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ട്രിപ്പിൾ-സ്ക്രീൻ സജ്ജീകരണവും പുതിയ ബാറ്ററി പായ്ക്കും: അത്യാധുനിക ഫീച്ചറുകളോടെ 'മഹീന്ദ്ര BE 6 സ്‌പോർടെക്'

പുതിയ പതിപ്പിൽ പരിഷ്കരിച്ച ക്യാബിൻ, 70 kWhന്‍റെ പുതിയ ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ഓപ്ഷൻ, ട്രിപ്പിൾ-സ്ക്രീൻ സജ്ജീകരണമുള്ള പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഡാഷ്‌ബോർഡ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

MAHINDRA BE 6 SPORTEQ PRICE BE 6 SPORTEQ BATTERY OPTIONS MAHINDRA BE 6 SPORTEQ RANGE മഹീന്ദ്ര ബിഇ 6 സ്‌പോർടെക്
New Mahindra BE 6 Sporteq launched (Photo - Mahindra & Mahindra)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 15, 2026 at 7:36 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: സ്വാതന്ത്ര്യദിന പരിപാടിയിൽ തങ്ങളുടെ ഇലക്‌ട്രിക് എസ്‌യുവി ആയ മഹീന്ദ്ര BE 6ന്‍റെ സ്‌പെഷ്യൽ എഡിഷൻ പുറത്തിറക്കി മഹീന്ദ്ര ഓട്ടോ. ബിഇ 6 സ്‌പോർടെക് (BE 6 SPORTEQ) എന്ന പേരിലാണ് പുത്തൻ ഇലക്ട്രിക് എസ്‌യുവി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് മഹീന്ദ്ര BE 6ന്‍റെ 2026 പതിപ്പാണ്. പുതിയ പതിപ്പിൽ പരിഷ്കരിച്ച ക്യാബിൻ, 70 kWhന്‍റെ പുതിയ ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ഓപ്ഷൻ, ട്രിപ്പിൾ-സ്ക്രീൻ സജ്ജീകരണമുള്ള പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഡാഷ്‌ബോർഡ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

59 kWh ബാറ്ററി പതിപ്പിന് 19.45 ലക്ഷം മുതലാണ് വില ആരംഭിക്കുന്നത്. അതേസമയം BaaS ഓപ്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുത്താൽ 11.45 ലക്ഷം രൂപ പ്രാരംഭവിലയ്‌ക്ക് ലഭ്യമാകും. ഈ ഓപ്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുത്താൽ കിലോമീറ്ററിന് 3.75 രൂപ വാടക നൽകണം. ഓഗസ്റ്റ് 26ന് ഇതിന്‍റെ ഡെലിവറി ആരംഭിക്കും. മഹീന്ദ്ര BE 6ന്‍റെ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത പുതിയ പതിപ്പിന്‍റെ വ്യത്യസ്‌ത വേരിയന്‍റുകളുടെ വില പരിശോധിക്കാം.

മഹീന്ദ്ര BE 6
സ്‌പോർടെക്
വേരിയന്‍റുകൾ		59 kWh BaaS
വേരിയന്‍റ്		59 kWh
വേരിയന്‍റ്		70 kWh
വേരിയന്‍റ്		79 kWh
വേരിയന്‍റ്
വൺ₹11.45 ലക്ഷം₹19.45 ലക്ഷം--
ടു₹12.95 ലക്ഷം₹20.95 ലക്ഷം--
ത്രീ-₹21.95 ലക്ഷം₹22.95 ലക്ഷം-
ത്രീ+--₹23.95 ലക്ഷം₹24.95 ലക്ഷം
ഫോർ---₹26.95 ലക്ഷം
ലോഞ്ച് എഡിഷൻ---₹26.95 ലക്ഷം
ഫോർമുല ഇ ₹24.45 ലക്ഷം
ഫോർമുല ഇ ഫോർ ₹26.95 ലക്ഷം

മഹീന്ദ്രയുടെ XEV 9e, XEV 9S എന്നീ മോഡലുകളിലെ അതേ മൂന്ന്-സ്‌ക്രീൻ അടങ്ങുന്ന ലേഔട്ടാണ് BE 6 സ്‌പോർടെക്കിലും ഉള്ളത്. ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ക്ലസ്റ്റർ, സെൻട്രൽ ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ, യാത്രക്കാർക്കായി പ്രത്യേക ഡിസ്‌പ്ലേ എന്നിവയടങ്ങുന്നതാണ് മൂന്ന്-സ്‌ക്രീൻ സജ്ജീകരണം. ഡ്രൈവറെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഹാലോ പോലുള്ള ലൂപ്പ് നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡാഷ്‌ബോർഡും പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സീറ്റുകൾ, ഡാഷ്‌ബോർഡ്, ഡോർ പാനലുകൾ എന്നിവയിൽ പുതിയ കറുപ്പും തവിട്ടും നിറത്തിലുള്ള നിറങ്ങളുടെ സംയോജനമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മഹീന്ദ്രയുടെ MAIA ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് ആർക്കിടെക്ചറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആറ് പുതിയ 'TEQ' ടെക്‌നോളജി സ്യൂട്ടുകൾ മഹീന്ദ്ര BE 6 സ്‌പോർടെക്കിൽ ഉണ്ട്. വ്യക്തിഗതമാക്കൽ, കണക്റ്റിവിറ്റി, വിനോദം, സുരക്ഷ, ഡ്രൈവിംഗ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ സവിശേഷതകളും ഇതിലുണ്ട്.

ഗൂഗിൾ ജെമിനൈ പവേർഡ് എഐ അസിസ്റ്റന്‍റായ TEQ_Talk പിന്തുണയും ഇതിന് ലഭിക്കും. TEQ_Play എഐ അസിസ്റ്റന്‍റ് ഇൻ-കാർ ഗെയിമിങ്, കരോക്കെ, പ്രൈവറ്റ് ഓഡിയോ, ഡോൾബി വിഷൻ, Atmos ഫീച്ചറുകൾ എന്നിവ പിന്തുണയ്‌ക്കും. കൂടാതെ TEQ_Drive-ൽ കസ്റ്റം ഡ്രൈവ് മോഡുകൾ, ഡ്രിഫ്റ്റ് മോഡ്, ട്രൈബ് ഡ്രൈവ്, റിവൈവ് SOS എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. TEQ_Me-ന് ഡ്രൈവറെ സ്വയമേവ തിരിച്ചറിയാനും അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ ലോഡ് ചെയ്യാനും കഴിയും.

ഇതോടൊപ്പമുള്ള TEQ_Secure സ്യൂട്ടിൽ Secure360 Pro, ഒരു ഡിജിറ്റൽ കാർ കീ, ഒരു തേർഡ്-സ്ക്രീൻ പാരന്‍റൽ ലോക്ക് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതേസമയം TEQ_xting ടെയിൽഗേറ്റിൽ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ബാറ്ററി തീർന്നുപോയതിനുശേഷവും ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്താൻ 13 കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഊർജ്ജം Revive SOS-ന് നൽകാൻ കഴിയും.

മഹീന്ദ്ര BE 6 പിൻവശത്തായി ഒരു PMSM മോട്ടോർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ 228 bhp മുതൽ 282 bhp വരെ പവറും 380 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. 59 kWh, 79 kWh ബാറ്ററി പായ്ക്കുകൾ ഈ കാറിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇത് യഥാക്രമം 548 കിലോമീറ്ററും 683 കിലോമീറ്ററും റേഞ്ച് അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, 70 kWh ബാറ്ററി പാക്ക് കൂടെ ലഭിക്കും. ഇതിനുപുറമെ, പുതുതായി 70 kWh ബാറ്ററി പായ്‌ക്കും കൂടെ ലഭിക്കുന്നു. ഇത് MIDC പ്രകാരം 651 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് നൽകും.

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