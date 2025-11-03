ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുടെ പുതിയ ഫോൺ നവംബറിൽ പുറത്തിറക്കും, ലോഞ്ച് തീയതി പുറത്തുവിട്ടു: വിശദാംശങ്ങൾ

ലാവ അഗ്നി 4 ഫോണിൽ പൂർണ്ണ മെറ്റൽ ബോഡി ഡിസൈൻ, ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറകൾ, ഡ്യുവൽ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റുകൾ എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഫീച്ചറുകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് അറിയാം.

Lava Agni 4 to launch on November 20 (Image credit: X/@LavaMobile)
Published : November 3, 2025 at 8:54 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ലാവ, മൈക്രോമാക്‌സ്, കാർബൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ മൊബൈൽ കമ്പനികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, അടിക്കടി വിവിധ ഫീച്ചറുകളുമായി നിരവധി ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കുന്ന മത്സര വിപണിയിൽ മിക്കതും അപ്രത്യക്ഷമായി. എങ്കിലും പതറാതെ ഇന്ത്യൻ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തുടരുകയാണ് ലാവ. കമ്പനി ഇപ്പോൾ അഗ്നി 4 സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ രാജ്യത്ത് അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കുകയാണ്.

നവംബർ 20ന് അഗ്നി 4 പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ലാവയുടെ അഗ്നി 3 സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണിന് ഇന്ത്യയിൽ മികച്ച സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് അടുത്ത മോഡൽ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്‍റെ പുതിയ പതിപ്പ് അപ്‌ഗ്രേഡുകളോടെ നവംബറിൽ എത്തുകയാണ്. പുറത്തിറക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ ഇനിയും ബാക്കിയിരിക്കെ ലാവ അഗ്നി 4നെ കുറിച്ചുള്ള നിരവധി വിവരങ്ങൾ ചോർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ കമ്പനി തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകളിൽ ടീസറുകൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുമുണ്ട്.

വരാനിരിക്കുന്ന ലാവ അഗ്നി 4ന് പൂർണ്ണ മെറ്റൽ ബോഡി ഡിസൈൻ, ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറകൾ, ഡ്യുവൽ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റുകൾ എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ ഫോണിന് സമാനമായ ക്യാമറ ഡിസൈൻ ആണ് ഇതിലും കാണുന്നത്. ക്യാമറ സജ്ജീകരണത്തിൽ രണ്ട് എൽഇഡി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലൈറ്റുകളും ഇതിലുണ്ട്. കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയ പ്രമോഷണൽ പോസ്റ്ററുകൾ ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

ഈ ഫോണിന്‍റെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചില വിവരങ്ങൾ ചോർന്നിട്ടുണ്ട്. ചോർന്ന വിവരങ്ങളനുസരിച്ച്, വരാനിരിക്കുന്ന ലാവ അഗ്നി 4ന്‍റെ സ്‌ക്രീൻ വലുപ്പം, ബാറ്ററി ശേഷി, ചിപ്‌സെറ്റ് തുടങ്ങിയവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.

ലാവ അഗ്നി 4: പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഫീച്ചറുകൾ
IECEE സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സൈറ്റിൽ LBP1071A എന്ന മോഡൽ നമ്പറിൽ ലാവ അഗ്നി 4 ലിസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡാറ്റയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അഗ്നി 4 മോഡലിൽ 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.78 ഇഞ്ച് ഫുൾ HD+ AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശക്തമായ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 8350 ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഫോണിന് കരുത്ത് പകരുകയെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം.

പുതിയ ലാവ അഗ്നി 4ൽ ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സജ്ജീകരണത്തിൽ 50 എംപി സെൻസറുകളും, 7000mAh ബാറ്ററിയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അധിക 5G ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത് പിന്തുണയോടെ വരുന്ന ലാവ അഗ്നി 4 മൊബൈലിൽ വേഗതയേറിയ UFS 4 സ്റ്റോറേജും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറത്തിറക്കിയ ലാവ അഗ്നി 3 ഫോൺ 20,999 രൂപയ്ക്കാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ 2025 നവംബർ 20ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന പുതിയ ലാവ അഗ്നി 4 മോഡലിന്‍റെ പ്രാരംഭ വില 22,999 രൂപയായിരിക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

മുൻ മോഡലിനേക്കാൾ വില കൂടാനാണ് സാധ്യത. അതേസമയം ആമുഖ ഓഫറായി അധിക ഓഫറുകൾ നൽകുമെന്നും, ഓഫറുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള വില 20,000 രൂപയായി കുറയ്ക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതേസമയം വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊന്നും കമ്പനി ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ തന്നെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൂടെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. ഈ ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കമ്പനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തുവിടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

