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അതിദൂര യാത്രകൾക്കായി 'കെടിഎം 1390 സൂപ്പർ ഡ്യൂക്ക് ജിടി ഇവോ'; ഹൈലൈറ്റായി എഎംടി ഗിയർബോക്സ്
റേസ് ട്രാക്കുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ കരുത്തും, അതീവ സുഖസൗകര്യങ്ങളും, അത്യാധുനിക ട്രാൻസ്മിഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യയും ഒത്തിണങ്ങിയതാണ് കെടിഎം 1390 സൂപ്പർ ഡ്യൂക്ക് ജിടി ഇവോ.
Published : November 10, 2026 at 5:21 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്കും അതിവേഗ റൈഡിങിനും പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ കെടിഎം 1390 സൂപ്പർ ഡ്യൂക്ക് ജിടി ഇവോ ആഗോളതലത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി. ഇറ്റലിയിലെ മിലാനിൽ നടന്ന EICMA 2026 ഓട്ടോ ഷോയിലാണ് പുതിയ ബൈക്ക് ഔദ്യോഗികമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. നിലവിലുള്ള 'കെടിഎം 1390 സൂപ്പർ ഡ്യൂക്ക് ജിടി' മോഡലിന് മുകളിലായാണ് കമ്പനി ഈ പുതിയ വകഭേദത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ഈ സ്പോർട്-ടൂറിങ് മോട്ടോർസൈക്കിളിൽ നിരവധി മെക്കാനിക്കൽ, സാങ്കേതിക മാറ്റങ്ങളും നവീകരണങ്ങളും വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓട്ടോമേറ്റഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ (AMT), ഇലക്ട്രോണിക്കലി നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന സസ്പെൻഷൻ, പുതിയ ഷാസി എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 2027-ന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഈ ബൈക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ വിപണിയിലെത്തും. എന്നാൽ, ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഇത് എപ്പോൾ എത്തുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
പവർട്രെയിൻ
കെടിഎം 1390 സൂപ്പർ അഡ്വഞ്ചർ എസ് ഇവോയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ 1,350 സിസി, 75-ഡിഗ്രി വി-ട്വിൻ എഞ്ചിനാണ് ഈ മോട്ടോർസൈക്കിളിലും നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 187 ബിഎച്ച്പി പവറും 145 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ഈ എഞ്ചിന് ശേഷിയുണ്ട്. ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം AMT ഗിയർബോക്സ് ആണ്. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്, മാനുവൽ മോഡുകൾക്കിടയിൽ മാറാൻ റൈഡർമാരെ അനുവദിക്കുന്നു.
ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡിൽ, ഗിയർ മാറ്റങ്ങൾ സിസ്റ്റം തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാൽ ദീർഘദൂര യാത്രകളിൽ റൈഡർക്കുണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതേസമയം, ഗിയറുകൾ സ്വയം മാറ്റാനും ട്രാൻസ്മിഷനിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കുമായി മാനുവൽ മോഡും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്.
സസ്പെൻഷനും ഷാസിയും
പുതിയ 1390 സൂപ്പർ ഡ്യൂക്ക് ജിടി ഇവോയിൽ ഇലക്ട്രോണിക്കലി നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന 'ഡബ്ല്യുപി സെമി-ആക്റ്റീവ് ടെക്നോളജി' സസ്പെൻഷനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഡാഷ്ബോർഡ് വഴി ഇതിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ മാറ്റാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ, പേറ്റന്റ് നേടിയ പുതിയ 'ത്രൂ-റോഡ്' ഡിസൈൻ, സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാരം കുറയ്ക്കാനും പ്രവർത്തനക്ഷമതയിൽ കൂടുതൽ സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.
ഇതിനുപുറമെ, സാധാരണ മോഡലിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ ബൈക്കിന്റെ ഫ്രെയിമിന് മൂന്നിരട്ടി കാഠിന്യം കെടിഎം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രെയിം, ഫോർക്കുകൾ, ട്രിപ്പിൾ ക്ലാമ്പുകൾ, സ്വിംഗ്ആർം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ ബന്ധം, ബൈക്കിന്റെ ഹാൻഡ്ലിങ് മെച്ചപ്പെടുത്താനും മുൻചക്രത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണം ഫീഡ്ബാക്ക് സഹായിക്കുന്നു. 213 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഈ ബൈക്കിന് 149 എംഎം ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും 834 എംഎം സീറ്റ് ഉയരവുമാണുള്ളത്.
ടൂറിങ് സൗകര്യങ്ങളും ബ്രേക്കിങ് സംവിധാനവും
മുൻവശത്തേക്ക് ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഹാൻഡിൽബാറുകളാണ് കെടിഎം 1390 സൂപ്പർ ഡ്യൂക്ക് ജിടി ഇവോയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. കൂടാതെ വിൻഡ്സ്ക്രീനിന്റെ ഉയരം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ ക്രമീകരിക്കാനും സാധിക്കും. റൈഡർമാർക്ക് ക്ലച്ച്, ബ്രേക്ക് ലിവറുകളും തങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കാം.
17 ഇഞ്ച് വീലുകളിൽ മിഷെലിൻ പവർ 6 ടയറുകളാണ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുൻ ടയറിന് 120/70 അളവും പിൻ ടയറിന് 190/55 അളവുമാണുള്ളത്. ഈ വീലുകളും ടയറുകളും മുൻപത്തേതിനേക്കാൾ 1.2 കിലോഗ്രാം ഭാരം കുറഞ്ഞവയാണ്. ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന റബ്ബർ കോമ്പൗണ്ട്, വളവുകളിൽ മികച്ച ഗ്രിപ്പും നേരായ റോഡുകളിൽ മികച്ച സ്ഥിരതയും (സ്റ്റെബിലിറ്റി) നൽകുന്നതിനായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ്.
ബ്രേക്കിങിനായി, മുൻവശത്ത് 320 mm ഡിസ്കിനൊപ്പം ബ്രെംബോ സ്റ്റൈലെമ ഫോർ-പിസ്റ്റൺ കാലിപ്പറുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. പിൻഭാഗത്ത് 240 mm ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിനൊപ്പം ട്വിൻ-പിസ്റ്റൺ കാലിപ്പറുകളും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
സാങ്കേതികവിദ്യയും സവിശേഷതകളും
8.8 ഇഞ്ച് TFT സ്ക്രീനാണ് ഈ ബൈക്കിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് വാഹനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഓഫ്ലൈൻ നാവിഗേഷൻ സൗകര്യവും നൽകുന്നു. കൂടാതെ, ഒരു USB ടൈപ്പ്-സി ചാർജിംഗ് പോർട്ടും ഇതിലുണ്ട്. പരിഷ്കരിച്ച LED ഹെഡ്ലൈറ്റ്, ബൈക്കിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ മികച്ച വെളിച്ചം നൽകുന്നതിനൊപ്പം 90 ഡിഗ്രി കാഴ്ചാപരിധിയും ഉറപ്പാക്കുന്നു. കൂടാതെ റെയിൻ, സ്ട്രീറ്റ്, സ്പോർട്ട്, കസ്റ്റം എന്നിങ്ങനെ നാല് റൈഡിങ് മോഡുകളും ഇതിലുണ്ട്.
കൂടാതെ 'ട്രാക്ക്' മോഡ് ഒരു ഓപ്ഷനായും ലഭ്യമാണ്. ഇതിലെ ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനങ്ങളിൽ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, ക്വിക്ക് ഷിഫ്റ്റർ, കോർണറിങ് ABS, കൂടാതെ സൂപ്പർമോട്ടോ, സൂപ്പർമോട്ടോ+, സ്പോർട്ട് ABS ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. മൾട്ടി-ക്ലിക്ക് സിസ്റ്റം ഉള്ള ഹാൻഡ്ബ്രേക്ക് ലിവർ, കൂടുതൽ കൃത്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്താൻ റൈഡറെ സഹായിക്കുന്നു.
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