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കേടുവന്നാൽ വീട്ടിലെത്തി സർവീസ് ചെയ്ത് തരും, അതും സൗജന്യമായി! 10,999 രൂപയ്ക്ക് ലാവയുടെ പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ
ലാവയുടെ ഓഫ്ലൈൻ റീട്ടെയിൽ ചാനലുകൾ വഴി ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാവും. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സൗജന്യ ഡോർസ്റ്റെപ്പ് ഫോൺ സർവീസും കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
Published : November 20, 2026 at 4:37 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് വില വർധിച്ചതോടെ ബജറ്റ് ഫോണുകൾ പോലും ബജറ്റ് വിലയിൽ ലഭ്യമല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഒരു എൻട്രി ലെവൽ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിട്ട പലരും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തെ കുഴിച്ചുമൂടിക്കാണും. എന്നാൽ താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിലുള്ള സ്മാർട്ട്ഫോൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി നോയിഡ ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മാതാവായ ലാവ മൊബൈൽസ് പുത്തൻ മോഡൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
ലാവ സ്മാർട്ട് 4 പ്രോ ആണ് കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഈ ലൈനപ്പിൽ കമ്പനിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഫോണാണ് ഇത്. ലാവ സ്മാർട്ട് 4, ലാവ സ്മാർട്ട് 4 പ്ലസ് എന്നിവയാണ് ഇതേ ലൈനപ്പിൽ നിന്നുള്ള കമ്പനിയുടെ മറ്റ് മോഡലുകൾ. ലാവ സ്മാർട്ട് 4 പ്രോ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ കമ്പനിയുടെ ഓഫ്ലൈൻ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ വഴി നിലവിൽ ഹാൻഡ്സെറ്റ് രാജ്യത്ത് വിൽക്കും.
ഇതൊരു എൻട്രി ലെവൽ 4ജി ഫോണാണ്. ആദ്യമായി ഒരു സ്മാർട്ട്ഫോൺ വാങ്ങുന്നവർക്കും, ബേസിക് ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി ഒരു സ്മാർട്ട്ഫോൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും, താങ്ങാവുന്ന വിലയിൽ ഫോൺ ആവശ്യമുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്കും പ്രായമായവർക്കുമൊക്കെ ലാവ സ്മാർട്ട് 4 പ്രോ വാങ്ങുന്നത് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.
7,000mAhന്റെ വലിയ ബാറ്ററിയുമായാണ് ഈ ഫോൺ വിപണിയിലെത്തിയത്. ഒക്ടാ കോർ യൂണിസോക്ക് ചിപ്സെറ്റാണ് ഇതിന് കരുത്തേകുന്നത്. അതിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ് റിയർ പാനലിൻ്റെ മുകളിൽ ഇടത് മൂലയിലായി ചതുരാകൃതിയിലാണ് ക്യാമറ മൊഡ്യൂളും നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ വിലയും സവിശേഷതയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം...
ലാവ സ്മാർട്ട് 4 പ്രോ: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
ലാവ സ്മാർട്ട് 4 പ്രോയുടെ 4GB റാമും 64GB സ്റ്റോറേജുമുള്ള ഏക വേരിയൻ്റിന് 10,999 രൂപയാണ് വില. ലാവയുടെ ഓഫ്ലൈൻ റീട്ടെയിൽ ചാനലുകൾ വഴി മാത്രമാണ് ഇത് വിൽക്കുക. കൊണാർക്ക് ഗോൾഡ്, നീലം ബ്ലൂ എന്നീ രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ലാവ സ്മാർട്ട് 4 പ്രോ ലഭ്യമാവുക. ഈ ഫോണിന് കമ്പനി ഒരു വർഷത്തെ വാറന്റിയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സൗജന്യ ഡോർസ്റ്റെപ്പ് ഫോൺ സേവനവും കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ഫ്രീ സർവീസ്, അതും വീട്ടിലെത്തി
കേടുവന്നാൽ വീട്ടിലെത്തി സൗജന്യമായി സർവീസ് ചെയ്ത് തരുമെന്നതാണ് ലാവ സ്മാർട്ട് 4 പ്രോയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ലാവ മൊബൈൽസ് ഉപയോക്താക്കൾക്കായി നൽകി വരുന്ന പ്രത്യേക സേവനമായ 'ഫ്രീ സർവീസ് അറ്റ് ഹോം' സേവനം പുതിയ ഫോണുകൾക്കും ലഭിക്കും. അതായത് ഫോണിന് എന്തെങ്കിലും തകരാറ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സർവീസ് അറ്റ് ഹോം സേവനത്തിലൂടെ വീട്ടുപടിക്കൽ വെച്ച് തന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ റിപ്പയർ ചെയ്ത് നൽകും. സർവീസ് സെന്ററുകളിൽ പോയി ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. പണവും നൽകേണ്ടതില്ല. ലാവ മൊബൈൽസിന്റെ മിക്ക ഫോണുകൾക്കും ഈ സേവനം ഉണ്ട്.
ലാവ സ്മാർട്ട് 4 പ്രോ: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ഒരു ഡ്യുവൽ സിം സ്മാർട്ട്ഫോണാണ് ഇത്. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 6.75-ഇഞ്ച് HD+ (720 x 1,570 പിക്സൽ) LCD ടച്ച്സ്ക്രീനും 90Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റും അടങ്ങുന്ന ഒരു സ്ക്രീനാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഡ്രോപ്പ് ആൻഡ് ഷോക്ക് റെസിസ്റ്റൻസിനായി MIL-STD-810H മിലിട്ടറി-ഗ്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷനും ഈ ഫോണിന് ലഭിക്കുന്നു.
12nm പ്രോസസ്സിൽ നിർമ്മിച്ച ഒക്ടാ കോർ യുണിസോക്ക് T610 ചിപ്സെറ്റാണ് ലാവ സ്മാർട്ട് 4 പ്രോയ്ക്ക് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഇത് ആറ് എഫിഷ്യൻസി കോറുകളും രണ്ട് പെർഫോമൻസ് കോറുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. ഇത് 1.8GHz വരെ പീക്ക് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് നൽകുന്നു. വിർച്വൽ റാം 4 ജിബി വരെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പിന്തുണയോടെ 4 ജിബി റാമും സ്മാർട്ട്ഫോണിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ്. ഇത് 64 ജിബി ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. മൈക്രോ എസ്ഡി കാർഡ് വഴി 512 ജിബി വരെ വികസിപ്പിക്കാം.
ലാവ സ്മാർട്ട് 4 പ്രോയിൽ 13 മെഗാപിക്സൽ പിൻ ക്യാമറയും എൽഇഡി ഫ്ലാഷും ഉണ്ട്. സ്ക്രീൻ ഫ്ലാഷോടുകൂടിയ 5 മെഗാപിക്സൽ സെൽഫി ക്യാമറയാണ് സ്മാർട്ട്ഫോണിൽ ഉള്ളത്. ഇത് വാട്ടർഡ്രോപ്പ്-സ്റ്റൈൽ നോച്ചിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. USB Type-C പോർട്ട് വഴി 18W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 7,000mAh ബാറ്ററി ഇതിലുണ്ട്. സുരക്ഷയ്ക്കായി സൈഡ് മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർപ്രിൻ്റ് സ്കാനറും ഇതിലുണ്ട്.
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