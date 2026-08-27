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കേടുവന്നാൽ ഫ്രീ സർവീസ്, അതും വീട്ടിലെത്തി ചെയ്‌ത്‌ തരും! കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ തെരയുന്നവർക്കായി 'ലാവ ബോൾഡ് N4 ലൈറ്റ്'

7,999 രൂപയാണ് ലാവ ബോൾഡ് N4 ലൈറ്റിന്‍റെ പുതിയ ബജറ്റ് ഫോണിന്‍റെ ഓഫർ വില. സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കാം.

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Lava Bold N4 Lite launched in India (Amazon)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 27, 2026 at 12:56 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: എൻട്രി ലെവൽ നിരയിലേക്ക് പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ പുറത്തിറക്കി ലാവ മൊബൈൽസ്. ലാവ ബോൾഡ് N4 ലൈറ്റ് എന്ന പേരിൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തിയ ഫോൺ ബജറ്റ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ തെരയുന്നവർക്കായി തയ്യാറാക്കിയതാണ്. 6.56 ഇഞ്ച് സ്‌ക്രീൻ, 5000mAh ബാറ്ററി, ആൻഡ്രോയിഡ് ഗോ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള സവിശേഷതകൾ ഇതിലുണ്ട്.

കേടുവന്നാൽ വീട്ടിലെത്തി സൗജന്യമായി സർവീസ് ചെയ്‌ത് തരുമെന്നതാണ് പുതിയ ഫോണിന്‍റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ലാവ മൊബൈൽസ് ഉപയോക്താക്കൾക്കായി നൽകി വരുന്ന പ്രത്യേക സേവനമായ 'ഫ്രീ സർവീസ് അറ്റ് ഹോം' സേവനം പുതിയ ഫോണുകൾക്കും ലഭിക്കും. അതായത് ഫോണിന് എന്തെങ്കിലും തകരാറ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സർവീസ് അറ്റ് ഹോം സേവനത്തിലൂടെ വീട്ടുപടിക്കൽ വെച്ച് തന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ റിപ്പയർ ചെയ്‌ത് നൽകും.

സർവീസ് സെന്‍ററുകളിൽ പോയി ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. പണവും നൽകേണ്ടതില്ല. ലാവ മൊബൈൽസിന്‍റെ മിക്ക ഫോണുകൾക്കും ഈ സേവനം ഉണ്ട്. സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾക്ക് നിരന്തരം വില വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പതിനായിരം രൂപയിൽ താഴെ വിലയുള്ള പുതിയ ഫോൺ ബജറ്റ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ തെരയുന്നവരെ ആകർഷിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല.

കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ അനുഭവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രായമായവരെയും വിദ്യാർഥികളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിന് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാകുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.

വിലയും ലഭ്യതയും

8,099 രൂപയാണ് ലാവ ബോൾഡ് N4 ലൈറ്റിന്‍റെ വില. ലോഞ്ച് ഓഫറിന്‍റെ ഭാഗമായി ഇത് 7,999 രൂപ പ്രാരംഭവിലയ്ക്ക് ലഭ്യമാകും. സെപ്റ്റംബർ 3ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതലാണ് ഇതിന്‍റെ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുക. ആമസോണിലൂടെയാണ് ഇത് വിൽക്കുക.

ഡിസ്പ്ലേയും ഡിസൈനും

ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ എളുപ്പം പിടിച്ചുപറ്റാനായി ഒരു ബോൾഡ് ലുക്കിലാണ് കമ്പനി ഈ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയത്. അടിസ്ഥാന മൾട്ടിമീഡിയ ഉപഭോഗം, വെബ് ബ്രൗസിംഗ്, ദൈനംദിന നാവിഗേഷൻ എന്നിവയ്ക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത 6.56 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേയാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദിവസേനയുള്ള ഉപയോഗത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി വരുന്ന തേയ്മാനം, പൊട്ടൽ എന്നിവയെ നേരിടാൻ MIL-STD-810H ഡ്യൂറബിലിറ്റി റേറ്റിങും ലഭിക്കും. എംപയർ ഗോൾഡ്, ഗോസ്റ്റ് സിൽവർ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് നിറങ്ങളിൽ ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാവും.

ഹാർഡ്‌വെയറും പ്രകടനവും

ഒക്ടാ-കോർ UNISOC 9863A പ്രോസസറിന്‍റെ കരുത്തിലാണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 3GB ഫിസിക്കൽ RAM ഉൾപ്പെടുന്നു. 3GB വെർച്വൽ RAM ഉപയോഗിച്ച് വികസിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ 32GB ഇന്‍റേണൽ സ്റ്റോറേജ്, 64GB വരെ മൈക്രോ SD എക്സ്പാൻഷൻ പിന്തുണ എന്നിവയും ലഭിക്കുന്നു. സ്റ്റാൻഡേർഡ് 10W ഇൻ-ബോക്സ് ചാർജറിനൊപ്പം 5,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഉള്ളത്.

ക്യാമറയും സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറും

8MP എംപിയുടെ സിംഗിൾ ക്യാമറയും 5 എംപിയുടെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുമാണ് ഇതിലുള്ളത്. LED ഫ്ലാഷ് പിന്തുണയുള്ളതാണ് ഇതിലെ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം. സൈഡ് മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർപ്രിൻ്റ് സ്കാനർ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഫോൺ ആൻഡ്രോയിഡ് 16 (ഗോ എഡിഷൻ) ൽ ആണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഡ്യുവൽ സിമ്മിൽ (nano + nano + microSD) പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണാണ് ഇത്. ഡ്യുവൽ 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, ബ്ലൂടൂത്ത് 4.2, GPS, USB ടൈപ്പ്-സി എന്നിവയാണ് കണക്‌റ്റിവിറ്റി ഓപ്‌ഷനുകൾ.

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