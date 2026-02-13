ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ബജറ്റ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ ആണോ തിരയുന്നത്? 7,499 രൂപയ്ക്ക് പുതിയ മോഡലുമായി ലാവ മൊബൈൽസ്; പ്രത്യേകതകൾ
7,499 രൂപയാണ് ലാവ യുവ സ്റ്റാർ 3 സ്മാർട്ട്ഫോണിന്റെ വില. ഇത് ഇൻഡസ് ബ്ലാക്ക്, സിയാച്ചിൻ വൈറ്റ് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകും. മാർച്ച് മുതലാണ് വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുക.
Published : February 13, 2026 at 10:08 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയായ ലാവ മൊബൈൽസ് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ പുറത്തിറക്കി. 'ലാവ യുവ സ്റ്റാർ 3' എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ ഫോൺ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറത്തിറക്കിയ ലാവ യുവ സ്റ്റാർ 2 മോഡലിന്റെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത പതിപ്പാണ് ഇത്.
പുതിയ ബജറ്റ് ഫോൺ ലാവ യുവ സീരിസിലേക്ക് ചേരും. കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് മികച്ച സവിശേഷതകളുള്ള ഫോൺ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്കായാണ് കമ്പനി ഈ ഫോൺ തയ്യാറാക്കിയത്. 7,499 രൂപയാണ് ഇതിന്റെ വില. 4 ജിബി റാമും 64 ജിബി സ്റ്റോറേജും ഉള്ള ഒരൊറ്റ വേരിയന്റിൽ മാത്രമേ ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാവൂ.
ഇത് രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാവും. യൂണിസോക്ക് SC9863A ചിപ്സെറ്റ്, 6.75 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ, 5000mAh ബാറ്ററി, 13 മെഗാപിക്സൽ പിൻ ക്യാമറ IP64 റേറ്റിങ് എന്നിവയാണ് ലാവ യുവ സ്റ്റാർ 3 ഫോണിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അഞ്ച് പ്രധാന ഫീച്ചറുകളും വിലയും പരിശോധിക്കാം.
ലാവ യുവ സ്റ്റാർ 3: ഇന്ത്യയിലെ വില
ലാവ യുവ സ്റ്റാർ 3ന്റെ 4 ജിബി റാം + 64 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് ഇന്ത്യയിലെ വില 7,499 രൂപയാണ്. ഇത് ഇൻഡസ് ബ്ലാക്ക്, സിയാച്ചിൻ വൈറ്റ് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 2026 മാർച്ച് മുതൽ രാജ്യത്തെ ഓഫ്ലൈൻ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ വഴി ഈ ഫോൺ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ഒരു വർഷത്തെ വാറണ്ടിയും, വിൽപ്പനയ്ക്ക് ശേഷമുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്ന് സേവനങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യും.
ലാവ യുവ സ്റ്റാർ 3: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ, സവിശേഷതകൾ
ഡ്യുവൽ സിം പിന്തുണയുള്ള ലാവ യുവ സ്റ്റാർ 3 ആൻഡ്രോയിഡ് 15 ഗോ എഡിഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കും. ഇതിന് 90Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 20:9 വീക്ഷണാനുപാതവും ഉണ്ട്. 6.75-ഇഞ്ച് HD+ ഡിസ്പ്ലേയും ഇതിൽ ഉണ്ടാകും. 4GB റാമും 64GB ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജുമായി ജോടിയാക്കിയ ഒക്ടാ-കോർ യൂണിസോക്ക് SC9863A പ്രോസസറും ഇതിനുണ്ട്. കൂടാതെ ഉപയോഗിക്കാത്ത സ്റ്റോറേജ് ഉപയോഗിച്ച് വെർച്വൽ റാം സവിശേഷത വഴി റാം 8GB വരെ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.
ലാവ യുവ സ്റ്റാർ 3 ഫോണിൽ 13 എംപി പ്രൈമറി സെൻസർ ഉള്ള AI- പിന്തുണയുള്ള പിൻ ക്യാമറ ഉണ്ട്. സെൽഫികൾക്കായി ഇതിന് 5 എംപി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുണ്ട്. പൊടി, വെള്ളം എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് IP64 റേറ്റിങും ലഭിക്കും. കൂടാതെ ലാവ യുവ സ്റ്റാർ 3 ബ്ലൂടൂത്ത് 4.2, വൈ-ഫൈ, 3.5mm ഓഡിയോ ജാക്ക്, യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട് എന്നീ കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകളെ പിന്തുണയ്ക്കും.
സുരക്ഷാ ഫീച്ചറായി സൈഡ് മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർപ്രിന്റ് സെൻസർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 10W ചാർജിംഗിനുള്ള പിന്തുണയുള്ള 5,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ലാവ യുവ സ്റ്റാർട്ട് 3 ഫോണിലുള്ളത്. ഒറ്റ ചാർജിൽ 30 മണിക്കൂർ വരെ ടോക്ക് ടൈമും 340 മണിക്കൂർ വരെ സ്റ്റാൻഡ്ബൈ സമയവും ഇത് നൽകും. ഫോണിന്റെ ഭാരം 193.7 ആണ്.
