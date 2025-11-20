ETV Bharat / automobile-and-gadgets

50 എംപി പ്രൈമറി ക്യാമറ, കസ്റ്റമൈസബിൾ ആക്ഷൻ കീ: ലാവയുടെ പുതിയ ഫോൺ വിപണിയിൽ

മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 8350 ചിപ്‌സെറ്റ്, 5,000mAh ബാറ്ററി, 66w വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്, 6.67 ഇഞ്ച് 120Hz ഫ്ലാറ്റ് അമോലെഡ് ഡിസ്‌പ്ലേ, 50 എംപി പ്രൈമറി ക്യാമറ എന്നിവയാണ് പ്രധാന ഫീച്ചറുകൾ. മറ്റ് സവിശേഷതകളിലേക്ക്....

Lava Agni 4 Launched in India With 120Hz AMOLED Display (Image credit: Photo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 20, 2025 at 1:32 PM IST

4 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ കമ്പനിയായ ലാവ മൊബൈൽസിന്‍റെ ചില ഫോണുകൾ വളരെയധികം ജനപ്രീതി നേടിയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ലാവ അഗ്നി ലൈനപ്പ്. ഉപയോക്താക്കൾക്കിടയിൽ മികച്ച സ്വീകാര്യത നേടിയ ലൈനപ്പാണിത്. ഈ നിരയിലെ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണായ ലാവ അഗ്നി 4 കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

2024 ഒക്ടോബറിൽ അവതരിപ്പിച്ച ലാവ അഗ്നി 3 യുടെ പിൻഗാമിയായാണ് ലാവ അഗ്നി 4 എത്തുന്നത്. 6.67 ഇഞ്ച് 120Hz ഫ്ലാറ്റ് അമോലെഡ് ഡിസ്‌പ്ലേ, അലുമിനിയം അലോയ് മെറ്റൽ ഫ്രെയിം, LPDDR5X റാമും UFS 4.0 സ്റ്റോറേജും ഉള്ള മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 8350 ചിപ്‌സെറ്റ്, 4,500mAh ബാറ്ററി എന്നീ ഫീച്ചറുകളാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്. ലാവ അഗ്നി 4ന്‍റെ വിലയും മറ്റ് ഫീച്ചറുകളും പരിശോധിക്കാം.

ലാവ അഗ്നി 4: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
8 ജിബി റാമും 256 ജിബി ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജുമുള്ള ഒരൊറ്റ സ്റ്റോറേജ് ഓപ്‌ഷനിൽ മാത്രമേ ലാവ അഗ്നി 4 ലഭ്യമാവൂ. 22,999 രൂപയാണ് ഇതിന്‍റെ വില. ഡെബിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഓഫറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രാരംഭവിലയാണ് ഇത്. പരിമിത കാലത്തേക്കുള്ള ഓഫറായതിനാൽ തന്നെ പിന്നീട് വില അൽപ്പം വർധിച്ചേക്കാം. ഫാന്‍റം ബ്ലാക്ക്, ലൂണാർ മിസ്റ്റ് എന്നീ രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാവുക. നവംബർ 25ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുന്ന ഫോൺ ആമസോൺ വഴി വാങ്ങാനാവും.

Lava Agni 4 available in Phantom Black and Lunar Mist colors (Image credit: Photo)

ലാവ അഗ്നി 4: സവിശേഷതകൾ, സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ആൻഡ്രോയിഡ് 15 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ലാവ അഗ്നി 4 പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മൂന്ന് ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്‌ഗ്രേഡുകളും നാല് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്‌ഡേറ്റുകളും ഇതിന് ലഭിക്കും. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 2,400 നിറ്റ്‌സ് വരെ ലോക്കൽ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസ്, 446 PPI (പിക്സൽ പെർ ഇഞ്ച്) പിക്‌സൽ ഡെൻസിറ്റി എന്നിവയുള്ള 6.67 ഇഞ്ച് ഫ്ലാറ്റ് AMOLED സ്‌ക്രീനാണ് പുതിയ ഫോണിന് ലഭിക്കുന്നത്.

മുൻവശത്ത് 1.7mm ഇക്വിലാറ്ററൽ ബെസലുകളുള്ള അലുമിനിയം അലോയ് മെറ്റൽ ഫ്രെയിമും പിന്നിൽ മാറ്റ് AG ഗ്ലാസും ഇതിനുണ്ട്. മെച്ചപ്പെട്ട ഡ്രോപ്പ് പ്രൊട്ടക്ഷനായി സൂപ്പർ ആന്‍റി-ഡ്രോപ്പ് ഡയമണ്ട് ഫ്രെയിം, സ്‌ക്രീനിൽ കോർണിങ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ്, IP64 പൊടി, സ്പ്ലാഷ് റെസിസ്റ്റൻസ് റേറ്റിങ് എന്നിവ ലാവ അഗ്നി 4-ൽ ഉണ്ട്. നനഞ്ഞതോ എണ്ണമയമുള്ളതോ ആയ കൈകളുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ സ്‌ക്രീനിന്‍റെ ടച്ച് റെസ്‌പോൺസ് വർധിപ്പിക്കുന്ന വെറ്റ് ടച്ച് കൺട്രോൾ സവിശേഷതയും ഇതിനുണ്ടെന്ന് ലാവ അവകാശപ്പെടുന്നു.

മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 8350 ചിപ്‌സെറ്റാണ് ലാവ അഗ്നി 4ന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. 8 ജിബി എൽപിഡിഡിആർ 5 എക്‌സ് റാമും 256 ജിബി യുഎഫ്എസ് 4.0 സ്റ്റോറേജും ഇതിൽ ഉണ്ട്. 1.4 ദശലക്ഷത്തിലധികം AnTuTu (v10) സ്‌കോർ ഇതിനുണ്ടെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ചൂട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി 4,300 ചതുരശ്ര മില്ലീമീറ്റർ താപ വിസർജ്ജന വിസ്തീർണ്ണമുള്ള വിസി ലിക്വിഡ് കൂളിങ് സിസ്റ്റവുമുണ്ട്.

ലാവയുടെ പുതിയ ഫോണിൽ ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സംവിധാനമാണ് കമ്പനി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. f/1.88 അപ്പർച്ചറും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനും (OIS) ഉള്ള 50 എംപി പ്രൈമറി ക്യാമറയും, 8 എംപി അൾട്രാ-വൈഡ്-ആംഗിൾ ലെൻസും, ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനുള്ള (EIS) 50 എംപി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും അടങ്ങുന്നതാണ് ക്യാമറ സജ്ജീകരണം. ഫ്രണ്ട്, റിയർ ക്യാമറകൾ 4K 60fps വരെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

ലാവ അഗ്നി 4: എഐ സവിശേഷതകൾ
ലാവ അഗ്നി 4നൊപ്പം കമ്പനി പഠനത്തിനും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയ്ക്കും സഹായിക്കുന്ന തരത്തിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത പേഴ്‌സണൽ AI അസിസ്റ്റന്‍റ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വോയ്‌സ് കമാൻഡുകൾ വഴി സിസ്റ്റം-ലെവൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം നൽകാൻ ഈ എഐ അസിസ്റ്റന്‍റ് സഹായിക്കും. മാത്രമല്ല എഐ മാത്ത് ടീച്ചർ, എഐ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ, എഐ പുരുഷ-സ്ത്രീ സുഹൃത്ത്, എഐ ഹോറോസ്കോപ്പ്, എഐ ടെക്സ്റ്റ് അസിസ്റ്റന്‍റ്, എഐ കോൾ സമ്മറി, എഐ ഫോട്ടോ എഡിറ്റർ, എഐ ഇമേജ് ജനറേറ്റർ തുടങ്ങി നിരവധി എഐ ഏജന്‍റുമാരും പുതിയ ഫോണിൽ ലഭിക്കും. ഇതിനുപുറമെ, വോയ്‌സ്, വിഷ്വൽ ഇന്‍റലിജൻസ് സവിശേഷതകളിലേക്കും ഗൂഗിൾ സർക്കിൾ ടു സെർച്ചിലേക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആക്‌സസ് ലഭിക്കും.

കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാവുന്ന ആക്ഷൻ കീയുമായി വരുന്ന ബ്രാൻഡിന്‍റെ ആദ്യ ഓഫറാണ് ലാവ അഗ്നി 4. ഷോർട്ട്, ഡബിൾ, ലോംഗ്-പ്രസ്സ് എന്നീ ആക്ഷൻ വഴി 100-ലധികം കോമ്പിനേഷനുകൾ ഇത് നൽകും. ക്യാമറ, ടോർച്ച്, വൈബ്രേഷൻ മോഡ്, ആപ്പുകൾ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവശ്യാനുസരണം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ ഈ ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കാം. അതായത് ഫോൺ തുറന്ന് ക്യാമറയോ, ഫ്ലാഷ്‌ലൈറ്റോ, മറ്റോ തുറക്കാതെ തന്നെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്‌ത് വച്ച ബട്ടണിൽ ഒരൊറ്റ ക്ലിക്കിൽ ലഭ്യമാകും.

ഇൻ-ഡിസ്‌പ്ലേ ഫിംഗർപ്രിന്‍റ് സെൻസർ, ഫെയ്‌സ് അൺലോക്ക്, ആപ്പ് ലോക്ക്, ആന്‍റി-തെഫ്റ്റ് അലാറം, സ്വകാര്യതയ്ക്കും സുരക്ഷയ്ക്കുമായി ആന്‍റി-പീപ്പിങ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവ ഇതിലുണ്ട്. 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.4, USB 3.2 ടൈപ്പ്-സി, ഒരു IR ബ്ലാസ്റ്റർ എന്നിവയാണ് ലാവ അഗ്നി 4 ലെ കണക്റ്റിവിറ്റി സവിശേഷതകൾ. ഡ്യുവൽ സ്റ്റീരിയോ സ്‌പീക്കറുകളും മൈക്രോഫോണും ഇതിലുണ്ട്. 66 വാട്ട് വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങിനുള്ള പിന്തുണയുള്ള 5,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ലാവ അഗ്നി 4ൽ ഉള്ളത്. ഇത് 19 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 50 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.

