം 10,000 യൂണിറ്റ് വരെയാണെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. എങ്കിലും നിലവിലെ വിതരണ ശൃംഖല, ആവാസവ്യവസ്ഥ, തൊഴിലാളികൾ എന്നീ ഘടകങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് 2026 മാർച്ച് വരെ പ്രവർത്തന ശേഷി പ്രതിമാസം 8,000 യൂണിറ്റായി തന്നെ നിലനിർത്തുമെന്നാണ് രാജേഷ് ജെജുരിക്കർ പറയുന്നത്.

കമ്പനി പുറത്തുവിട്ട വിൽപ്പന കണക്കുകൾ പ്രകാരം, മഹീന്ദ്രയുടെ മൊത്തം പ്രതിമാസ വിൽപ്പനയുടെ ഏകദേശം 7.5 ശതമാനം ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളാണ്. അതിൽ തന്നെ മഹീന്ദ്ര ബിഇ 6 മോഡലും XEV 9e മോഡലും ഏകദേശം 7 ശതമാനം വരും. എന്നിരുന്നാലും, പുതിയ മഹീന്ദ്ര XEV 9S പുറത്തിറങ്ങുന്നതോടെ, വിൽപ്പനയുടെ എണ്ണം ഇനിയും ഉയരുമെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ പ്രതീക്ഷ. ഇത് കണക്കിലെടുത്താണ് കമ്പനി ഉത്‌പാദനം 4,000 യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് 8,000 യൂണിറ്റിലേക്ക് ഉയർത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്.

2028 ആകുമ്പോഴേക്കും തങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രിക് വാഹന വിൽപ്പന 7.5 ശതമാനത്തിൽ നിന്നും 20-25 ശതമാനത്തിലെത്തുമെന്നാണ് കമ്പനി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇത് നിലവിലെ കണക്കിൽ നിന്ന് ഏകദേശം മൂന്നിരട്ടി വർധനവാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ഉത്‌പാദനശേഷി വർധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓരോ മോഡലുകളും മൊത്തം ഉത്‌പാദനത്തിന്‍റെ എത്ര ശതമാനം വർധിപ്പിക്കണമെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തത നൽകിയിട്ടില്ല. ഇത് ആളുകളുടെ ആവശ്യകതയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമെന്ന് മഹീന്ദ്രയുടെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്‌ടർ പറഞ്ഞു.

ആരാധകരേറിയപ്പോൾ ബിഇ 6ന് പുതിയ പതിപ്പെത്തി:
ഇലക്ട്രിക് കാർ വിഭാഗത്തിലും നിരവധി എസ്‌യുവികളുമായി എത്തിയ കമ്പനിയുടെ ജനപ്രിയ മോഡലുകളിലൊന്നാണ് ബിഇ 6. 2024 നവംബറിലാണ് മഹീന്ദ്ര ബിഇ 6 അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇവയുടെ ഡെലിവറി ആരംഭിച്ചത് 2025 മാർച്ചിലാണ്. രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വിൽപ്പനയിൽ വലിയ നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ കമ്പനിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു.

ഇതിന് പിന്നാലെ BE 6 ബാറ്റ്മാൻ എഡിഷനും കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇതിന്‍റെ 999 യൂണിറ്റുകളും 135 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ബുക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി കമ്പനി അറിയിച്ചിരുന്നു. ആളുകൾക്ക് ഇത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ബിഇ 6ന് പുതിയ വേരിയന്‍റ് കൂടെ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് മഹീന്ദ്ര ഇപ്പോൾ. ബിഇ 6 ഫോർമുല ഇ എഡിഷൻ എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറക്കിയ മോഡലിന് 23.69 ലക്ഷം രൂപയാണ് പ്രാരംഭവില. എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് കോസ്മെറ്റിക് ഘടകങ്ങളും ഡിസൈൻ അപ്‌ഡേറ്റുകളും ഉള്ള ബിഇ 6ന്‍റെ പുതിയ സ്‌പെഷ്യൽ എഡിഷനാണ് ഇത്.

ഹീന്ദ്ര ബിഇ 6 ഫോർമുല ഇ എഡിഷൻ വാങ്ങാൻ താത്‌പര്യമുള്ളവർക്ക് അവരുടെ മുൻഗണനകൾ ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനോ "കാർട്ടിലേക്ക് ചേർക്കാനോ കഴിയും. 2026 ജനുവരി 14ന് ആണ് ഇതിന്‍റെ ബു.ക്കിങ് ആരംഭിക്കുക. ഫെബ്രുവരി 14 മുതൽ ഡെലിവറികൾ ആരംഭിക്കും.

