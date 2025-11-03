ETV Bharat / automobile-and-gadgets
മഹീന്ദ്രയുടെ പുതിയ 7 സീറ്റർ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവി വരുന്നു, ടീസർ പുറത്ത്: ലോഞ്ച് നവംബർ 27ന്; വിശദാംശങ്ങൾ
മഹീന്ദ്രയുടെ XEV 9e, BE 6 മോഡലുകളെ പോലെ INGLO പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായതിനാൽ ഇതിന്റെ വില മഹീന്ദ്രയുടെ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾക്ക് ഇടയിലായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. കൂടുതലറിയാം.
Published : November 3, 2025 at 8:05 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: തദ്ദേശീയ എസ്യുവി നിർമ്മാതാക്കളായ മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ഇന്ത്യൻ നിരത്തിലേക്ക് പുതിയ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവി കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. മഹീന്ദ്ര XEV 9S എന്ന പേരിലായിരിക്കും പുതിയ കാർ പുറത്തിറക്കുക. കമ്പനിയുടെ INGLO സ്കേറ്റ്ബോർഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിർമ്മിച്ച 7 സീറ്റർ എസ്യുവി 2025 നവംബർ 27ന് അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മഹീന്ദ്രയുടെ XUV700 മോഡലിന്റെ ഇലക്ട്രിക് വാഹന പതിപ്പായിരിക്കും ലോഞ്ച് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന XEV 9S. മഹീന്ദ്രയുടെ XEV 9e, BE 6 മോഡലുകളെ പോലെ INGLO പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായതിനാൽ ഇതിന്റെ വില മഹീന്ദ്രയുടെ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾക്ക് ഇടയിലായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
XEV 7e എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്ന 7 സീറ്റർ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവി ആയ മഹീന്ദ്ര XEV 9Sനെ കുറിച്ച് കമ്പനി ഇതുവരെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല. നിരവധി തവണ ഈ മോഡൽ ഇന്ത്യൻ നിരത്തുകളിൽ പരീക്ഷണം നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഇത് മഹീന്ദ്ര XUV700 ഇലക്ട്രിക് പ്രോട്ടോടൈപ്പിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ-സ്പെക്ക് പതിപ്പായിരിക്കും.
ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്ന മഹീന്ദ്ര XEV 9S പ്രോട്ടോടൈപ്പിൽ നിന്ന് ധാരാളം ഫീച്ചറുകൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. കണക്റ്റഡ് LED DRL-കൾ, ബ്ലാങ്ക്ഡ്-ഓഫ് ഗ്രിൽ, മഹീന്ദ്ര XEV 9e പോലുള്ള ഡ്യുവൽ-പോഡ് LED ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ എന്നിവ ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. നേരത്തെ ചോർന്ന ചില റോഡ് ടെസ്റ്റിങ് ചിത്രങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഇതിന്റെ ഇന്റീരിയറിൽ മഹീന്ദ്ര XEV 9eയുടേതിന് സമാനമായി 3-സ്ക്രീൻ സജ്ജീകരണം ഉണ്ടായിരിക്കാം. കൂടാതെ സ്റ്റിയറിങ് വീലും സമാനമായിരിക്കാം.
മഹീന്ദ്ര XEV 9S: ബാറ്ററി, പവർട്രെയിൻ
മഹീന്ദ്ര XEV 9Sന്റെ പവർട്രെയിനിനെക്കുറിച്ച് കമ്പനി ഇതുവരെ ഒരു വിവരവും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ മഹീന്ദ്രയുടെ പുതിയ തലമുറ EV സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച്, 500 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ റേഞ്ച് ഉള്ള ഒരു വലിയ ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ഇതിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
മഹീന്ദ്ര XEV 9S: പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഫീച്ചറുകൾ
ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ്, ഡ്രൈവർ ഡിസ്പ്ലേ എന്നിവയ്ക്കായി 12.3 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ, പനോരമിക് സൺറൂഫ്, മെമ്മറി ഫങ്ഷനോടുകൂടിയ വെന്റിലേറ്റഡ്, പവർഡ് സീറ്റുകൾ, വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജർ, ഡ്യുവൽ-സോൺ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, പ്രീമിയം സൗണ്ട് സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളോടെയാണ് ഇത് പുറത്തിറക്കാൻ സാധ്യത.
ലെവൽ-2 ADAS, 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, TPMS, ABS, ESC, റിയർ പാർക്കിങ് സെൻസറുകൾ, ഒന്നിലധികം എയർബാഗുകൾ എന്നിവയും സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളായി ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 59 കിലോവാട്ടിന്റെയും 79 കിലോവാട്ടിന്റെയും രണ്ട് ബാറ്ററി പായ്ക്കുകൾ വരാനിരിക്കുന്ന മഹീന്ദ്ര XEV 7eൽ നൽകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. സിംഗിൾ-മോട്ടോർ റിയർ-വീൽ-ഡ്രൈവ് പവർട്രെയിനുമായി ഇത് പുറത്തിറക്കിയേക്കും. ഉയർന്ന ട്രിമ്മുകളിൽ ഒരു ഓപ്ഷണൽ ഡ്യുവൽ-മോട്ടോർ ഓൾ-വീൽ-ഡ്രൈവ് വേരിയന്റും വാഗ്ദാനം ചെയ്തേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, മഹീന്ദ്ര ഇക്കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി വിവരങ്ങൾ നൽകിയാലേ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കാനാകൂ.
