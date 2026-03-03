ETV Bharat / automobile-and-gadgets

'റെഡ് മൂൺ' റോഡിലും! കടും ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ യെസ്‌ഡി റോഡ്‌സ്റ്ററിന്‍റെ പുതിയ പതിപ്പ്; വിലയും സവിശേഷതകളും

കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ അടുത്തുള്ള ജാവ യെസ്‌ഡി ഡീലർഷിപ്പ് സന്ദർശിച്ചോ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷന്‍റെ ബുക്കിങ് നടത്താം. വിശദാംശങ്ങൾ...

യെസ്‌ഡി റോഡ്സ്റ്റർ റെഡ് വുൾഫ് എഡിഷൻ
Yezdi Roadster Red Wolf Edition (Image Credit: Jawa Yezdi Motorcycles)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 3, 2026

ഹൈദരാബാദ്: ക്ലാസിക് ബൈക്ക് പ്രേമികൾക്കിടയിൽ പ്രിയങ്കരമായിരുന്ന യെസ്‌ഡി റോഡ്‌സ്റ്ററിന്‍റെ പുതിയ പതിപ്പുമായി ക്ലാസിക് ലെജൻഡ്‌സ്. ഇന്ന് (മാർച്ച് 3) ചന്ദ്രഗ്രഹണ ദിവസം പുറത്തിറക്കിയ റോഡ്‌സ്റ്റർ റെഡ് വുൾഫ് മോഡൽ 'റെഡ് മൂൺ' കൺസെപ്‌റ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രത്യേക പതിപ്പാണ്. ക്രോം ഡീറ്റെയിലിങുള്ള ശ്രദ്ധേയമായ കടും ചുവപ്പ് നിറവും, മെച്ചപ്പെട്ട റോഡ് സാന്നിധ്യത്തിനും പ്രത്യേകതയ്ക്കും വേണ്ടി പുതുക്കിയ ഡെക്കലുകളും യെസ്‌ഡി റോഡ്‌സ്റ്ററിന്‍റെ ഈ പ്രത്യേക പതിപ്പിലുണ്ട്.

ഇവയ്‌ക്കൊപ്പം, റെഡ് വുൾഫ് എഡിഷന്‍റെ രൂപവും ദീർഘദൂര ടൂറിങ് പ്രായോഗികതയും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന തിരഞ്ഞെടുത്ത ആക്‌സസറികളും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രത്യേക പതിപ്പ് ജാവ 42, ജാവ പെരാക്, യെസ്ഡി റോഡ്സ്റ്റർ, യെസ്ഡി അഡ്വഞ്ചർ, ബിഎസ്എ ഗോൾഡ് സ്റ്റാർ 650 എന്നിവയുടെ ഒപ്പം ചേരുന്നു.

യെസ്‌ഡി റോഡ്സ്റ്റർ റെഡ് വുൾഫ് എഡിഷൻ: വില, ബുക്കിങ്
യെസ്‌ഡി റോഡ്സ്റ്റർ റെഡ് വുൾഫ് എഡിഷന്‍റെ ഡൽഹി എക്‌സ്-ഷോറൂം വില 2.10 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഈ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ ബൈക്കിന്‍റെ ബുക്കിങ് കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് (jawayezdimotorcycles.com) വഴിയോ അടുത്തുള്ള ജാവ യെസ്‌ഡി ഡീലർഷിപ്പ് സന്ദർശിച്ചോ നടത്താം. റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റ് 350, ഹോണ്ട ഹൈനസ് CB350, ട്രയംഫ് സ്പീഡ് T4, ജാവ 42 തുടങ്ങിയ റെട്രോ മോട്ടോർസൈക്കിളുകളുമായി ഇത് മത്സരിക്കുന്നു.

മോഡൽവില (എക്‌സ്‌ഷോറൂം)ലഭ്യതഎതിരാളികൾ
യെസ്‌ഡി റോഡ്സ്റ്റർ
റെഡ് വുൾഫ് എഡിഷൻ		 Rs 2.10 ലക്ഷം jawayezdimotorcycles.com
അല്ലെങ്കിൽ
ജാവ യെസ്‌ഡി ഡീലർഷിപ്പ്		റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റ് 350
ഹോണ്ട ഹൈനെസ് CB350
ട്രയംഫ് സ്‌പീഡ് T4
ജാവ 42

യെസ്‌ഡി റോഡ്സ്റ്റർ റെഡ് വുൾഫ് എഡിഷൻ: പുതിയതെന്ത്?
യെസ്‌ഡി റോഡ്സ്റ്റർ റെഡ് വുൾഫ് എഡിഷനിൽ കടും ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള പുതിയ ക്രോം ഡീറ്റെയിലിങുണ്ട്. ഇത് ബൈക്കിന് ഒരു ബോൾഡും പ്രീമിയം റോഡ് സാന്നിധ്യവും നൽകുന്നു. ഫ്രണ്ട് ഫെൻഡർ, ഫ്യുവൽ ടാങ്ക്, ടൂൾബോക്സ്, പിൻ ഫെൻഡർ എന്നിവയിൽ ചുവന്ന നിറങ്ങൾ കാണാം. ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള സീറ്റുകൾ അതിന്‍റെ ക്ലാസിക് റെട്രോ വൈബ് വർധിപ്പിക്കുന്നു.

എഞ്ചിൻ കേസിങിലും എക്‌സ്‌ഹോസ്റ്റിലും ക്രോം ഫിനിഷുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കറുത്ത അലോയ് വീലുകളും സ്വിംഗാർമും ഒരു സ്‌പോർട്ടി കോൺട്രാസ്റ്റ് നൽകുന്നു. ഉയർന്ന വിൻഡ് ഡിഫ്ലെക്ടർ ദീർഘദൂര സുഖസൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. സൗന്ദര്യാത്മകതയെ പ്രായോഗികതയുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നു.

യെസ്‌ഡി റോഡ്സ്റ്റർ റെഡ് വുൾഫ് എഡിഷൻ: ഫീച്ചറുകൾ, സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
മെക്കാനിക്കൽ ഫീച്ചറുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, റെഡ് വുൾഫ് എഡിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റോഡ്‌സ്റ്ററിന് സമാനമായി തുടരുന്നു. ഇത് 334 സിസി ആൽഫ 2 ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ് എഞ്ചിൻ നിലനിർത്തുന്നു. 28.70 ബിഎച്ച്പി പവറും 29.63 എൻഎം പീക്ക് ടോർക്കും നൽകുന്നതാണ് ഈ എഞ്ചിൻ. ഇത് 6 സ്‌പീഡ് ഗിയർബോക്‌സുമായി ഇണചേരുന്നു. സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളിൽ 320mm ഫ്രണ്ട് ഡിസ്കും 240mm റിയർ ഡിസ്കും ഡ്യുവൽ-ചാനൽ ABS ഉം ഉൾപ്പെടുന്നു.

വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ സ്പീഡോമീറ്റർ നാവിഗേഷൻ, സന്ദേശങ്ങൾ, യെസ്ഡി ആപ്പ് വഴി കോൾ അലേർട്ടുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. വൃത്താകൃതിയിലുള്ള LED ഹെഡ്‌ലാമ്പ്, സസ്‌പെൻഷൻ, ടയറുകൾ, മൊത്തത്തിലുള്ള ഡിസൈൻ തുടങ്ങിയ മറ്റ് ഘടകങ്ങളിൽ മാറ്റമില്ല.

ഫീച്ചറുകൾവിശദാംശങ്ങൾ
എഞ്ചിൻ334 സിസി
ആൽഫ 2 ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ്
പവർ ഔട്ട്‌പുട്ട്28.70 bhp
ടോർക്ക്29.63 Nm
ഗിയർബോക്‌സ്6 സ്‌പീഡ് മാനുവൽ
ഫ്രണ്ട് ഡിസ്‌ക് ബ്രേക്ക്320mm
റിയർ ഡിസ്‌ക് ബ്രേക്ക്240mm

