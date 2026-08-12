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കോസ്‌മെറ്റിക് ഡാർക്ക്-തീമും സ്റ്റൈലിങ് അപ്‌ഗ്രേഡുകളുമായി ഹ്യൂണ്ടായി എക്‌സ്റ്ററിന്‍റെ 'നൈറ്റ് എഡിഷന്‍'

കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ പുറത്തിറക്കിയ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത ഹ്യൂണ്ടായി എക്‌സ്റ്ററിന്‍റെ നൈറ്റ് എഡിഷന്‍ പതിപ്പാണ് വിപണിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിനേക്കാൾ 15,000 രൂപ കൂടുതലാണ്.

ഹ്യുണ്ടായി എക്‌സ്റ്റർ നൈറ്റ് എഡിഷൻ HYUNDAI EXTER KNIGHT EDITION PRICE HYUNDAI EXTER KNIGHT EDITION ENGINE HYUNDAI EXTER FACELIFT
2026 Hyundai Exter Knight edition launched (Photo - Hyundai Motor India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 12, 2026 at 8:28 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഹ്യുണ്ടായി തങ്ങളുടെ ജനപ്രിയ കോംപാക്റ്റ് എസ്‌യുവിയായ എക്‌സ്റ്ററിന്‍റെ 2026 മോഡലിന്‍റെ നൈറ്റ് എഡിഷന്‍ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. ആകർഷകമായ ബ്ലാക്ക് തീമിൽ എത്തുന്ന ഈ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷന് 8.13 ലക്ഷം രൂപ (എക്‌സ്-ഷോറൂം) മുതലാണ് പ്രാരംഭവില. സാധാരണ മോഡലുകളേക്കാൾ ഏകദേശം 15,000 രൂപയുടെ വർധനവോടെയാണ് പുതിയ നൈറ്റ് എഡിഷൻ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.

HX 6ന്‍റെ എല്ലാ പെട്രോൾ, സിഎൻജി വകഭേദങ്ങളിലും HX 10 ട്രിമ്മിന്‍റെ പെട്രോൾ-എഎംടി വേരിയന്‍റിലും ഇത് ലഭ്യമാണ്. കറുത്ത എക്‌സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ ഘടകങ്ങളും പൂർണ്ണമായും കറുത്ത ക്യാബിനും നൽകിക്കൊണ്ടാണ് നൈറ്റ് എഡിഷൻ വിപണിയിലെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എക്‌സ്‌റ്ററിനായി നൈറ്റ് എഡിഷൻ പുറത്തിറക്കുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. മുൻപ് 2024 ജൂലൈയിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇത്തവണ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കമ്പനി 2026 മാർച്ചിൽ പുറത്തിറക്കിയ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് ചെയ്‌ത എക്‌സ്റ്റീരിയറുള്ള എക്‌സ്റ്ററിന്‍റെ നൈറ്റ് എഡിഷൻ പതിപ്പാണ്. ഇതിനേക്കാൾ 15,000 രൂപ കൂടുതലാണ് പുതിയ എക്‌സ്റ്റർ നൈറ്റ് എഡിഷന്.

2026 ഹ്യുണ്ടായി എക്‌സ്റ്റർ നൈറ്റ് എഡിഷൻ: വില

വേരിയന്‍റ്നൈറ്റ് എഡിഷന്‍റെ
വില		സ്റ്റാൻഡേർഡ്
മോഡലിന്‍റെ വില		വ്യത്യാസം
HX 6 Petrol MT8.14 ലക്ഷം7.99 ലക്ഷംRs. 15,000
HX 6 Petrol AMT8.74 ലക്ഷം8.59 ലക്ഷംRs. 15,000
HX 6 CNG MT9.10 ലക്ഷം8.95 ലക്ഷംRs. 15,000
HX 10 Petrol AMT9.61 ലക്ഷം9.46 ലക്ഷംRs. 15,000

2026 ഹ്യുണ്ടായി എക്‌സ്റ്റർ നൈറ്റ് എഡിഷൻ: എക്‌സ്റ്റീരിയർ

ഹ്യുണ്ടായി എക്‌സ്റ്റർ നൈറ്റ് എഡിഷന്‍റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആകൃതി സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിന് സമാനമാണ്. പക്ഷേ ഈ എസ്‌യുവിക്ക് സ്‌പോർട്ടി ലുക്ക് നൽകുന്നതിനായി ഹ്യുണ്ടായി ഡാർക്ക് ഘടകങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. മുന്നിലും പിന്നിലും കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള ഹ്യുണ്ടായി ലോഗോകളും 'എക്‌സ്റ്റർ' ലോഗോകളും മുന്നിലും പിന്നിലും കടും ചാരനിറത്തിലുള്ള അലങ്കാരങ്ങളുമുണ്ട്.

ഹ്യുണ്ടായി എക്‌സ്റ്റർ നൈറ്റ് എഡിഷനിലും അതേ 15 ഇഞ്ച് റിമ്മുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നാൽ വേരിയന്‍റിനെ ആശ്രയിച്ച്, അവയ്ക്ക് കറുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കടും ചാരനിറത്തിലുള്ള ഫിനിഷ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിപരീതമായി, ഹ്യുണ്ടായി അതിന്‍റെ മുൻ ചക്രങ്ങളിൽ ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള ബ്രേക്ക് കാലിപ്പറുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്‍റെ പിൻ പ്രൊഫൈലിലേക്ക്, 'നൈറ്റ്' ബാഡ്ജ് ടെയിൽഗേറ്റിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ടൈറ്റാനിയം ബ്ലാക്ക്, അറ്റ്ലസ് വൈറ്റ്, സ്റ്റാറി നൈറ്റ്, ടൈറ്റാൻ ഗ്രേ, ഗോൾഡൻ ബ്രോൺസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ അഞ്ച് എക്സ്റ്റീരിയർ ഷേഡുകളിൽ ഹ്യുണ്ടായി എക്‌സ്റ്റർ നൈറ്റ് എഡിഷൻ ലഭ്യമാണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിനൊപ്പം വരുന്ന റേഞ്ചർ കാക്കി കളർ ഓപ്ഷനിൽ ഇത് ലഭ്യമല്ല.

2026 ഹ്യുണ്ടായി എക്‌സ്റ്റർ നൈറ്റ് എഡിഷൻ: ഇന്‍റീരിയർ

ഹ്യുണ്ടായി എക്‌സ്റ്റർ നൈറ്റ് എഡിഷന്‍റെ ഡാഷ്‌ബോർഡ് ഡിസൈൻ അതിന്‍റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിന് സമാനമാണ്. എന്നാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിന്‍റെ നേവി, ഗ്രേ ഇന്‍റീരിയർ തീമിന് വിപരീതമായി പിച്ചള (Brass) നിറത്തിലുള്ള ആക്‌സന്റുകളുള്ള ഓൾ-ബ്ലാക്ക് ഇന്റീരിയർ ഇതിലുണ്ട്. ആംബർ നിറത്തിലുള്ള ഫുട്‌വെൽ ലൈറ്റിംഗും ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു. അതേസമയം സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേരിയന്റുകളിൽ നീല നിറമുള്ളവയാണ് ഉള്ളത്. നൈറ്റ് എഡിഷന്റെ സീറ്റുകളിൽ കറുത്ത തുണികൊണ്ടുള്ള അപ്ഹോൾസ്റ്ററി ലഭ്യമാണ്.

ഹ്യുണ്ടായി എക്‌സ്റ്റർ നൈറ്റ് എഡിഷൻ HYUNDAI EXTER KNIGHT EDITION PRICE HYUNDAI EXTER KNIGHT EDITION ENGINE HYUNDAI EXTER FACELIFT
Seating Layout of 2026 Hyundai Exter Knight Edition (Photo - Hyundai Motor India)

2026 ഹ്യുണ്ടായി എക്‌സ്റ്റർ നൈറ്റ് എഡിഷൻ: സവിശേഷതകൾ

HX 6ന്‍റെ 8 ഇഞ്ച് ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്‍റ് സിസ്റ്റം, സിംഗിൾ-പാനൽ സൺറൂഫ്, പവർഡ് ഔട്ട്‌സൈഡ് റിയർവ്യൂ മിററുകൾ (ORVM-കൾ), റിയർ വെന്‍റുകളുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, സെൻസറുകളുള്ള റിയർ പാർക്കിങ് ക്യാമറ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള അനുബന്ധ വകഭേദങ്ങൾക്ക് സമാനമാണ് ഇതിന്‍റെ സവിശേഷതകൾ. അതേസമയം, വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജർ, കൂൾഡ് ഗ്ലോവ് ബോക്സ്, കണക്റ്റഡ് കാർ സാങ്കേതികവിദ്യ, റിയർ വൈപ്പർ, വാഷർ തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളും HX 10-ൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഹ്യുണ്ടായി എക്‌സ്റ്റർ നൈറ്റ് എഡിഷൻ HYUNDAI EXTER KNIGHT EDITION PRICE HYUNDAI EXTER KNIGHT EDITION ENGINE HYUNDAI EXTER FACELIFT
Dashboard of 2026 Hyundai Exter Knight Edition (Photo - Hyundai Motor India)

2026 ഹ്യുണ്ടായി എക്‌സ്റ്റർ നൈറ്റ് എഡിഷൻ: എഞ്ചിൻ

ഹ്യുണ്ടായി എക്‌സ്റ്റർ നൈറ്റ് എഡിഷന്‍റെ എഞ്ചിനിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. 83 എച്ച്പി പവറും 114 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 1.2 ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആണ് ഇതിന് ലഭിക്കുക. കൂടാതെ 69 എച്ച്പി പവറും 95 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന സിഎൻജി ഓപ്ഷനും ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു. പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ 5-സ്പീഡ് മാനുവൽ, 5-സ്പീഡ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ (എഎംടി) ഓപ്ഷനുകളുമായി ജോഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതേസമയം സിഎൻജി പതിപ്പ് മാനുവൽ ഗിയർബോക്സുമായി മാത്രമേ ജോഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളൂ.

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ഹ്യുണ്ടായി എക്‌സ്റ്റർ നൈറ്റ് എഡിഷൻ
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2026 HYUNDAI EXTER KNIGHT EDITION

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