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ഫോൺ കേടായോ? വീട്ടിലെത്തി സൗജന്യമായി സർവീസ് ചെയ്‌ത് തരും: ബജറ്റ് ഫോണുകൾ തെരയുന്നവർക്കായി ലാവയുടെ പുത്തൻ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ

ലോഞ്ച് ഓഫർ പരിമിത കാലത്തേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും. ഫോണിന് തകരാറ് സംഭവിച്ചാൽ വീട്ടുപടിക്കൽ വെച്ച് തന്നെ റിപ്പയർ ചെയ്‌ത് നൽകുന്ന സർവീസ് അറ്റ് ഹോം സേവനവും ലഭ്യമാണ്.

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Lava Virat V1 5G and Virat V1 4G launched in India (Image credit: Lava Mobiles)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 24, 2026 at 2:45 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ കമ്പനിയായ ലാവ ബജറ്റ് വിലയിൽ രാജ്യത്ത് പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കി. വിരാട് V1 5G, വിരാട് V1 4G എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഫോണുകളാണ് കമ്പനി പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയത്. പതിനായിരം രൂപയിൽ താഴെ പ്രാരംഭവിലയിലാണ് വിരാട് V1 4G എത്തുന്നത്.

മിക്ക കമ്പനികളുടെയും ബജറ്റ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾക്ക് വില വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പതിനായിരം രൂപയിൽ താഴെ വിലയിൽ മുൻപ് ലഭ്യമായിരുന്ന പല ഫോണുകളുടെയും വില ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഫോൺ തെരയുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയ ഓപ്‌ഷനുകൾ കൂടെ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ബജറ്റ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ തെരയുന്ന വിദ്യാർഥികളെയും പ്രായമായവരെയും ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയത്. സാധാരണക്കാരുടെ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിലാണ് പുതിയ 4G ഫോണിലൂടെ കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വിരാട് V1 5G, വിരാട് V1 4G എന്നിവയ്‌ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.

ലാവ വിരാട് V1 5G, വിരാട് V1 4G: വില, ഓഫറുകൾ

ലാവ വിരാട് V1 5Gയുടെ വില 12,999 രൂപയാണ്. ലോഞ്ച് ഓഫറിന്‍റെ ഭാഗമായി ഈ ഫോൺ 11,999 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കും. അതേസമയം 4ജി ഫോണിന് 9,999 രൂപ വിലയുണ്ട്. ലോഞ്ച് ഓഫറിന്‍റെ ഭാഗമായി ഇത് 8,999 രൂപയ്‌ക്ക് ലഭിക്കും. ജൂലൈ 31ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതൽ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കും.

ലോഞ്ച് ഓഫർ പരിമിത കാലത്തേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും. വിൽപ്പനയുടെ ആദ്യ ദിവസം മാത്രമേ ഓഫർ ബാധകമാകൂ എന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ശേഷം ഫോൺ വാങ്ങണമെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ വില തന്നെ നൽകണം. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൂടെയും ലാവ വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെയും രണ്ട് ഫോണുകളും വിൽക്കും.

ലാവ വിരാട് V1 5G ആര്യ ബ്ലൂ, സോണാർ ഗോൾഡ് നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകും. അതേസമയം ലാവ വിരാട് V1 4G നീലഗിരി ബ്ലൂ, ഹിമാലയൻ സിൽവർ ഷേഡുകളിലാണ് ലഭ്യമാവുക. ലാവ മൊബൈൽസ് ഉപയോക്താക്കൾക്കായി നൽകി വരുന്ന പ്രത്യേക സേവനമായ 'സർവീസ് അറ്റ് ഹോം' സേവനം പുതിയ ഫോണുകൾക്കും ലഭിക്കും.

അതായത് ഫോണിന് എന്തെങ്കിലും തകരാറ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സർവീസ് അറ്റ് ഹോം സേവനത്തിലൂടെ വീട്ടുപടിക്കൽ വെച്ച് തന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ റിപ്പയർ ചെയ്‌ത് നൽകും. സർവീസ് സെന്‍ററുകളിൽ പോയി ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

ലാവ വിരാട് V1 5G, വിരാട് V1 4G: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയ ലാവ വിരാട് V1 5G ആൻഡ്രോയിഡ് 16 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതേസമയം ലാവ വിരാട് V1 4G ആൻഡ്രോയിഡ് 15 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുക. രണ്ട് ഫോണുകളിലും 6.75 ഇഞ്ച് HD+ ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

4GB റാമും 64GB സ്റ്റോറേജും ഉള്ള Unisoc T8200 പ്രോസസറിലാണ് ലാവ വിരാട് V1ന്‍റെ 5ജി വേരിയന്‍റ് പ്രവർത്തിക്കുക. ഓൺബോർഡ് റാം 4 ജിബി ആയും, ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജ് 1 ടിബി വരെയും വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അതേസമയം 4ജി വേരിയന്‍റ് യൂണിസോക്ക് എസ്സി9863എ പ്രോസസറിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുക. 4 ജിബി റാമും 4 ജിബി വെർച്വൽ റാമിനുള്ള പിന്തുണയും 64 ജിബി ഇന്‍റേണൽ സ്റ്റോറേജും ഇതിലുണ്ട്.

ലാവ വിരാട് വി1 5ജിയിലും, ലാവ വിരാട് വി1 4ജിയിലും 13 മെഗാപിക്സൽ പ്രൈമറി സെൻസർ ഉൾപ്പെടുന്ന എഐ-ബാക്ക്ഡ് ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി 5 എംപി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുമുണ്ട്. വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും ഫോണിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് IP64 റേറ്റിങ് ലഭിക്കുന്നു.

ലാവ വിരാട് വി1 5ജിയിൽ 6,000 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയും ലാവ വിരാട് വി1 4ജി വേരിയന്‍റിൽ 5,000 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

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