ബജറ്റ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ തിരയുന്നവരാണോ? ലാവ മൊബൈൽസിന്‍റെ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ എത്തി: വില 7,499 രൂപ!

5,000mAh ബാറ്ററി, 13 എംപി ക്യാമറ, യൂണിസോക്ക് SC9863A ചിപ്‌സെറ്റ്, IP64 റേറ്റിങ് എന്നിവയാണ് പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. ഫെബ്രുവരി 27 മുതൽ ആമസോണിലൂടെ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തും.

Lava Bold N2 Launched in India (Image Credit: Instagram@Lava_mobiles)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 17, 2026 at 1:14 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്‌റ്റംബറിലാണ് നോയിഡ ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ ലാവ മൊബൈൽസ് ലാവ ബോൾഡ് N1പുറത്തിറക്കിയത്. മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഇതിന്‍റെ പിൻഗാമിയായ ലാവ ബോൾഡ് N2 പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ വരുന്ന പുതിയ ഫോൺ ഈ മാസം അവസാനം രാജ്യത്ത് വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തും. ഇ-കൊമേഴ്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴിയായിരിക്കും ലഭ്യമാവുക.

4 ജിബി റാമുമായി ജോടിയാക്കിയ യൂണിസോക്ക് SC9863A ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഈ ഫോണിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. പൊടിയെയും വെള്ളത്തെയും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് IP64 റേറ്റിങാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 5,000mAh ബാറ്ററി, 13 എംപി ക്യാമറ എന്നിവയാണ് മറ്റ് സവിശേഷതകൾ. ലാവ ബോൾഡ് N2ന്‍റെ മറ്റ് സവിശേഷതകളും വിലയും പരിശോധിക്കാം.

ലാവ ബോൾഡ് N2: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
ലാവ ബോൾഡ് N2 ഫോണിന്‍റെ 4 ജിബി റാമും 64 ജിബി ഇന്‍റേണൽ സ്റ്റോറേജുമുള്ള സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷന് 7,499 രൂപയാണ് വില നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരൊറ്റ സ്റ്റോറേജ് ഓപ്‌ഷനിൽ മാത്രമേ ഫോൺ ലഭ്യമാകൂ. ഫെബ്രുവരി 27ന് ആമസോണിലൂടെ മാത്രമായിരിക്കും ഈ ഫോൺ രാജ്യത്ത് വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുക. ഇൻഡസ് ബ്ലാക്ക്, സിയാച്ചിൻ വൈറ്റ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് നിറങ്ങളിൽ പുതിയ ലാവ ബോൾഡ് N2 ലഭ്യമാകും. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സൗജന്യ ഡോർസ്റ്റെപ്പ് സർവീസും കമ്പനി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യും.

Lava Bold N2 (Image Credit: Instagram@Lava_mobiles)

ലാവ ബോൾഡ് N2: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ആൻഡ്രോയിഡ് 15 Go അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഡ്യുവൽ സിം സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണാണ് ഇത്. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് "ക്ലീൻ ആൻഡ്രോയിഡ് അനുഭവം" നൽകുന്നതിനായി ഹാൻഡ്‌സെറ്റിൽ ബ്ലോട്ട്‌വെയറോ പരസ്യങ്ങളോ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. 6.75 ഇഞ്ച് HD+ ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് 90Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് നൽകുന്നു. വാട്ടർഡ്രോപ്പ്-സ്റ്റൈൽ നോച്ചും ഇതിൽ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നു.

പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പ്രതിരോധം നൽകുന്നതിന് IP64 റേറ്റിങാണ് ലഭിക്കുക. എട്ട് കോറുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന യൂണിസോക്ക് SC9863A ചിപ്‌സെറ്റാണ് ലാവയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ബോൾഡ് N2 ഹാൻഡ്‌സെറ്റിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഇത് 4GB റാമും 64GB ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജുമായാണ് ജോഡിയാക്കിയത്. 4GB വരെ റാം വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

ലാവ ബോൾഡ് N2-ൽ ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് ഉള്ളത്. 13 എംപി പ്രൈമറി ക്യാമറയും എത്ര മെഗാപിക്‌സലെന്ന് വ്യക്തമാക്കാത്ത മറ്റൊരു ക്യാമറയും ഇതിലുണ്ട്. കൂടാതെ 5 എംപി സെൽപി ക്യാമറയും ഇതിലുണ്ട്. 5,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. സുരക്ഷാ ഫീച്ചറായി സൈഡ്-മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർപ്രിന്‍റ് സ്‌കാനറും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

