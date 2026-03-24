എച്ച്‌പി‌സി‌എല്ലുമായി സഹകരിച്ച് ഇവി ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകളൊരുക്കാൻ മഹീന്ദ്ര: വരുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഔട്ട്‌ലെറ്റുകൾ

Mahindra partners with Hindustan Petroleum to build EV charging network across India (Photo - Mahindra & Mahindra)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 24, 2026 at 4:51 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: തദ്ദേശീയ എസ്‌യുവി നിർമ്മാതാക്കളായ മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര തങ്ങളുടെ ചാർജിങ് ശൃംഖല രാജ്യത്തുടനീളം വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. ഇതിനായി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷനുമായി മഹീന്ദ്ര പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള എച്ച്‌പി‌സി‌എൽ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളിൽ ചാർജിങ് പോയിന്‍റുകൾ സ്ഥാപിക്കും.

Charge_iN ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഔട്ട്‌ലെറ്റുകൾ വരുന്നതോടെ മഹീന്ദ്രയുടെ നെറ്റ്‌വർക്ക് വലിയതോതിൽ വികസിക്കും. എച്ച്‌പി‌സി‌എൽ നിലവിൽ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 24,400-ലധികം ഇന്ധന സ്റ്റേഷനുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, 'ഇ-ചാർജ്' എന്ന ഇൻ-ഹൗസ് ബ്രാൻഡിന് കീഴിൽ 5,400-ലധികം ഇവി ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകളും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

ഈ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് കാരണമാകുമെന്ന് മഹീന്ദ്രയും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷനും പറയുന്നു. രണ്ട് കമ്പനികളുടെയും പങ്കാളിത്തത്തോടെ സ്ഥാപിക്കുന്ന ചാർജറുകൾ 180 kW വരെ പരമാവധി ചാർജിങ് ശേഷി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യും. മഹീന്ദ്ര ഇതിനകം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ചാർജ്_ഐഎൻ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകളുമായി ഈ ചാർജർ യോജിക്കും.

കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനമാണ് മഹീന്ദ്ര അതിന്‍റെ ചാർജ്_ഐഎൻ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തത്. 2027 ഓടെ ഇന്ത്യയിലുടനീളം 1,000 ചാർജിങ് പോയിന്‍റുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നു. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹന വിഭാഗത്തിൽ സാന്നിധ്യം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ മഹീന്ദ്ര പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ്.

ഈ മാസം ആദ്യമാണ് മഹീന്ദ്ര മഹീന്ദ്ര XEV 9eയുടെ പുതിയ സിനലക്‌സ് പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്. കമ്പനി ഈ എസ്‌യുവി ₹29.35 ലക്ഷം (എക്സ്-ഷോറൂം) വിലയിലാണ് വിൽക്കുന്നത്. സ്‌പെഷ്യൽ എഡിഷന്‍റെ പവർട്രെയിനിൽ 79 kWh ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ഉണ്ട്. ഇത് പൂർണ്ണ ചാർജിൽ 500 കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇതിന്‍റെ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് 210 kW ഉം പീക്ക് ടോർക്ക് 380 Nm ഉം ആണ്. നിലവിൽ, റിയർ-വീൽ ഡ്രൈവ് പതിപ്പ് മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ, കൂടാതെ ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവ് പതിപ്പ് ലഭ്യമല്ല.

