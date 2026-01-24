ETV Bharat / automobile-and-gadgets
സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിനേക്കാൾ പ്രീമിയം കോസ്മെറ്റിക് മാറ്റങ്ങളോടെ ഥാർ റോക്സിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ്: സ്റ്റാർ എഡിഷനെ കുറിച്ചറിയാം
നിറയെ കോസ്മെറ്റിക് മാറ്റങ്ങളും പുതുപുത്തൻ സവിശേഷകളുമായാണ് ഥാർ റോക്സിന്റെ പുതിയ പതിപ്പായ സ്റ്റാർ എഡിഷൻ പുറത്തിറക്കിയത്. വിലയും ഡിസൈനും എഞ്ചിനും സവിശേഷതകളും.
Published : January 24, 2026 at 1:29 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: തദ്ദേശീയ എസ്യുവി നിർമ്മാതാക്കളായ മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ഥാർ റോക്സിന്റെ സ്പെഷ്യൽ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. 'ഥാർ റോക്സ് സ്റ്റാർ എഡിഷൻ' എന്ന വിളിപ്പേരിലാണ് പുതിയ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്. 16.85 ലക്ഷം എക്സ്-ഷോറൂം വിലയുള്ള ഥാർ റോക്സ് സ്റ്റാർ എഡിഷന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എസ്യുവിയെ അപേക്ഷിച്ച് ചില സൗന്ദര്യവർദ്ധക മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇത് പെട്രോൾ, ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകളുള്ള റിയർ-വീൽ-ഡ്രൈവ് കോൺഫിഗറേഷനിലാണ് ലഭ്യമാവുക. ഥാർ റോക്സിന്റെ പുതിയ പതിപ്പിന്റെ വിലയും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.
മഹീന്ദ്ര ഥാർ റോക്സ് സ്റ്റാർ എഡിഷൻ: വില
|ഥാർ റോക്സ് സ്റ്റാർ എഡിഷൻ
|വില (എക്സ്-ഷോറൂം)
|പെട്രോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് 4x2
|₹17.85 lakh
|ഡീസൽ മാനുവൽ 4x2
|₹16.85 lakh
|ഡീസൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് 4x2
|₹18.35 lakh
മഹീന്ദ്ര ഥാർ റോക്സ് സ്റ്റാർ എഡിഷൻ: എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
മഹീന്ദ്ര ഥാർ റോക്സ് സ്റ്റാർ എഡിഷന്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈനിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം അതിന്റെ സിട്രിൻ യെല്ലോ പെയിന്റ് ഫിനിഷാണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഥാർ റോക്സിൽ ഈ കളർ ഓപ്ഷൻ ലഭ്യമല്ല. സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ ടാംഗോ റെഡ്, എവറസ്റ്റ് വൈറ്റ്, സ്റ്റെൽത്ത് ബ്ലാക്ക് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭിക്കും.
പുതിയ എക്സ്റ്റീരിയർ നിറത്തിന് പുറമേ, പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഗ്രില്ലും, 19 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകൾ പോലുള്ള ബ്ലാക്ക്-ഔട്ട് കോസ്മെറ്റിക് വിശദാംശങ്ങളും ഈ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷനിൽ ഉണ്ട്. കൂടാതെ, സി-പില്ലറിൽ വേരിയന്റ്-നിർദ്ദിഷ്ട ബാഡ്ജിങും ഈ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷനിൽ ഉണ്ട്.
മഹീന്ദ്ര ഥാർ റോക്സ് സ്റ്റാർ എഡിഷൻ: ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ
സ്പെഷ്യൽ എഡിഷന്റെ ക്യാബിനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് എസ്യുവിയുടെ ഐവറി വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോച്ച ബ്രൗണിന് പകരം സ്യൂഡ് ആക്സന്റുകളുള്ള കറുത്ത ലെതറെറ്റ് അപ്ഹോൾസ്റ്ററി നൽകിയിരിക്കുന്നത് കാണാം. വെന്റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, പനോരമിക് സൺറൂഫ്, വയർലെസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ എന്നിവയുള്ള 10.25 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ, 10.25 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ, ഹർമൻ കാർഡൺ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം, എൽഇഡി ലൈറ്റിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ എല്ലാ സവിശേഷതകളും സ്പെഷ്യൽ എഡിഷനിൽ ലഭിക്കുന്നു.
മഹീന്ദ്ര ഥാർ റോക്സ് സ്റ്റാർ എഡിഷൻ: പവർട്രെയിൻ
മഹീന്ദ്ര ഥാർ റോക്സ് സ്റ്റാർ എഡിഷന്റെ മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകൾ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. 2.0 ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ, 2.2 ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകളുള്ള റിയർ-വീൽ-ഡ്രൈവിൽ മാത്രമാണ് സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ ലഭ്യമാവുക. പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്സിൽ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. അതേസമയം ഡീസൽ എഞ്ചിൻ മാനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനിൽ ലഭിക്കും.
