എഞ്ചിൻ തകരാറ്, കെടിഎം 390 മോഡലുകൾ തിരികെ വിളിക്കുന്നു: ഇന്ത്യൻ വിപണിയെ ബാധിക്കുമോ?
ഡ്യൂക്ക് മോഡലുകൾ, എൻഡ്യൂറോ ആർ, എസ്എംസി ആർ, അഡ്വഞ്ചർ ആർ, അഡ്വഞ്ചർ എക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കെടിഎമ്മിന്റെ 390 സിസി മോഡലുകളെയാണ് എഞ്ചിൻ തകരാറ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടുതലറിയാം...
Published : December 6, 2025 at 7:38 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഒരു കാലത്ത് അഡ്വഞ്ചർ മോട്ടോർസൈക്കിൾ വിഭാഗത്തിൽ തിളങ്ങി നിന്ന മോഡലുകളാണ് കെടിഎം 250, 390 മോഡലുകളൊക്കെ. പിന്നീട് അടുത്തിടെ കാലത്തിനൊത്ത മാറ്റങ്ങളുമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത പുതുതലമുറ മോഡലുകളുമായി കമ്പനി എത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴിതാ 390 സിസി മോഡലുകളെ തിരിച്ചുവിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രീമിയം മോട്ടോർസൈക്കിൾ നിർമ്മാതാക്കളായ കെടിഎം.
എഞ്ചിൻ തകരാറ് മൂലമാണ് കമ്പനി അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികളിൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട നിരവധി 390 മോഡലുകളെ തിരികെ വിളിച്ചത്. 2024 മുതൽ 2026 വരെയുള്ള കെടിഎം 390 ഡ്യൂക്ക് മോഡലുകൾ, 2025-2026 വരെയുള്ള കെടിഎം 390 എൻഡ്യൂറോ ആർ, 390 എസ്എംസി ആർ, 390 അഡ്വഞ്ചർ ആർ, 390 അഡ്വഞ്ചർ എക്സ് മോഡലുകൾ എന്നിവയെയാണ് തിരിച്ചുവിളിച്ചത്. ഇവയെല്ലാം ഏറ്റവും പുതിയ 399 സിസി സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവയാണ്.
ഈ പറഞ്ഞ മോഡലുകളിൽ എഞ്ചിൻ തകരാറ് മൂലം അപൂർവ സന്ദർഭങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് നഗര റൈഡിങിലോ, കുറഞ്ഞ വേഗതയിലുള്ള ഓഫ്-റോഡ് സാഹചര്യങ്ങളിലോ, കുറഞ്ഞ ആർപിഎമ്മിലോ എഞ്ചിൻ സ്തംഭിച്ചേക്കാമെന്ന് വിപുലമായ ആന്തരിക പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയതായി കെടിഎം പറയുന്നു. അത്തരമൊരു സ്റ്റാൾ ടിപ്പ്-ഓവർ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കും. യു-ടേണുകളിലും അപകട സാധ്യതകളുണ്ടെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. അതേസമയം പരിമിതമായ എണ്ണം അപകടങ്ങൾ മാത്രമേ നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂവെന്നും, എന്നാൽ അപകടസാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് മുൻകരുതലോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇതെന്നും കെടിഎം പറഞ്ഞു.
എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിന്റെ (ECU) സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റാണ് ഇതിനുള്ള പരിഹാരം. മെക്കാനിക്കൽ ഭാഗങ്ങൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും കെടിഎം പറയുന്നു. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ECU മാപ്പ് കുറഞ്ഞ വേഗതയിൽ എഞ്ചിൻ സ്തംഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം ലോ-എൻഡ് പ്രതികരണവും മൊത്തത്തിലുള്ള എഞ്ചിൻ സുഗമതയും മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു.
അംഗീകൃത കെടിഎം സർവീസ് സെന്ററുകളിൽ ഈ അപ്ഡേറ്റ് സൗജന്യമായി നൽകും. കൂടാതെ എഞ്ചിൻ തകരാറ് ബാധിച്ച മോട്ടോർസൈക്കിളുകളുടെ ഉടമകളെ ബ്രാൻഡ് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയോ അവരുടെ അടുത്തുള്ള ഡീലറുമായി യോഗ്യത പരിശോധിക്കുകയോ ചെയ്യും. കൂടാതെ കെടിഎം 390 ഉടമകൾക്ക് കെടിഎം വെബ്സൈറ്റിലെ 'സർവീസ്' വിഭാഗം വഴി തങ്ങളുടെ മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾ തകരാറിലാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും.
ഇന്ത്യൻ വിപണിയെ ബാധിക്കുമോ?
എന്നാൽ എഞ്ചിൻ തകരാറ് ബാധിച്ച മോഡലുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതാണെങ്കിലും, തിരിച്ചുവിളിക്കൽ കാമ്പെയ്ൻ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വിൽക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾക്ക് ബാധകമല്ലെന്ന് ബജാജും കെടിഎമ്മും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികളിൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട നിരവധി 390 മോഡലുകളെയാണ് കമ്പനി തിരികെ വിളിച്ചത്. വിദേശത്തുള്ള റൈഡർമാർ, പരിഷ്കരിച്ച സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പ്രയോജനം തങ്ങളുടെ മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾക്ക് ഉറപ്പാക്കാൻ എത്രയും വേഗം ഇസിയു ഫ്ലാഷ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ കമ്പനി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
