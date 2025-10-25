ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ലാവയുടെ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ വരുന്നു, ടീസർ പുറത്ത്: വിശദമായി അറിയാം

ലാവയുടെ അഗ്നി 4 പുതിയ ഫോൺ നവംബറിൽ പുറത്തിറക്കിയേക്കും. മീഡിയാടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 8350 ചിപ്‌സെറ്റും 7000mAh ബാറ്ററിയും ഉണ്ടായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത.

LAVA AGNI 4 5G PRICE IN INDIA LAVA AGNI 4 5G SPECIFICATIONS ലാവ അഗ്നി 4 LAVA SMARTPHONE
Lava has released a teaser for this phone. (Photo Credit: Lava)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 25, 2025 at 7:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ കമ്പനിയായ ലാവയുടെ ചില ഫോണുകൾ വളരെയധികം ജനപ്രീതി നേടിയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ലാവ മൊബൈൽ അഗ്നി ലൈനപ്പ്. ഉപയോക്താക്കൾക്കിടയിൽ മികച്ച സ്വീകാര്യത നേടിയ ലൈനപ്പാണിത്. ഈ നിരയിലെ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണായ ലാവ അഗ്നി 4 കമ്പനി പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്‍റെ ടീസറും കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

ലോഞ്ചിന്‍റെ ടൈംലൈനും കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കൃത്യമായ ലോഞ്ച് തീയതി ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലും(BIS) ഈ ഫോൺ കണ്ടെത്താനായിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറത്തിറക്കിയ ലാവ അഗ്നി 3യുടെ പിൻഗാമിയാകും ലാവ അഗ്നി 4 എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിൽ മീഡിയാടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 8350 ചിപ്‌സെറ്റും 7000mAh ബാറ്ററിയും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

ടെക്‌ അനലിസ്റ്റ് @passionategeekz അഭിപ്രായത്തിൽ, LXX525 എന്ന മോഡൽ നമ്പറിൽ BIS ലിസ്റ്റിങിൽ ലാവ അഗ്നി 4 കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനർത്ഥം ഫോൺ ഉടൻ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്നാണ്. കൂടാതെ 2025 നവംബറിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഫോണിന്‍റെ ഒരു ടീസർ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഫോൺ 5G ആയിരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഇതുവരെ കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

ടീസർ അനുസരിച്ച്, ലാവ അഗ്നി 4 കറുപ്പ് നിറത്തിലായിരിക്കും പുറത്തിറക്കുക. പിന്നിൽ തിരശ്ചീനമായി സ്റ്റൈൽ ചെയ്‌ത പിൽ ആകൃതിയിലുള്ള ക്യാമറ മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ ഫോണിന്‍റെ വില ഏകദേശം ₹25,000 ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.78 ഇഞ്ച് ഫുൾ HD+ ഡിസ്‌പ്ലേ ഇതിൽ ഫീച്ചർ ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത. എന്നിരുന്നാലും, കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറത്തിറക്കിയ ലാവ അഗ്നി 3ന് 1.5K റെസല്യൂഷൻ സ്‌ക്രീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ, ഈ വർഷത്തെ ലാവ അഗ്നി 4നും സമാനമായതോ മികച്ചതോ ആയ ഡിസ്‌പ്ലേ ഉണ്ടായിരിക്കാം.

ഈ ഫോണിന് 4nm മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 8350 ചിപ്‌സെറ്റ് നൽകാനാണ് സാധ്യത. UFS 4.0 സ്റ്റോറേജും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തേക്കാം. കൂടാതെ, ഈ ഫോണിൽ 7,000mAh ബാറ്ററിയുണ്ടെന്ന് അഭ്യൂഹമുണ്ട്. 50MP മെയിൻ ക്യാമറ അടങ്ങുന്ന ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സജ്ജീകരണവും ഈ ഫോണിന്‍റെ പിൻവശത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും.

Also Read:

  1. വണ്ണവും ഭാരവുമൊക്കെ കുറവ് തന്നെ, പക്ഷേ വിൽപ്പനയില്ല: ഐഫോൺ എയറിന്‍റെ ഉത്‌പാദനം കുറയ്‌ക്കും
  2. അമിതമായി ചാർജ് ചെയ്യല്ലേ.... പവർബാങ്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കും!! ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടനടി മാറ്റുക, അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
  3. ചാറ്റ്‌ജിപിടി ഇനി വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പിൽ ലഭ്യമാവില്ല! എഐ ചാറ്റ്‌ബോട്ടുകൾക്ക് മെറ്റയുടെ വിലക്ക്: കാരണമിത്
  4. ബിജിഎംഐ ഗെയിമിങ് അനുഭവം വേറെ ലെവലിലേക്ക്: മിഡ്‌റേഞ്ച് ഫോണുകൾക്കായി ക്വാൽകോമിന്‍റെ പുതിയ ചിപ്‌സെറ്റ്

TAGGED:

LAVA AGNI 4 5G PRICE IN INDIA
LAVA AGNI 4 5G SPECIFICATIONS
ലാവ അഗ്നി 4
LAVA SMARTPHONE
LAVA AGNI 4 5G LAUNCH DATE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമസ്‌തിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.