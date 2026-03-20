ഒറ്റച്ചാർജിൽ 580 കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ച്: പുതിയ ഡിസൈനിൽ ലെക്‌സസിന്‍റെ ആഡംബര ഇലക്ട്രിക് കാർ

പുതുതായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത 74.68 kWh ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററിയാണ് ലെക്‌സസ് ES500eന് കരുത്തേകുന്നത്. 5.5 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 100 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത നൽകും.

LEXUS ES500E PRICE LEXUS ES500E FEATURES ലെക്‌സസ് ES500E LEXUS ES500E BATTERY
Lexus ES500e (Image Credit: Lexus)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 20, 2026 at 8:12 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: പുതിയ ലക്ഷ്വറി ഇലക്‌ട്രിക് കാറുമായി ലെക്‌സസ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ. ബ്രാൻഡിന്‍റെ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ബാറ്ററി ഇലക്ട്രിക് വാഹനമാണ് 'ലെക്‌സസ് ES500e'. ഈ ആഡംബര BEV സെഡാന്‍റെ എക്‌സ്-ഷോറൂം വില 89.99 ലക്ഷം രൂപയാണ്. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇന്ന് മുതൽ എല്ലാ ലെക്‌സസ് ഗസ്റ്റ് എക്‌സ്‌പീരിയൻസ് സെന്‍ററുകളിലും വാഹനം ബുക്ക് ചെയ്യാം.

വൈദ്യുതീകരണത്തിലേക്കുള്ള ബ്രാൻഡിന്‍റെ മൾട്ടി-പാത്ത്‌വേ സമീപനത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു HEV വേരിയന്‍റ് ഈ വർഷം അവസാനം ഇന്ത്യയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കും. പുതിയ ഇലക്ട്രിക് കാറിന്‍റെ സവിശേഷതകളും മറ്റും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

ലെക്‌സസ് ES500e: ബാറ്ററി
ടൊയോട്ടയുടെ TNGA GA-K പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലാണ് ലെക്‌സസ് ES500e നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത തലമുറ LF-ZC BEV ആശയത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ഡിസൈൻ കമ്പനി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. പുതുതായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത 74.68 kWh ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററി പായ്ക്കാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഇത് പരമാവധി 252 kW സിസ്റ്റം ഔട്ട്‌പുട്ട് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.

ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവ് സെഡാൻ 5.5 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 0–100 കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ വേഗത കൈവരിക്കുന്നു. ഒറ്റ ചാർജിൽ 580 കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ച് നൽകും. കൂടാതെ 150 kW-ൽ DC ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഏകദേശം 28 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 10 മുതൽ 80 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാനാവും.

ലെക്‌സസ് ES500e: ഡിസൈൻ
ലെക്‌സസിന്‍റെ പുതിയ ക്ലീൻ ടെക് x എലഗൻസ് ഡിസൈൻ ഭാഷയാണ് പുതിയ കാറിന് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയ തലമുറ സ്‌പിൻഡിൽ ബോഡിയും കാണാം. അതേസമയം ട്വിൻ എൽ-സിഗ്നേച്ചർ ലാമ്പ് - അകത്തേക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഡേടൈം റണ്ണിംഗ് ലൈറ്റുകളും പുറത്തേക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ടേൺ സിഗ്നലുകളും സംയോജിപ്പിച്ച് - മുൻവശത്ത് ഒരു വ്യതിരിക്തമായ ഇരട്ട സിഗ്നേച്ചർ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു.

പിൻഭാഗത്ത്, പുതിയ റിയർ എൽ-സിഗ്നേച്ചർ ലാമ്പ് ഒരു പ്രകാശിത ലെക്സസ് ലോഗോയുമായി സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ടെയിൽലൈറ്റും സ്റ്റോപ്പ്ലൈറ്റും ഒരൊറ്റ ലൈറ്റ് ബാറിലേക്ക് ഏകീകരിക്കുന്നു. വൈറ്റ് നോവ, സോണിക് ടൈറ്റാനിയം, ഗ്രാഫൈറ്റ് ബ്ലാക്ക്, സോണിക് കോപ്പർ, സൗ എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് ബാഹ്യ നിറങ്ങളിലാണ് ഈ കാറുകൾ വരുന്നത്. അതേസമയം ഹേസൽ, വൈറ്റ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഇന്‍റീരിയർ കളർ ഓപ്ഷനുകളും നൽകുന്നു.

ലെക്‌സസ് ES500e: വാറന്‍റിയും വിൽപ്പനാനന്തര സേവനങ്ങളും
8 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 2,00,000 കിലോമീറ്റർ വാഹന, ബാറ്ററി വാറന്‍റി ലെക്‌സസ് ES500eന് കമ്പനി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. ടോവിങ്, ഓൺസൈറ്റ് മൊബൈൽ ചാർജിങ്, ടാക്സി സർവീസ്, റീപാട്രിയേഷൻ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അഞ്ച് വർഷത്തെ റോഡ്‌സൈഡ് അസിസ്റ്റൻസ് പ്ലാൻ പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 2.8 kW പോർട്ടബിൾ ചാർജറും 11 kW ഹോം ചാർജറും സ്റ്റാൻഡേർഡായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലെക്സസ് ലക്ഷ്വറി കെയർ സർവീസ് പാക്കേജുകൾ കംഫർട്ട്, റിലാക്‌സ് വേരിയന്‍റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.

TAGGED:

LEXUS ES500E PRICE
LEXUS ES500E FEATURES
ലെക്‌സസ് ES500E
LEXUS ES500E BATTERY
LEXUS ES500E LAUNCHED

