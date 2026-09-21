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കർവ്ഡ് ഡിസ്പ്ലേയിൽ 'വിരാട്' ലൈനപ്പിലേക്ക് നാലാമൻ: 'ലാവ വിരാട് കർവ് 5ജി' പുറത്തിറക്കി
120Hz ഫുൾ HD+ കർവ്ഡ് AMOLED ഡിസ്പ്ലേ, മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7100 ചിപ്സെറ്റ്, 50MP പ്രധാന ക്യാമറ, 45W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗുള്ള 6,000mAh ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് ലാവ വിരാട് കർവ് 5ജിയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.
Published : September 21, 2026 at 3:18 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: നോയിഡ ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്മാർട്ട്ഫോൺ ബ്രാൻഡായ ലാവ മൊബൈൽസ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ 'വിരാട്' ലൈനപ്പിൽ നാലാമത്തെ മോഡലായ 'ലാവ വിരാട് കർവ് 5ജി' പുറത്തിറക്കി. ലാവ വിരാട് V1 4G, ലാവ വിരാട് V1 5G, ലാവ വിരാട് V1 പ്രോ 5G എന്നീ ഫോണുകളടങ്ങുന്ന ലൈനപ്പിലേക്കാണ് പുതിയ ഫോൺ എത്തിയത്. 120Hz ഫുൾ HD+ കർവ്ഡ് AMOLED ഡിസ്പ്ലേ, മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7100 ചിപ്സെറ്റ്, 6GB റാം, 128GB സ്റ്റോറേജ്, 50MP പ്രധാന പിൻ ക്യാമറ, 45W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗുള്ള 6,000mAh ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.
ആൻഡ്രോയിഡ് 16 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുക. ക്യാമറ മൊഡ്യൂളിന് അടുത്തായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മിനി ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന ആകർഷണം. പുതിയ ഫോണിന്റെ വിലയും സ്പെസിഫിക്കേഷനും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
ലാവ വിരാട് കർവ് 5G: വില, ലഭ്യത
ലാവ വിരാട് കർവ് 5G 6GB RAM + 128GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ. അതിന് 23,999 രൂപ വിലയുണ്ട്. ലോഞ്ച് ഓഫറുകളുടെ ഭാഗമായി പഭോക്താക്കൾക്ക് 19,999 രൂപയ്ക്ക് ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാവും. ഇത് 4,000 രൂപ ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഹെറിറ്റേജ് ഇൻഡിഗോ, മക്രാന ഐവറി, എല്ലോറ സ്ലേറ്റ് എന്നീ നിറങ്ങളിലാണ് ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാവുക. വിരാട് കർവ് 5G യുടെ ആദ്യ വിൽപ്പന 2026 സെപ്റ്റംബർ 28 ന് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് വഴിയാണ് ഇത് വിൽക്കുക.
A little curve can change everything. ✨— Lava Mobiles (@LavaMobile) September 21, 2026
Meet the all-new Virat Curve crafted with a 3D Curved AMOLED Display and a premium vegan leather finish, with a design that looks distinctive from every angle.
Built on 17 years of trust. 🤝
Special Launch Price: ₹19,999* Sale Starts… pic.twitter.com/7iNZorYZVv
ഫ്രീ സർവീസ്, അതും വീട്ടിലെത്തി
കേടുവന്നാൽ വീട്ടിലെത്തി സൗജന്യമായി സർവീസ് ചെയ്ത് തരുമെന്നതാണ് പുതിയ ഫോണിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ലാവ മൊബൈൽസ് ഉപയോക്താക്കൾക്കായി നൽകി വരുന്ന പ്രത്യേക സേവനമായ 'ഫ്രീ സർവീസ് അറ്റ് ഹോം' സേവനം പുതിയ ഫോണുകൾക്കും ലഭിക്കും. അതായത് ഫോണിന് എന്തെങ്കിലും തകരാറ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സർവീസ് അറ്റ് ഹോം സേവനത്തിലൂടെ വീട്ടുപടിക്കൽ വെച്ച് തന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ റിപ്പയർ ചെയ്ത് നൽകും. സർവീസ് സെന്ററുകളിൽ പോയി ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. പണവും നൽകേണ്ടതില്ല. ലാവ മൊബൈൽസിന്റെ മിക്ക ഫോണുകൾക്കും ഈ സേവനം ഉണ്ട്.
ലാവ വിരാട് കർവ് 5G: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ലാവ വിരാട് കർവ് 5G യിൽ 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 1,100 നിറ്റ്സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസും ഉള്ള 6.67 ഇഞ്ച് FHD+ (2400 X 1080 പിക്സലുകൾ) കർവ്ഡ് AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട്. 6GB LPDDR5 റാമും 128GB സ്റ്റോറേജും ജോടിയാക്കിയ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7100 പ്രോസസറാണ് ഈ ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്. 6GB വെർച്വൽ റാമും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ക്യാമറ മൊഡ്യൂളും അതിനടുത്തായി ഒരു മിനി ഡിസ്പ്ലേയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സ്ലിം ഡിസൈൻ ഈ ഉപകരണത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്.
ഈ മിനി ഡിസ്പ്ലേ കോൾ അലേർട്ടുകൾ, മ്യൂസിക് കൺട്രോൾ, ബാറ്ററി പെർസന്റേജ്, ഇഷ്ടാനുസൃത വാചകം അല്ലെങ്കിൽ ഇമോജി എന്നിവ കാണിക്കും. ആപ്പ് തുറക്കാതെ തന്നെ ഫോണിന് പിറകിലെ സ്ക്രീനിലൂടെ ഇത് കാണാനാകും. ഇത് ഫോൺ ഉപയോഗവും ബാറ്ററി ഉപഭോഗവും കുറയ്ക്കുന്നു.
Some designs are made to be admired.— Lava Mobiles (@LavaMobile) September 21, 2026
Meet VIRAT Curve where design meets refined craftsmanship, creating a smartphone that makes an impression from every angle.
Built on 17 years of trust. 🤝
Special Launch Price: ₹19,999* Sale Starts on 28th Sep, 7 PM. Exclusively on… pic.twitter.com/eiGoeC9QJR
ഒപ്റ്റിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വിരാട് കർവ് 5G-യിൽ പിന്നിൽ 50MP സോണി IMX752 പ്രധാന സെൻസറും 13MP മുൻ ക്യാമറയും ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 5W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 6,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിനുള്ളത്. 33W ചാർജറും നൽകുന്നു. പൊടിയും വെള്ളവും കയറുന്നതിൽ നിന്ന് ഫോണിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് IP64 റേറ്റിങുണ്ട്. ദൈനംദിനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണമുണ്ടായേക്കാവുന്ന തേയ്മാനത്തിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണത്തിനായി MIL-STD 810H മിലിട്ടറി-ഗ്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷനും ഈ ഉപകരണത്തിനുണ്ട്.
സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് 16 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുക. ഇത് വർഷത്തെ OS അപ്ഗ്രേഡുകളും 3 വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു.
|സവിശേഷത
|വിശദാംശങ്ങൾ
|ഡിസ്പ്ലേ
|120Hz | 6.67 ഇഞ്ച് കർവ്ഡ് AMOLED
|പ്രോസസർ
|മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7100
|റാം + സ്റ്റോറേജ്
|6GB + 128GB
|റിയർ ക്യാമറ
|50MP സോണി IMX752
|ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ
|13MP
|ബാറ്ററി
|6000mAh
|ചാർജിങ് കപ്പാസിറ്റി
|45W (വയേർഡ്)
|ഐപി റേറ്റിങ്
|IP64
ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം
ആൻഡ്രോയിഡ് 16
(OS അപ്ഗ്രേഡ്: 2 വർഷം
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