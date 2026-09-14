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'വിരാട്' ലൈനപ്പിലേക്ക് നാലാമൻ: ലാവ വിരാട് കർവിന്റെ ലോഞ്ച് തീയതി പുറത്തുവിട്ടു, ഒപ്പം സ്പെസിഫിക്കേഷനും
മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7000 സീരീസ് ചിപ്സെറ്റാണ് പുതിയ ഫോണിന് കരുത്തേകുക. ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സംവിധാനവും ഇതിലുണ്ടാകും. വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്...
Published : September 14, 2026 at 8:57 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: നോയിഡ ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്മാർട്ട്ഫോൺ ബ്രാൻഡായ ലാവ മൊബൈൽസ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ 'വിരാട്' ലൈനപ്പിൽ നാലാമത്തെ മോഡലായ 'ലാവ വിരാട് കർവ്' പുറത്തിറക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. പുതിയ ഫോണിന്റെ ലോഞ്ച് തീയതി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ. സെപ്റ്റംബർ 21നാണ് ലാവ വിരാട് കർവ് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കുക. .
ലാവ വിരാട് V1 4G, ലാവ വിരാട് V1 5G, ലാവ വിരാട് V1 പ്രോ 5G എന്നീ ഫോണുകളടങ്ങുന്ന ലൈനപ്പിലേക്കാണ് പുതിയ ഫോൺ എത്തുന്നത്. ലോഞ്ച് തീയതിക്ക് പുറമെ, വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്റെ ഡിസൈൻ, നിറങ്ങൾ, പ്രധാന സവിശേഷതകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇ-കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ലോഞ്ചിന് മുൻപെ കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തി. രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഈ ഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാകും.
A little less flat. A lot more stunning. 👀— Lava Mobiles (@LavaMobile) September 14, 2026
Meet the all-new VIRAT Curve, bringing a whole new dimension to your screen.
Launching 21st September, 12PM.
Exclusively on Flipkart.
Built on 17 years of trust. 🤝#Flipkart #LavaMobiles #ProudlyIndian #GowiththeCurve… pic.twitter.com/BjvSxAsLTs
മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7000 സീരീസ് ചിപ്സെറ്റാണ് പുതിയ ഫോണിന് കരുത്തേകുക. ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സംവിധാനവും ഇതിലുണ്ടാകും. കമ്പനി പറയുന്നതനുസരിച്ച്, മറ്റ് എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ പുതിയ ഫോണിന് ലഭിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
ലാവ വിരാട് കർവ്: ഇന്ത്യയിൽ എപ്പോൾ പുറത്തിറക്കും?
പുതിയ ലാവ സ്മാർട്ട്ഫോണിനായി കമ്പനി പ്രത്യേക മൈക്രോസൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇപ്പോൾ ലൈവാണ്. സെപ്റ്റംബർ 21-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്കാണ് ലാവ വിരാട് കർവ് ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് വഴിയാകും പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുക. ഹെറിറ്റേജ് ഇൻഡിഗോ, മക്രാന ഐവറിഎന്നീ രണ്ട് നിറങ്ങളിൽ ഫോൺ ലഭ്യമാകുമെന്നും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Virat Curve. Launching 21st Sept 12PM— Lava Mobiles (@LavaMobile) September 13, 2026
Exclusively on Flipkart.
Built on 17 years of trust 🤝#Flipkart #LavaMobiles #ProudlyIndian #GowiththeCurve #Shaqhataolavauthao pic.twitter.com/WfezMCdz2Y
ലാവ വിരാട് കർവ്: മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ
ലാവ വിരാട് കർവിന്റെ മുൻ-പിൻ പാനലുകൾക്ക് വളഞ്ഞ ആകൃതിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. പിൻ പാനലിൽ വീഗൻ ലെതർ ഫിനിഷാണ് ലഭിക്കുക. അതേസമയം മുകൾഭാഗത്തെ ഇടത് മൂലയിലായി ദീർഘചതുരാകൃതിയിലുള്ള ക്യാമറ മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ട്. പവർ ബട്ടണും വോളിയം നിയന്ത്രണങ്ങളും ഫോണിന്റെ വലതുവശത്താണ് ദൃശ്യമാകുന്നത്. ഇടതുവശം പൂർണ്ണമായും ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു.
യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട്, സ്പീക്കർ ഗ്രിൽ, സിം ട്രേ എന്നിവ താഴെയായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് ലാവ വിരാട് കർവിന് IP64 റേറ്റിങ് ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ആയിരിക്കും ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുക. രണ്ട് വർഷത്തെ ഒഎസ് അപ്ഗ്രേഡുകളും മൂന്ന് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകളും കമ്പനി നൽകും.
ലാവ വിരാട് കർവിന്റെ പിൻ ക്യാമറ മൊഡ്യൂളിൽ ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സംവിധാനത്തിനും എൽഇഡി ഫ്ലാഷിനും ഒപ്പം ഒരു ചെറിയ 'മിനി ഡിസ്പ്ലേ'യും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ലാവ ലോഗോ, വോളിയം ലെവൽ, ബാറ്ററി ശതമാനം, ഇമോജികൾ, സമയം, ഇഷ്ടാനുസൃത സന്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ അറിയിപ്പുകൾ എന്നിവ ദൃശ്യമാകും. എളുപ്പത്തിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനും മറ്റും കാണുന്നതിനുള്ള മാർഗമായാണ് മിനി ഡിസ്പ്ലേ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നകത്.
സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലാവ വിരാട് കർവിൽ Sony IMX752 സെൻസർ, f/1.8 അപ്പേർച്ചർ, 10x ഡിജിറ്റൽ സൂം, 79-ഡിഗ്രി ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ എന്നിവയുള്ള 50 മെഗാപിക്സൽ പ്രൈമറി ക്യാമറയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 2K/30 fps വരെ റെസല്യൂഷനിൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി ഈ ഫോണിനുണ്ടാകും. 6,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 45W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണയുള്ള ബാറ്ററിയാണ് ഇത്.
ഒക്ടാ-കോർ MediaTek Dimensity 7100 SoC ചിപ്സെറ്റാണ് ഈ ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്. 6GB റാമും 128GB ഇൻബിൽറ്റ് സ്റ്റോറേജും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 1.07 ബില്യൺ നിറങ്ങൾ, 93 ശതമാനം സ്ക്രീൻ-ടു-ബോഡി റേഷ്യോ, 1,100 നിറ്റ്സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്, 100 ശതമാനം DCI-P3 കളർ ഗാമറ്റ് എന്നിവയുള്ള 6.67 ഇഞ്ച് 3D കർവ്ഡ് AMOLED Full-HD+ ഡിസ്പ്ലേയാണ് ലാവ വിരാട് കർവിന് ലഭിക്കുന്നത്. വിലയുൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ ലോഞ്ചിൽ കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തും.
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