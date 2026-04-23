ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ലാവ ബോൾഡ് N1 5G ഇനി മുതൽ മൂന്ന് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്‌ഷനുകളിൽ ലഭ്യം: പുതിയ വേരിയന്‍റിന് പ്രത്യേക ഓഫറും

4GB+64GB , 4GB+128GB, 6GB+128GB എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്‌ഷനുകളിൽ ഇനി മുതൽ ലാവ ബോൾഡ് N1 ലഭ്യമാവും. മെയ്‌ 1 മുതൽ ആമസോണിലൂടെയാണ് വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുക.

Lava Bold N1 5G new variant Launched in India (Image credit: Lava Mobiles)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 23, 2026 at 6:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: 2025 സെപ്‌റ്റംബറിലാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് ലാവ ബോൾഡ് N1 5G സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുമായി ലാവ മൊബൈൽസ് എത്തുന്നത്. 90Hz എച്ച്‌ഡി ഡിസ്‌പ്ലേ, യൂണിസോക്ക് T765 ചിപ്‌സെറ്റ്, 4GB റാം, 128GB വരെ സ്റ്റോറേജ്, 13MP എഐ ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം, 18W ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 5,000mAh ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്‌ഷനിൽ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഫോൺ 4 ജിബി റാമിൽ മാത്രമാണ് ലഭ്യമായത്.

എന്നാൽ മാസങ്ങൾക്കിപ്പുറം കമ്പനി മറ്റൊരു സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റ് കൂടെ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. 6GB RAM + 128GB സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനിലും ഇനി ലാവ ബോൾഡ് N1 5G ലഭ്യമാവും. ഇതോടെ മോഡൽ 4GB RAM + 64GB , 4GB RAM + 128GB, 6GB RAM + 128GB എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്‌ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാവും. പുതിയ സ്റ്റോറേജ് മോഡൽ അടുത്ത മാസം വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തും. പുതിയ സ്റ്റോറേജിന് വില എത്ര വരുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

Lava Bold N1 5G available in three storage variants (Image credit: Lava Mobiles)

ലാവ ബോൾഡ് N1 5G 6GB RAM + 128GB: വില
ലാവ ബോൾഡ് N1 5G സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണിന്‍റെ 6 ജിബി റാമും 128 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള മോഡലിന് 12,999 രൂപയാണ് വില. ഇത് ഷാംപെയ്ൻ ഗോൾഡ്, റോയൽ ബ്ലൂ കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാവും. മെയ്‌ 1 മുതൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുന്ന ഫോൺ ആമസോണിലൂടെയാണ് ലഭ്യമാവുക. ലോഞ്ച് ഓഫറിന്‍റെ ഭാഗമായി, വാങ്ങുന്നവർക്ക് 11,999 രൂപയ്ക്ക് ഈ ഫോൺ കിഴിവിൽ ലഭിക്കും.

അതേസമയം ലാവ ബോൾഡ് N1 5Gയുടെ 4GB RAM + 64GB സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷന്‍റെ വില 7,499 രൂപയും, 4GB RAM + 128GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന്‍റെ വില 7,999 രൂപയുമാണ്.

ലാവ ബോൾഡ് N1 5G: സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
പുതിയ സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന്‍റെ ഡിസൈനും ഫീച്ചറുകളും സമാനമാണ്. 90Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 20:9 ആസ്‌പെറ്റ് റേഷ്യോയുമുള്ള 6.75 ഇഞ്ച് HD+ LCD ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ലാവ ബോൾഡ് N1 5G ഫോണിലുള്ളത്. 400K+ AnTuTu സ്‌കോർ നേടിയ ഒക്‌ട-കോർ യൂണിസോക് T765 ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. 4GB റാമും 128GB വരെ സ്റ്റോറേജും ഉള്ള ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഇത്. 8GB വരെ റാം വികസിപ്പിക്കാനും മൈക്രോ SD കാർഡ് വഴി സ്റ്റോറേജ് 1TB വരെ വികസിപ്പിക്കാനും കഴിയും.

ഒപ്റ്റിക്‌സിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ, ലാവ ബോൾഡ് N1 5Gയിൽ 13MP പ്രധാന ക്യാമറയും വ്യക്തമാക്കാത്ത സെക്കൻഡറി ക്യാമറയും ഉൾപ്പെടെ ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമുണ്ട്. 4K/30fps വീഡിയോ റെക്കോർഡിങിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ് ഈ ഫോൺ. കൂടാതെ പോർട്രെയിറ്റ്, ടൈം ലാപ്‌സ്, സ്റ്റിയറിങ് സഹിതം 4X സൂം തുടങ്ങിയ ക്യാമറ മോഡുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മുൻവശത്ത് 5MP ക്യാമറയുണ്ട്. 18W വയർഡ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 5,000mAh ബാറ്ററിയാണ് പായ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ബ്ലോട്ട്-ഫ്രീ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് 15 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

Also Read:

  1. റോഡിൽ വിലസി ആളില്ലാ സൈക്കിൾ: ഇതെന്ത് മറിമായമെന്ന് യാത്രക്കാർ; റോബോട്ടിക് കാലുകൾക്ക് പിന്നിൽ യുവാവിന്‍റെ 'ഗോസ്റ്റ് സൈക്കിൾ' പ്രൊജക്‌ട്
  2. റിവേഴ്‌സ് വയേർഡ് ചാർജിങും 6,300mAh ബാറ്ററിയും: പോകോയുടെ രണ്ട് ഫോണുകൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ; വില 10,999 രൂപ
  3. ക്യാമറ ഒരു രക്ഷയുമില്ല! പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രഫി സവിശേഷതകളുള്ള 'വിവോ X300 അൾട്ര' വരുന്നു: ലോഞ്ചിന് ആഴ്‌ചകൾ മാത്രം
  4. മികച്ച ഡിസ്‌പ്ല, 6500mAh ബാറ്ററി: കരുത്തേകാൻ ഡൈമെൻസിറ്റി 8500 എക്‌സ്ട്രീം ചിപ്‌സെറ്റ്; മോട്ടോറോള എഡ്‌ജ് 70 പ്രോ പുറത്തിറക്കി

TAGGED:

LAVA BOLD N1 5G 6GB 128GB
LAVA BOLD N1 5G PRICE
LAVA BOLD N1 5G FEATURES
ലാവ ബോൾഡ് എൻ1 5G
LAVA BOLD N1 5G NEW VARIANT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.