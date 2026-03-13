ETV Bharat / automobile-and-gadgets

വില കുറവാണെങ്കിലെന്താ.. ലുക്കിന് ഒട്ടും കുറവില്ല! ലാവ ബോൾഡ് 2 പുറത്തിറക്കി; വിലയും ഓഫറുകളും

കുറഞ്ഞ വിലയിൽ പ്രീമിയം ലുക്കിൽ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുമായി ലാവ മൊബൈൽസ്. 6 ജിബി റാം + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജുള്ള ഫോണിന്‍റെ ഏക വേരിയന്‍റിൽ മാത്രമേ ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാവൂ.

Lava Bold 2 5G Launched in India (Image credit: Lava Mobiles/@facebook)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 13, 2026 at 5:12 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ കമ്പനിയായ ലാവ തങ്ങളുടെ പുത്തൻ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ പുറത്തിറക്കി. 'ലാവ ബോൾഡ് 2 5G' എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറക്കിയ ഫോൺ ആകർഷകമായ ഡിസൈനിലാണ് വരുന്നത്. ബജറ്റ് വിലയിൽ 5G സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ ഫോൺ ഒരു മികച്ച ഓപ്ഷനായിരിക്കും. 6 ജിബി റാം + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജുള്ള ഫോണിന്‍റെ ഏക വേരിയന്‍റ് 12,999 രൂപ വിലയിൽ ലഭ്യമാണ്.

സ്ലിം ഡിസൈൻ, ആകർഷകമായ രൂപം, സവിശേഷതകൾ എന്നിവ ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. ഇതിന്‍റെ ആദ്യ വിൽപ്പന മാർച്ച് 19ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ആമസോണിൽ ആരംഭിക്കും. ഓഫറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഫോൺ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ വാങ്ങാം.

ലാവ ബോൾഡ് 2 5G: വില, ലഭ്യത
ലാവ ബോൾഡ് 2ന്‍റെ 6 ജിബി റാമും 128 ജിബി സ്റ്റോറേജും ഉള്ള ഒരു വേരിയന്‍റ് മാത്രമേ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളൂ. വിവിധ ഓഫറുകളും ബാങ്ക് ഡിസ്‌കൗണ്ടുകളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാൽ ഫോണിന്‍റെ വില വെറും 12,999 രൂപയായി കുറയും. 13,000 രൂപയിൽ താഴെ മാത്രം വിലയുള്ളതിനാൽ തന്നെ, മധ്യവർഗത്തിനും വിദ്യാർഥികൾക്കും ഈ ഫോൺ വാങ്ങാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. മാർച്ച് 19ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ആദ്യ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കും. ആമസോൺ വഴിയാണ് വിൽക്കുക. പ്യുവർ വൈറ്റ്, ക്ലാസിക് ബ്ലാക്ക് എന്നീ രണ്ട് ആകർഷകമായ നിറങ്ങളിൽ ഫോൺ ലഭ്യമാകും.

പുതിയ ലാവ ബ്ലേസ് 2 ഫോണിന് വലുതും വളരെ സുഗമവുമായ ഡിസ്‌പ്ലേയുണ്ട്. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.67 ഇഞ്ച് ഫുൾ HD+ AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ഈ ഫോണിനുള്ളത്. ഡിസ്‌പ്ലേയുടെ മുൻവശത്ത് ഒരു 'പഞ്ച്-ഹോൾ കട്ട്ഔട്ട്' ഉണ്ട്. അതിൽ സെൽഫി ക്യാമറ കാണാം.

ഡിസ്‌പ്ലേയുടെ നാല് വശങ്ങളിലും വളരെ നേർത്ത ബെസലുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷാ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി, ഈ ഫോണിൽ 'ഇൻ-ഡിസ്‌പ്ലേ ഫിംഗർപ്രിന്‍റ് സെൻസർ' ഉണ്ട്. വോളിയം ബട്ടണുകളും പവർ ബട്ടണും ഫോണിന്‍റെ വലതുവശത്താണ്. സ്പീക്കർ ഗ്രിൽ, സിം സ്ലോട്ട്, മൈക്രോഫോൺ, ചാർജിങ് പോർട്ട് എന്നിവ ഫോണിന്‍റെ അടിഭാഗത്താണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ഈ ഫോണിന് കരുത്ത് പകരുന്നത് 2.6GHz മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7060 5G പ്രോസസർ ആണ്. ഈ പ്രോസസർ 6GB LPDDR5 റാമും 128GB UFS 3.1 സ്റ്റോറേജുമായി ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. 6GB വെർച്വൽ റാമും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. Android 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ലാവ ബോൾഡ് 2 പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

ഈ ഫോണിന്‍റെ പിൻഭാഗത്ത് തിരശ്ചീനമായി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു ക്യാമറ മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ട്. സോണി സെൻസറുള്ള 50 മെഗാപിക്സൽ മെയിൻ AI പിൻ ക്യാമറയാണ് ഇതിലുള്ളത്. സെൽഫികൾക്കായി, ഈ ഫോണിൽ 8 മെഗാപിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുണ്ട്. 33W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ശക്തമായ ഒരു 5000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഈ ഉപകരണത്തിലുള്ളത്. ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇതിന് ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട് ഉണ്ട്.

പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് ഈ ഫോണിന് IP64 റേറ്റിങ് ഉണ്ടെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ ഇതിന്‍റെ ബോഡി വളരെ നേർത്തതും 7.55mm വണ്ണം മാത്രമുള്ളതുമാണ്. ഭാരം കുറഞ്ഞതും മെലിഞ്ഞതുമായ ഒരു 5G സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ തെരയുന്നവർക്ക് ഇതൊരു മികച്ച ഓപ്‌ഷനായിരിക്കും.

കുറഞ്ഞ വിലയിൽ പ്രീമിയം ലുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണാണ് ഇത്. 5G സാങ്കേതികവിദ്യ നൽകിയതിനാൽ തന്നെ ഇന്‍റർനെറ്റ് വേഗതയും ഉണ്ടാകും. സോഷ്യൽ മീഡിയ ബ്രൗസിങ്, വീഡിയോ സ്ട്രീമിങ്, ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നതുൾപ്പെടെ എല്ലാ ജോലികളിലേക്കും ഇത് എളുപ്പത്തിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഫോണിന് 12 ജിബി വരെ റാം (6 ജിബി ഫിസിക്കൽ + 6 ജിബി വെർച്വൽ റാം) ലഭിക്കും. ഇതുമൂലം, മൾട്ടിടാസ്‌കിങ് വളരെ സുഗമമായിരിക്കും.

നിങ്ങൾ ഒരേ സമയം നിരവധി ആപ്പുകൾ തുറന്നാലും, ഫോൺ സ്ലോ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയോ ഹാങ് ആകുകയോ ചെയ്യില്ല. 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് ഫോട്ടോകൾ, വീഡിയോകൾ, ആപ്പുകൾ എന്നിവ സംഭരിക്കുന്നതിന് മതിയായ ഇടം നൽകുന്നു. ആവശ്യമെങ്കിൽ, മൈക്രോ എസ്ഡി കാർഡ് വഴി സ്റ്റോറേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

