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വില 16,699 രൂപ! 50 എംപി ക്യാമറയുമായി 'ലാവ ഷാർക്ക് 2 പ്രോ 5ജി': ഒപ്പം ഫ്രീ ഹോം സർവീസും
ലാവയുടെ അംഗീകൃത ഓഫ്ലൈൻ, ഓൺലൈൻ റീട്ടെയിൽ ചാനലുകൾ വഴി ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ലഭ്യമാകും. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സൗജന്യ ഡോർസ്റ്റെപ്പ് ഫോൺ സേവനവും കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
Published : September 29, 2026 at 3:08 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: നോയിഡ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമാതാക്കളായ ലാവ മൊബൈൽസ് ഷാർക്ക് സീരിസിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡലായ 'ലാവ ഷാർക്ക് 2 പ്രോ 5ജി' ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഷാർക്ക് 2 നിരയിൽ ചേരുന്ന കമ്പനിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഫോണാണിത്. ഷാർക്ക് 2 4ജി, ഷാർക്ക് 2 5ജി എന്നിവയാണ് ഈ സീരിസിലെ മറ്റ് ഫോണുകൾ.
ഒരൊറ്റ റാം-സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനിലും രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലും ലഭ്യമായ ഈ ഫോൺ ഒരു ബജറ്റ് ഓപ്ഷനായാണ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത്. വിവിധ റീട്ടെയിൽ ചാനലുകൾ വഴി ഇത് വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാവും. ഒക്ടാ-കോർ യൂണിസോ ചിപ്സെറ്റും 6,000mAh ബാറ്ററിയുമാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു പിൻ ക്യാമറ യൂണിറ്റും ഇതിലുണ്ട്.
ഡ്യുവൽ-വ്യൂ വീഡിയോ പിന്തുണയും ഈ ഫോണിന് ലഭിക്കുന്നു. പുതിയ ഫോണിന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
ഇന്ത്യയിലെ വിലയും ലഭ്യതയും
6GB റാമും 128GB സ്റ്റോറേജുമുള്ള ഒരൊറ്റ വേരിയന്റിൽ മാത്രമേ ലാവ ഷാർക്ക് 2 പ്രോ 5ജി ലഭ്യമാകൂ. ഇതിന് 16,699 രൂപയാണ് ഇന്ത്യയിൽ വില വരുന്നത്. ലാവയുടെ അംഗീകൃത ഓഫ്ലൈൻ, ഓൺലൈൻ റീട്ടെയിൽ ചാനലുകൾ വഴി ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. ആകാശ് ബ്ലൂ, നന്ദ സിൽവർ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഈ ഫോൺ ലഭിക്കും. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സൗജന്യ ഡോർസ്റ്റെപ്പ് ഫോൺ സേവനവും കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ഫ്രീ സർവീസ്, അതും വീട്ടിലെത്തി
കേടുവന്നാൽ വീട്ടിലെത്തി സൗജന്യമായി സർവീസ് ചെയ്ത് തരുമെന്നതാണ് ലാവ ഷാർക്ക് 2 പ്രോ 5ജിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ലാവ മൊബൈൽസ് ഉപയോക്താക്കൾക്കായി നൽകി വരുന്ന പ്രത്യേക സേവനമായ 'ഫ്രീ സർവീസ് അറ്റ് ഹോം' സേവനം പുതിയ ഫോണുകൾക്കും ലഭിക്കും. അതായത് ഫോണിന് എന്തെങ്കിലും തകരാറ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സർവീസ് അറ്റ് ഹോം സേവനത്തിലൂടെ വീട്ടുപടിക്കൽ വെച്ച് തന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ റിപ്പയർ ചെയ്ത് നൽകും. സർവീസ് സെന്ററുകളിൽ പോയി ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. പണവും നൽകേണ്ടതില്ല. ലാവ മൊബൈൽസിന്റെ മിക്ക ഫോണുകൾക്കും ഈ സേവനം ഉണ്ട്.
സവിശേഷതകൾ
ലാവ ഷാർക്ക് 2 പ്രോ 5ജി ഒരു ഡ്യുവൽ സിം സൗകര്യമുള്ള സ്മാർട്ട്ഫോണാണ്. അനാവശ്യ ആപ്പുകൾ (bloatware) ഇല്ലാത്ത 'വാനില' ആൻഡ്രോയിഡ് 16 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒരു OS അപ്ഗ്രേഡും രണ്ട് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകളും കമ്പനി ഇതിനായി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. കമ്പനിയുടെ സ്വന്തം എഐ അധിഷ്ഠിത ചാറ്റ്ബോട്ടായ വായു എഐയിൽ ആണ് ഈ ഫോണിലെ എഐ സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് നൽകുന്ന 6.75 ഇഞ്ച് HD+ (720 x 1,600 പിക്സൽ) LCD ടച്ച്സ്ക്രീനാണ് ഇതിലുള്ളത്. പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് IP64 റേറ്റിങും ഈ ഫോണിന് ലഭിക്കും. ഒക്ടാ-കോർ യൂണിസോക് T8200 ചിപ്സെറ്റാണ് ലാവ ഷാർക്ക് 2 പ്രോ 5ജി ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്. AnTuTu ബെഞ്ച്മാർക്കിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ 5,00,000-ത്തിലധികം പോയിന്റുകൾ നേടിയതായി ലാവ അവകാശപ്പെടുന്നു.
ലാവ ഷാർക്ക് 2 പ്രോ 5ജിക്ക് 50 മെഗാപിക്സൽ AI ക്യാമറയാണുള്ളത്. സെൽഫിക്കായി 8 മെഗാപിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഡ്യുവൽ വ്യൂ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് സൗകര്യം ഉള്ള ഈ ഫോണിൽ 2K/30 fps വരെ റെസല്യൂഷനിൽ വീഡിയോകൾ പകർത്താനാകും.
6,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ലാവ ഷാർക്ക് 2 പ്രോ 5ജിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് 18W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 6GB റാം ഉള്ള ഈ ഫോണിൽ, വെർച്വൽ റാം വഴി അധികമായി 6GB വരെ റാം വികസിപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യവുമുണ്ട്. 128GB ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. കണക്റ്റിവിറ്റിക്കായി 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, USB Type-C പോർട്ട് എന്നീ ഓപ്ഷനുകളും ലാവയുടെ പുതിയ ഫോൺ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. സുരക്ഷയ്ക്കായി സൈഡ്-മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർപ്രിന്റ് സ്കാനറും ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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