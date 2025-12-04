ETV Bharat / automobile-and-gadgets
മെച്ചപ്പെടുത്തിയ സുഖസൗകര്യങ്ങളും പരിഷ്ക്കരിച്ച ഡിസൈനും; ലെക്സസ് RX 350h എസ്യുവിക്ക് പുതിയ എൻട്രി ലെവൽ വേരിയന്റ്: പ്രത്യേകതകൾ ഇങ്ങനെ
ലെക്സസ് RX 350h എക്സ്ക്വിസിറ്റ് രണ്ട് വേരിയന്റുകളിൽ ലഭ്യമാകും. 89.9 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിന്റെ പ്രാരംഭവില. കൂടുതലറിയാം.
Published : December 4, 2025 at 3:15 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: തങ്ങളുടെ കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന RX 350h എസ്യുവിക്ക് പുതിയൊരു എൻട്രി ലെവൽ വേരിയന്റുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ജാപ്പനീസ് ആഢംബര കാർ നിർമാതാക്കളായ ലെക്സസ്. പുതുതായി എക്സ്ക്വിസിറ്റ് വേരിയന്റാണ് കമ്പനി കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഹൈബ്രിഡ് സാങ്കേതികവിദ്യ, പരിഷ്ക്കരിച്ച ഡിസൈൻ, മെച്ചപ്പെടുത്തിയ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ, വൈവിധ്യമാർന്ന സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ ഒരു സംയോജനമാണ് പുതിയ വേരിയന്റ്.
അഞ്ചാം തലമുറ ലെക്സസ് RX 350h, ലെക്സസ് RX 500h മോഡലുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള RX ലൈനപ്പ് കമ്പനി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ 2023 ഏപ്രിലിലാണ് ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കിയത്. ഇപ്പോൾ ഈ നിരയിലേക്ക് എക്സ്ക്വിസിറ്റ് വേരിയന്റ് കൂടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്....
ലെക്സസ് RX 350h എക്സ്ക്വിസിറ്റ്: വില
ലെക്സസ് RX 350h എക്സ്ക്വിസിറ്റ് രണ്ട് വേരിയന്റുകളിൽ ലഭ്യമാകും. ലെക്സസ് ഓഡിയോ സിസ്റ്റമുള്ള ഒരു വേരിയന്റിന് 89.99 ലക്ഷം രൂപയും, മാർക്ക് ലെവിൻസൺ ഓഡിയോ സിസ്റ്റമുള്ള മറ്റൊന്നിന് 92.02 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില. സോണിക് ക്വാർട്സ്, സോണിക് ക്രോം, സോണിക് ഇറിഡിയം, ഗ്രാഫൈറ്റ് ബ്ലാക്ക്, റെഡ് മൈക്ക ക്രിസ്റ്റൽ ഷൈൻ, ന്യൂ സോണിക് കോപ്പർ, ഡീപ് ബ്ലൂ മൈക്ക, സോണിക് ടൈറ്റാനിയം എന്നീ എട്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ഇത് ലഭ്യമാകുക.
എക്സ്ക്വിസിറ്റ് വേരിയന്റിൽ മൂന്ന് ഇന്റീരിയർ നിറങ്ങളും രണ്ട് അലങ്കാര ഓപ്ഷനുകളും ഉണ്ട്. സോളിസ് വൈറ്റ്, ഡാർക്ക് സെപിയ, ബ്ലാക്ക് എന്നീ ഇന്റീരിയർ കളർ ഓപ്ഷനുകളും മീഡിയം ബ്രൗൺ ബാംബൂ, സുമി വുഡ്ഗ്രെയിൻ എന്നീ അലങ്കാര ഓപ്ഷനുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. നിലവിലുള്ള RX 500h എഫ്-സ്പോർട്ട്+ വേരിയന്റിന്റെ വില 9 ലക്ഷം രൂപ കുറച്ചതിനാൽ ഇന്ത്യയിൽ 1.09 കോടി രൂപ വിലവരും. താത്പ്പര്യമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലെക്സസിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി വാഹനത്തിന്റെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ബുക്ക് ചെയ്യാം.
|വേരിയന്റ്
|വില (എക്സ്-ഷോറൂം)
|ലെക്സസ് ഓഡിയോ സിസ്റ്റത്തോടുകൂടിയ RX 350h
|Rs 89,99,000
|മാർക്ക് ലെവിൻസൺ ഓഡിയോ സിസ്റ്റത്തോടുകൂടിയ RX 350h
|Rs 92,02,000
|മാർക്ക് ലെവിൻസൺ ഓഡിയോ സിസ്റ്റത്തോടുകൂടിയ RX 500h F-സ്പോർട്ട്+
|Rs 1,09,46,000
ലെക്സസ് RX 350h എക്സ്ക്വിസിറ്റ്: പുതിയതെന്ത്?
ലെക്സസ് RX 350h എക്സ്ക്വിസിറ്റിൽ 2.5 ലിറ്റർ ഇൻലൈൻ 4-സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനും ഉയർന്ന ഔട്ട്പുട്ട് മോട്ടോറും ആണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് പ്രകടനത്തിനും ഇന്ധനക്ഷമതയ്ക്കും ഇടയിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ വാഗ്ദാനം ചെയ്യും. ഉയർന്ന പ്രതികരണശേഷിയുള്ള എഞ്ചിനും ബൈപോളാർ നിക്കൽ-മെറ്റൽ ഹൈഡ്രൈഡ് ബാറ്ററിയും മെച്ചപ്പെട്ട ബാറ്ററി പ്രകടനവും സംയോജിപ്പിച്ചതിനാലാണ് ഇത് നേടാനായതെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.
പുതിയ എക്സ്ക്വിസിറ്റ് വേരിയന്റിന്റെ ഇന്റീരിയറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, വിശാലമായ ക്യാബിൻ, 10-വേ പവർ-അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത മുൻ സീറ്റുകൾ, മുന്നിലും പിന്നിലും സീറ്റുകൾക്കായി ഹീറ്റഡ്-വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റുകൾ, ആംബിയന്റ് ലൈറ്റിങ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. 21 സ്പീക്കറുകളുള്ള മാർക്ക് ലെവിൻസൺ ഓഡിയോ സിസ്റ്റം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളുടെ കാര്യത്തിൽ, ഡൈനാമിക് റഡാർ ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, ക്രോസ് ട്രാഫിക് അലേർട്ട്, സേഫ് എക്സിറ്റ് അസിസ്റ്റ്, ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് മോണിറ്റർ എന്നിവയും അതിലേറെയും ഉൾപ്പെടുന്ന ലെക്സസ് സേഫ്റ്റി സിസ്റ്റം+ (അല്ലെങ്കിൽ ADAS) വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ലെക്സസ് RX 350h എക്സ്ക്വിസിറ്റ്: സ്മാർട്ട് ഓണർഷിപ്പ് പ്ലാൻ
ലെക്സസ് RX 350h എക്സ്ക്വിസിറ്റിൽ കമ്പനി തങ്ങളുടെ സിഗ്നേച്ചർ ഓണർഷിപ്പ് അനുഭവം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. സ്മാർട്ട് ഓണർഷിപ്പ് പ്ലാനിൽ ലെക്സസ് ലക്ഷ്വറി കെയർ, എട്ട് വർഷത്തെ വാഹന വാറന്റി, അഞ്ച് വർഷത്തെ റോഡ്സൈഡ് അസിസ്റ്റൻസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
Also Read:
- ഒറ്റ ചാർജിൽ 500 കിലോമീറ്ററിലധികം ഡ്രൈവിങ് റേഞ്ച്; 5-സ്റ്റാർ സുരക്ഷാ റേറ്റിങ്ങോടെ മാരുതി ഇ വിറ്റാര ഉടൻ വിപണിയില്
- വിറ്റഴിച്ചത് 5 ലക്ഷത്തിലധികം യൂണിറ്റുകൾ, ഇന്ത്യയിൽ നേട്ടം കൊയ്ത് സ്കോഡ: ഈ നേട്ടത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച മോഡൽ ഏതെന്നോ...
- ഒറ്റ ചാര്ജില് 500 കിലോമീറ്റര് വരെ കുതിച്ചുപായും, പൊളി ലുക്ക്; മാരുതി ഇ വിറ്റാരയും പുതിയ മൂന്ന് മോഡല് കാറുകളും ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക്
- സ്വന്തമായി നാല് ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവികൾ, ഡിമാൻഡും ഏറെ: ഇലക്ട്രിക് കാറുകളുടെ ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി മഹീന്ദ്ര