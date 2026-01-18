ETV Bharat / automobile-and-gadgets

മുന്നിലും പിന്നിലുമായി രണ്ട് കിടിലൻ ഡിസ്‌പ്ലേകള്‍, ഇന്ത്യൻ വിപണി കീഴടക്കാൻ ലാവ ബ്ലേസ് ഡ്യുവോ 3 വരുന്നു

ലാവ ബ്ലേസ് ഡ്യുവോ 3 യുടെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഫോണുകളുടെ സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും അറിയാം

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 18, 2026 at 6:00 PM IST

ലാവ ബ്ലേസ് ഡ്യുവോ 3 നാളെ (ജനുവരി 19) ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യും. മുന്നിലും പിന്നിലും രണ്ട് ഡിസ്‌പ്ലേകളായിരിക്കും ബ്ലേസ് ഡ്യുവോ 3-യിൽ ഉണ്ടാകുക. സ്ലിം, ഫ്ലാറ്റ് ബാക്ക് പാനലും മാറ്റ് ഫിനിഷും ഉള്ള ഈ ഹാൻഡ്‌സെറ്റ് ഔദ്യോഗിക ടീസറുകളിലും ലിസ്‌റ്റിംഗുകളിലും ഓഫ്-വൈറ്റ്, മൂൺലൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് നിറങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്നു.

മൊത്തത്തിലുള്ള ലുക്ക് ലാവ ബ്ലേസ് ഡ്യുവോ 5G യോട് സമാനമാണ്. എന്നാൽ ലാവ ബ്ലേസ് ഡ്യുവോ 3 കൂടുതൽ ഒതുക്കമുള്ള സെക്കൻഡറി റിയർ ഡിസ്‌പ്ലേയും പരിഷ്‌ക്കരിച്ച ക്യാമറ ഹൗസിംഗും ചേർക്കുന്നു. ലോഞ്ച് ചെയ്‌തതിന് ശേഷം ആമസോണിലൂടെ ലാവ ബ്ലേസ് ഡ്യുവോ 3 ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തും. ഓഫ്-വൈറ്റ് നിറത്തിലുള്ള ഫോണിൻ്റെ ടീസർ ചിത്രം ലാവ അടുത്തിടെ പങ്കിട്ടിരുന്നു.

ലാവ ബ്ലേസ് ഡ്യുവോ 3 യുടെ ഇന്ത്യയിലെ വില 20,000 രൂപയിൽ താഴെയായിരിക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 16,999 രൂപയായിരിക്കും വിലയെന്നും അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്. സോഫ്‌റ്റ് റൗണ്ടക് സൈഡുകളുള്ള ഫോണിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ നേരത്തെ പുറത്ത് വിട്ട ടീസറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേസമയം മുമ്പത്തെ ടീസറിൽ കറുപ്പ് നിറത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്തുകാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ലാവ ബ്ലേസ് ഡ്യുവോ 3 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

ആമസോണ്‍ ലിസ്‌റ്റിംഗ് അനുസരിച്ച് ലാവ ബ്ലേസ് ഡ്യുവോ 3 ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 15 ല്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കും. കൂടാതെ 1,000 നിറ്റ്‌സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസുള്ള 6.6 ഇഞ്ച് ഫുള്‍-എച്ച്ഡി+ അമോലെഡ് പാനലും ഉൾപ്പെടുന്നു. പിന്‍ഭാഗത്ത് 1.6 ഇഞ്ച് സെക്കന്‍ഡറി ഡിസ്‌പ്ലേ ക്യാമറ മൊഡ്യൂളിനുള്ളില്‍ ഇരിക്കുന്നു. ഇത് നോട്ടിഫിക്കേഷനുകള്‍, മ്യൂസിക് കണ്‍ട്രോളുകള്‍, തെരഞ്ഞെടുത്ത ആപ്പുകള്‍, സെല്‍ഫികള്‍ക്കായി പിന്‍ ക്യാമറകള്‍ ഉപയോഗിക്കല്‍ എന്നിവയ്ക്കായി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

പിൻ ക്യാമറ AI പിന്തുണയുള്ള 50-മെഗാപിക്‌സൽ പ്രൈമറി സെൻസറിനെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ലിസ്‌റ്റിംഗ് ഇത് f/1.8 അപ്പേർച്ചറുള്ള സോണി IMX752 യൂണിറ്റാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മുൻവശത്ത് ലാവ ബ്ലേസ് ഡ്യുവോ 3 8-മെഗാപിക്‌സൽ ക്യാമറയാണ് ഉള്ളത്. രണ്ട് സ്‌ക്രീനുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഫോണിന് 7.55mm നീളവും 181g ഭാരവുമുണ്ട്.

ലാവ ബ്ലേസ് ഡ്യുവോ 3 മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7060 ചിപ്‌സെറ്റും 6 ജിബി എൽപിഡിഡിആർ5 റാമും 128 ജിബി യുഎഫ്എസ് 3.1 സ്‌റ്റോറേജും ഉണ്ട്. സ്‌റ്റീരിയോ സ്‌പീക്കറുകൾ, ഇൻ-ഡിസ്‌പ്ലേ ഫിംഗർപ്രിൻ്റ് സെൻസർ, ഐആർ ബ്ലാസ്‌റ്റർ എന്നിവ ഹാൻഡ്‌സെറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിനിടയിൽ പൊടികളും വെള്ളവുമൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട്.

ലാവ ബ്ലേസ് ഡ്യുവോ 3 5,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 33W ഫാസ്‌റ്റ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണയോടെ വേഗത്തിലുള്ള ചാർജിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് എൻഡുറൻസ് സന്തുലിതമാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകളിൽ 5G, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.2, GPS, BeiDou, GLONASS, ഗലീലിയോ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യയിലും മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലും പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലുടനീളം വിശാലമായ നാവിഗേഷനും വയർലെസ് പിന്തുണയും നൽകുന്നു.

സവിശേഷത ലാവ ബ്ലേസ് ഡ്യുവോ 3 സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
പ്രോസസർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7060
ഡിസ്പ്ലേ 6.6-ഇഞ്ച് ഫുൾ-എച്ച്ഡി+ അമോലെഡ്, 1,000 നിറ്റ്സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്
സെക്കൻഡറി സ്‌ക്രീൻ 1.6 ഇഞ്ച് പിൻ ഡിസ്‌പ്ലേ ഇൻ ക്യാമറ മൊഡ്യൂൾ
പിൻ ക്യാമറ 50-മെഗാപിക്‌സൽ സോണി IMX752, f/1.8, AI- പിന്തുണയുള്ളത്
മുൻ ക്യാമറ 8-മെഗാപിക്‌സൽ
റാം / സ്‌റ്റോറേജ് 6 ജിബി എൽപിഡിഡിആർ5 / 128 ജിബി യുഎഫ്എസ് 3.1
ബാറ്ററി / ചാർജിംഗ് 5,000mAh, 33W ഫാസ്‌റ്റ് ചാർജിംഗ്
കണക്റ്റിവിറ്റി 5G, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.2, GPS, BeiDou, GLONASS, ഗലീലിയോ
സവിശേഷതകൾ സ്‌റ്റീരിയോ സ്‌പീക്കറുകൾ, IR ബ്ലാസ്‌റ്റർ, ഇൻ-ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർപ്രിൻ്റ് സെൻസർ, IP64 റേറ്റിംഗ്
അളവുകൾ / ഭാരം 7.55mm കനം, 181g

