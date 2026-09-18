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കേടുവന്നാൽ വീട്ടിലെത്തി സർവീസ് ചെയ്ത് തരും, അതും സൗജന്യമായി! 13,999 രൂപയ്ക്ക് 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോണുമായി ലാവ മൊബൈൽസ്
മികച്ച ബാറ്ററി, 5G കണക്റ്റിവിറ്റി, മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ഹാർഡ്വെയർ എന്നിവയാണ് ലാവ ബോൾഡ് എൻ4 പ്രോ 5ജിയുടെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ്.
Published : September 18, 2026 at 4:53 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: 'ബോൾഡ്' ലൈനപ്പിൽ പുതിയ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുമായി നോയിഡ ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്മാർട്ട്ഫോൺ ബ്രാൻഡായ ലാവ മൊബൈൽസ്. ലാവ ബോൾഡ് എൻ4 പ്രോ 5ജി ആണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'Bold N4 Lite' മോഡലിന്റെ പിൻഗാമിയാണ് ഇത്. മികച്ച ബാറ്ററി, 5G കണക്റ്റിവിറ്റി, മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ഹാർഡ്വെയർ എന്നിവ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്.
6.75 ഇഞ്ച് HD+ ഡിസ്പ്ലേ, Unisoc T8200 ചിപ്സെറ്റ്, 6GB റാം (വെർച്വൽ റാം പിന്തുണയോടെ), 6,000mAh ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് ഇതിലുള്ളത്. കൂടാതെ, 50 മെഗാപിക്സൽ AI റിയർ ക്യാമറയും IP64 റേറ്റിംഗും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും പുതിയ ഫോണിന് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
ഇന്ത്യയിലെ വിലയും ലഭ്യതയും
പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയ ലാവ ബോൾഡ് എൻ4 പ്രോ 5ജിയുടെ 6GB റാം + 128GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 13,999 രൂപയാണ് ഇന്ത്യയിൽ വില വരുന്നത്. ഇത് എല്ലാ ഓഫറുകൾക്കും ശേഷമുള്ള ലോഞ്ച് വിലയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ പരിമിത കാലത്തേക്ക് മാത്രം സാധുതയുള്ളതായിരിക്കും. പിന്നീട് വില വർധിക്കും. സെപ്റ്റംബർ 26ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതൽ ആമസോൺ വഴി ഫോൺ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും. മൊണാക്കോ ബ്ലൂ, ഒപുലന്റ് ലൈലാക് എന്നീ രണ്ട് നിറങ്ങളിൽ ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാവും.
കേടുവന്നാൽ വീട്ടിലെത്തി സൗജന്യമായി സർവീസ് ചെയ്ത് തരുമെന്നതാണ് പുതിയ ഫോണിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ലാവ മൊബൈൽസ് ഉപയോക്താക്കൾക്കായി നൽകി വരുന്ന പ്രത്യേക സേവനമായ 'ഫ്രീ സർവീസ് അറ്റ് ഹോം' സേവനം പുതിയ ഫോണുകൾക്കും ലഭിക്കും. അതായത് ഫോണിന് എന്തെങ്കിലും തകരാറ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സർവീസ് അറ്റ് ഹോം സേവനത്തിലൂടെ വീട്ടുപടിക്കൽ വെച്ച് തന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ റിപ്പയർ ചെയ്ത് നൽകും. സർവീസ് സെന്ററുകളിൽ പോയി ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. പണവും നൽകേണ്ടതില്ല. ലാവ മൊബൈൽസിന്റെ മിക്ക ഫോണുകൾക്കും ഈ സേവനം ഉണ്ട്.
പ്രധാന സവിശേഷതകൾ
120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് പിന്തുണയുള്ള 6.75 ഇഞ്ച് HD+ ഡിസ്പ്ലേയാണ് ലാവ ബോൾഡ് എൻ4 പ്രോ 5ജിയിലുള്ളത്. Unisoc T8200 5G ചിപ്സെറ്റും 6GB റാമും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 6GB വെർച്വൽ റാം ഉപയോഗിച്ച് ഫോണിന്റെ റാം 12GB വരെ ഉയർത്താൻ സാധിക്കും. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ മികച്ചതും സുഗമവുമായിരിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
ക്യാമറയുടെ കാര്യമെടുത്താൽ, 50MP AI ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറയാണ് ഇതിലുള്ളത്. 6,000mAh-ന്റെ വലിയ ബാറ്ററിയാണ് ഫോണിലുള്ളതെങ്കിലും, ചാർജിങ് വേഗതയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കമ്പനി നൽകിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ, IP64 റേറ്റിങ് ഉള്ളതിനാൽ ചെറിയ തോതിലുള്ള പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നു.
|സവിശേഷത
|വിശദാംശങ്ങൾ
|ഡിസ്പ്ലേ
|6.75 ഇഞ്ച് HD+, 120Hz
|പ്രോസസർ
|യൂണിസോക്ക് T8200 5G
|റിയർ ക്യാമറ
|50എംപി എഐ ഡ്യുവൽ
|റാം & സ്റ്റോറേജ്
|6GB + 128GB (6GB വിർച്വൽ RAM)
|ബാറ്ററി
|6,000mAh
|ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം
|ആൻഡ്രോയ്ഡ് 16
|വാട്ടർ & ഡസ്റ്റ് റസിസ്റ്റൻസ്
|IP64
|പ്രാരംഭവില
|Rs 13,999
|വിൽപ്പന
|സെപ്റ്റംബർ 26, ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക്
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