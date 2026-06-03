ETV Bharat / automobile-and-gadgets

യൂണിസോക്ക് ചിപ്‌സെറ്റിന്‍റെ കരുത്തിൽ 'ലാവ ബോൾഡ് എൻ2 5ജി': ബജറ്റ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുമായി ലാവ മൊബൈൽസ്

ജൂൺ 9 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതലാണ് പുതിയ ഫോണിന്‍റെ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുക. ആമസോൺ ഇന്ത്യ വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയാണ് ലാവ ബോൾഡ് എൻ2 5ജി വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുക.

LAVA BOLD N2 5G PRICE LAVA BOLD N2 5G FEATURES BUDGET SMARTPHONE UNDER 15000 ലാവ ബോൾഡ് എൻ2 5ജി
Lava Bold N2 5G Launched in India (Image credit: ETV Bharat via x/@Lava Mobiles)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 3, 2026 at 4:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ മികച്ച ഫീച്ചറുകളുള്ള സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ കമ്പനിയാണ് ലാവ. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഏറ്റവും പുതിയ ബജറ്റ് 5G സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ലാവ ഇപ്പോൾ. 'ലാവ ബോൾഡ് എൻ2 5ജി' സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണാണ് കമ്പനി ഏറ്റവും പുതിയതായി പുറത്തിറക്കിയത്.

ഇന്ത്യൻ മൊബൈൽ കമ്പനിയായ ലാവയിൽ നിന്നുമുള്ള 5G കണക്റ്റിവിറ്റിയുള്ള ഫോൺ താങ്ങാവുന്ന വിലയിലാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. 6,000mAh ബാറ്ററിയുള്ള ഫോൺ രണ്ട് കളർ ഓപ്‌ഷനുകളിലാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.75 ഇഞ്ച് ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം ആദ്യം പുറത്തിറക്കിയ ലാവ ബോൾഡ് N2 4G സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണിനേക്കാൾ നിരവധി അപ്‌ഗ്രേഡുകളുമായാണ് ലാവ ബോൾഡ് N2 5G അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇത് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്ര രൂപയ്‌ക്ക് ലഭ്യമാവുമെന്നും സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ എന്തൊക്കെയെന്നും പരിശോധിക്കാം.

ലാവ ബോൾഡ് N2 5G: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത, ഓഫർ
ലാവ ബോൾഡ് എൻ2 5ജി 4GB റാമും 64GB സ്റ്റോറേജും ഉള്ള ഒരൊറ്റ സ്റ്റോറേജ് ഓപ്‌ഷനിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാവൂ. ഇതിന് 12,999 രൂപയാണ് വില. എങ്കിലും ലോഞ്ച് ഓഫറിന്‍റെ ഭാഗമായി ഇത് 11,999 രൂപയ്‌ക്ക് കമ്പനി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പരിമിതകാല ഓഫർ ആയിരിക്കും. 2026 ജൂൺ 9 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതലാണ് പുതിയ ഫോണിന്‍റെ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുക. ആമസോൺ ഇന്ത്യ വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയാണ് ഇത് വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുക. ബില്യണയർ ബ്ലൂ, റീഗൽ ഗോൾഡ് എന്നീ രണ്ട് കളർ ഓപ്‌ഷനുകളിൽ ലാവ ബോൾഡ് എൻ2 5ജി ലഭ്യമാവും.

ലാവ ബോൾഡ് N2 4ജി ഫോൺ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിലാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. 7,499 രൂപയാണ് ഇതിന്‍റെ 4GB RAM + 64GB സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന്‍റെ വില. ലാവ മൊബൈൽസ് ഉപയോക്താക്കൾക്കായി പ്രത്യേകം 'സർവീസ് അറ്റ് ഹോം' എന്ന പേരിൽ ഹോം സർവീസും നൽകുന്നുണ്ട്. അതായത് ഫോണിന് എന്തെങ്കിലും തകരാറ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സർവീസ് അറ്റ് ഹോം സേവനത്തിലൂടെ വീട്ടുപടിക്കൽ വെച്ച് തന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ റിപ്പയർ ചെയ്‌ത് നൽകും. സർവീസ് സെന്‍ററുകളിൽ പോയി ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

LAVA BOLD N2 5G PRICE LAVA BOLD N2 5G FEATURES BUDGET SMARTPHONE UNDER 15000 ലാവ ബോൾഡ് എൻ2 5ജി
Lava Bold N2 5G Specifications (Image credit: x/@Lava Mobiles)

ലാവ ബോൾഡ് N2 5G: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ആൻഡ്രോയിഡ് 16 ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോക്‌സിലാണ് ലാവ ബോൾഡ് N2 5G പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.75-ഇഞ്ച് HD+ ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ഇതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സെൽഫി ക്യാമറ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനായി സ്‌ക്രീനിൽ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ്-സ്റ്റൈൽ നോച്ച് ഉൾപ്പെടുന്ന ഡിസൈനാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്. 4GB റാമും 64GB ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജുമായി ജോഡിയാക്കിയ ഒക്ടാ-കോർ 6nm Unisoc T8200 പ്രൊസസറാണ് പുതിയ ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്.

ലാവ ബോൾഡ് N2 5G-യിൽ 13 എംപി പ്രൈമറി സെൻസർ ഉൾപ്പെടുന്ന AI-അധിഷ്ഠിത ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി 5 എംപി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്. സൈഡ്-മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർപ്രിന്‍റ് സെൻസർ സുരക്ഷാ സവിശേഷതയായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും ഫോണിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് IP64-റേറ്റിങ് ലഭിക്കും.

18W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 6,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ലാവ ബോൾഡ് N2 5G-യിൽ ഉള്ളത്. ഈ ബാറ്ററി ഒറ്റത്തവണ ചാർജ് ചെയ്‌താൽ തന്നെ 815 മിനിറ്റ് യൂട്യൂബ് പ്ലേബാക്കും 743 മിനിറ്റ് വരെ സ്‌ക്രീൻ-ഓൺ സമയവും ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ബോക്‌സിൽ 10W ചാർജറും കമ്പനി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Also Read:

  1. ബജാജ് അവഞ്ചർ സ്ട്രീറ്റ് 220 വീണ്ടുമെത്തി, അതും ബജറ്റ് വിലയിൽ: പുതിയ ക്രൂയിസർ ബൈക്കിന്‍റെ വിലയും സവിശേഷതകളും
  2. മീഡിയാടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി കരുത്തിൽ റിയൽമിയുടെ പുതിയ ഫോൺ വരുന്നു, ടീസർ പുറത്ത്: വില 30,000 രൂപയിൽ താഴെ
  3. സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിൽ പുതുക്കിയ ടാറ്റ ടിയാഗോ: ഏത് വേരിയന്‍റ് വാങ്ങുമെന്ന് കൺഫ്യൂഷനുണ്ടോ? വേരിയന്‍റ് തിരിച്ചുള്ള ഫീച്ചറും വിലയും
  4. 500 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച്, പഴയതിലും വിലക്കുറവ്: ആഢംബര ഇലക്‌ട്രിക് കാറിന്‍റെ പുതിയ വേരിയന്‍റുമായി ടെസ്‌ല

TAGGED:

LAVA BOLD N2 5G PRICE
LAVA BOLD N2 5G FEATURES
BUDGET SMARTPHONE UNDER 15000
ലാവ ബോൾഡ് എൻ2 5ജി
LAVA BOLD N2 5G LAUNCHED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.