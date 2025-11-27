ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ഇന്‍റീരിയറിലും എക്‌സ്റ്റീരിയറിലും മാറ്റങ്ങൾ, ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ഡിസൈനിൽ ബിഇ 6 ഫോർമുല ഇ എഡിഷൻ; അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

ബിഇ 6 സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിന്‍റെ എക്‌സ്റ്റീരിയർ ഇന്‍റീരിയർ ഡിസൈനിൽ നിന്ന് പുതിയ പ്രത്യേക പതിപ്പിന് ചില അപ്‌ഡേറ്റുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകതകളറിയാം...

മഹീന്ദ്ര ബിഇ 6 ഫോർമുല ഇ പതിപ്പ് BE 6 FORMULA E EDITION FEATURES BE 6 FORMULA E EDITION POWERTRAIN Mahindra BE 6 price
Formula E Edition of Mahindra BE 6 Launched (Photo - Mahindra & Mahindra)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 27, 2025 at 6:06 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: തദ്ദേശീയ എസ്‌യുവി നിർമ്മാതാക്കളായ മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് എസ്‌യുവികൾ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. XEV 9S, ബിഇ 6 ഫോർമുല ഇ എഡിഷൻ എന്നിവയാണ് കമ്പനി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയ രണ്ട് മോഡലുകൾ. ഇതിൽ ബിഇ 6 ഫോർമുല ഇ എഡിഷൻ കമ്പനിയുടെ നിലവിലുള്ള ബിഇ 6 മോഡലിന്‍റെ പ്രത്യേക പതിപ്പാണ്.

എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് കോസ്മെറ്റിക് ഘടകങ്ങളും ഡിസൈൻ അപ്‌ഡേറ്റുകളും ഉള്ള ബിഇ 6ന്‍റെ പുതിയ സ്‌പെഷ്യൽ എഡിഷന് 23.69 ലക്ഷം രൂപയാണ് പ്രാരംഭവില (എക്‌സ്‌-ഷോറൂം). രണ്ട് വേരിയന്‍റുകളിലാവും ഈ പ്രത്യേക പതിപ്പ് ലഭ്യമാവുക. മഹീന്ദ്ര ബിഇ 6 ഫോർമുല ഇ എഡിഷൻ വാങ്ങാൻ താത്‌പര്യമുള്ളവർക്ക് അവരുടെ മുൻഗണനകൾ ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനോ "കാർട്ടിലേക്ക് ചേർക്കാനോ കഴിയും. 2026 ജനുവരി 14ന് ആണ് ഇതിന്‍റെ ബു.ക്കിങ് ആരംഭിക്കുക. ഫെബ്രുവരി 14 മുതൽ ഡെലിവറികൾ ആരംഭിക്കും.

ബിഇ 6 ഫോർമുല ഇ എഡിഷന്‍റെ ആദ്യത്തെ 999 ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ചെന്നൈയിൽ ഒരു ട്രാക്ക് ഡേ അവസരം ലഭിക്കുമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കളക്‌ടർസ് ബോക്‌സ്, ഒരു പ്രത്യേക നമ്പർ ഡെക്കൽ, എസ്‌യുവിയുടെ സൈഡ് പ്രൊഫൈലിൽ കൊത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന വാങ്ങുന്നയാളുടെ പേര് തുടങ്ങിയ ആക്‌സസറികൾ ലഭിക്കും. 2026 ഓഗസ്റ്റിൽ ഇ-പ്രിക്‌സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഉപഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി നറുക്കെടുപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കും. വാങ്ങുന്നവർക്ക് അവരുടെ കുട്ടികൾക്കായി ഈ ഇവിയുടെ ഒരു മിനി പതിപ്പും സ്വന്തമാക്കാനാവും. മഹീന്ദ്ര ബിഇ 6 ഫോർമുല ഇ എഡിഷന്‍റെ വിലയും ഡിസൈനും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.

മഹീന്ദ്ര ബിഇ 6 ഫോർമുല ഇ പതിപ്പ്: വേരിയന്‍റുകളും വിലയും

ബിഇ 6 ഫോർമുല ഇ എഡിഷൻ: വില (എക്‌സ്‌-ഷോറൂം)
വേരിയന്‍റ്വില
FE223.69 ലക്ഷം രൂപ
FE324.49 ലക്ഷം രൂപ

മഹീന്ദ്ര ബിഇ 6 ഫോർമുല ഇ പതിപ്പ്: എക്‌സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
ഈ പ്രത്യേക പതിപ്പ് ടാങ്കോ റെഡ്, സ്റ്റെൽത്ത് ബ്ലാക്ക്, ഫയർസ്റ്റോം ഓറഞ്ച്, എവറസ്റ്റ് വൈറ്റ് എന്നിങ്ങനെ ആകെ നാല് കളർ ഓപ്‌ഷനുകളിലാണ് ലഭ്യമാവുക. ബിഇ 6 സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിൽ ഈ നാല് കളർ ഓപ്‌ഷനുകളും ലഭ്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, അതിന്‍റെ രൂപകൽപ്പനയിലെ ചില മാറ്റങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക പതിപ്പിനെ വേറിട്ട് നിർത്തുന്നു. സിൽവർ-ഫിനിഷ് ഫോക്‌സ് ബാഷ് പ്ലേറ്റ് സഹിതം പുതിയ, കൂടുതൽ അഗ്രസ്സിവ് ലുക്കിലാണ് മുൻവശത്ത് ബമ്പറുകൾ നൽകിയത്.

വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഹെഡ്‌ലൈറ്റുകൾ, മുന്നിലെയും പിന്നിലെയും ബമ്പറുകളിലേക്ക് നീളുന്ന വ്യത്യസ്‌ത ഗ്രേ, കറുപ്പ് ബോഡി ക്ലാഡിങ്, ഫ്രണ്ട് ക്വാർട്ടർ പാനലിലെ ഡെക്കലുകൾ, ഫിക്‌സഡ് ഗ്ലാസ് റൂഫ് എന്നിവയാണ് ഈ പ്രത്യേക പതിപ്പിന്‍റെ മറ്റ് പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. ഈ കാറിന്‍റെ FE3 വേരിയന്‍റിൽ എക്സ്റ്റീരിയർ സൈഡ് ലാമ്പുകൾ ഉണ്ട്. മഹീന്ദ്രയുടെ ഫോർമുല ഇ-പ്രചോദിതമായ 12-സ്ട്രൈപ്പ് ഗ്രാഫിക് റൂഫിലും ബോണറ്റിലും കാണാം. ഇത് ടീം കമ്പനി റേസിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന 12 വർഷങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മഹീന്ദ്ര BE 6 ഫോർമുല E പതിപ്പിന്‍റെ താഴ്ന്ന-സ്പെക്ക് FE2 വേരിയന്‍റിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിന്‍റെ അതേ 19 ഇഞ്ച് വീലുകൾ ലഭിക്കുന്നു.

അതേസമയം, FE3 വേരിയന്‍റിൽ 20 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകളുണ്ട്. എൽഇഡി ടെയിൽ-ലൈറ്റുകൾ ബമ്പറിലേക്ക് താഴേക്ക് പോകാത്തതിനാൽ, സ്പെഷ്യൽ എഡിഷന്‍റെ പിൻഭാഗവും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇവിയിൽ നിന്ന് അൽപം വ്യത്യസ്‌തമാണ്. കൂടാതെ BE 6ന് അടുത്തായി ഒരു പുതിയ ഫോർമുല E ബാഡ്‌ജും ഉണ്ട്.

മഹീന്ദ്ര ബിഇ 6 ഫോർമുല ഇ പതിപ്പ്: ഇന്‍റീരിയർ ഡിസൈൻ
BE 6 ഫോർമുല E എഡിഷന്‍റെ ഇന്‍റീരിയർ ലേഔട്ടിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ചതുരാകൃതിയിലുള്ള 2-സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിങ് വീൽ, ഡ്രൈവറെയും മുൻ യാത്രക്കാരനെയും വേർതിരിക്കുന്ന 'ഹാലോ ലൂപ്പ്' എന്നിവ മുതൽ ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്‍റ് സിസ്റ്റം, ഡിജിറ്റൽ ഡ്രൈവർ ഡിസ്‌പ്ലേയ്‌ക്കായി ഇരട്ട 12.3 ഇഞ്ച് സ്‌ക്രീനുകൾ വരെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കാറിന്‍റെ ഇന്‍റീരിയർ ലേഔട്ട് അതേപടി നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഫോർമുല ഇ എഡിഷന്‍റെ ക്യാബിനിൽ ഫയർസ്റ്റോം ഓറഞ്ച് തീം (കറുപ്പും ഓറഞ്ചും) നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

മഹീന്ദ്ര ബിഇ 6 ഫോർമുല ഇ പതിപ്പ്: ഫീച്ചറുകൾ
ബിഇ 6 ഫോർമുല ഇ എഡിഷനിൽ ബിഇ 6ന്‍റെ ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് പാക്ക് ത്രീ വേരിയന്‍റിൽ കാണുന്ന എല്ലാ സവിശേഷതകളും ലഭിക്കുന്നു. രണ്ട് വയർലെസ് ചാർജിങ് പാഡുകൾ, ഒരു കൂൾഡ് ആംറെസ്റ്റ് കൺസോൾ, ഒരു 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, ADAS ടെക്, വയർലെസ് ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ, ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആംബിയന്‍റ് ലൈറ്റിങ്, ഒരു ഹാർമൻ കാർഡൺ ഓഡിയോ സിസ്റ്റം എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. FE3 വേരിയന്‍റിൽ അഡാപ്റ്റീവ് സസ്‌പെൻഷനും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

മഹീന്ദ്ര ബിഇ 6 ഫോർമുല ഇ പതിപ്പ്: പവർട്രെയിൻ
59 കിലോവാട്ട്, 79 കിലോവാട്ട് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ബാറ്ററി പായ്ക്കുകളിലാണ് ബിഇ 6 ഫോർമുല ഇ എഡിഷൻ ലഭ്യമാവുക. ഈ പതിപ്പിനായി കൂടുതൽ റേഞ്ചും പ്രകടനവും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്ന വലിയ ബാറ്ററി പായ്ക്കാണ് മഹീന്ദ്ര നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

പവർട്രെയിൻ സവിശേഷതകൾ
ബാറ്ററി വലിപ്പം 79kWh
ഡ്രൈവ്പിൻ-വീൽ ഡ്രൈവ്
പവർ 285 PS
ടോർക്ക്380 Nm
റേഞ്ച് (claimed)682km
ഡിസി ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് കപ്പാസിറ്റി180kW

മഹീന്ദ്ര ബിഇ 6 ഫോർമുല ഇ പതിപ്പ്: എതിരാളികൾ
BE 6 ഫോർമുല E എഡിഷന് നിലവിൽ നേരിട്ട് എതിരാളികളൊന്നുമില്ലെങ്കിലും, വിൻഫാസ്റ്റ് വിഎഫ്‌6, ഹ്യൂണ്ടായ്‌ ക്രെറ്റ് ഇലക്‌ട്രിക്, ടാറ്റ കർവ്വ് ഇവി, MG ZS ഇവി പോലുള്ള ഫാമിലി ഓറിയന്‍റഡ് ഇവികളുടെ ഒരു ബദലായി ഇതിനെ കണക്കാക്കാം.

