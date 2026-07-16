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526 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചിൽ കിയ സിറോസിന്റെ ഇലക്ട്രിക് പതിപ്പ് വരുന്നു: ബാറ്ററി വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി
സിറോസ് ഇവിയുടെ ബാറ്ററി, ചാർജിങ്, റേഞ്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തി. വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് 25,000 രൂപ ടോക്കൺ തുക നൽകി പ്രീ-ബുക്കിങ് നടത്താം.
Published : July 16, 2026 at 9:10 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കാർ നിർമാതാക്കളായ കിയ തങ്ങളുടെ സിറോസിന്റെ ഇലക്ട്രിക് പതിപ്പ് ഈ മാസം അവസാനം പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ സബ്-4 മീറ്റർ പാസഞ്ചർ കാറായ കിയ സിറോസ് പെട്രോൾ, ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകളിൽ വിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ബാറ്ററി-ഇലക്ട്രിക് വേരിയൻ്റിലൂടെ കൂടുതൽ ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കമ്പനി. ലോഞ്ചിന് മുന്നോടിയായി വരാനിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് കാറിൻ്റെ ഫോട്ടോകളും ചില വിശദാംശങ്ങളും കമ്പനി പങ്കിട്ടിട്ടുണ്ട്.
വരാനിരിക്കുന്ന സിറോസ് ഇവിയുടെ ബാറ്ററി, ചാർജിങ്, റേഞ്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
കിയ സിറോസ് ഇവി: ബാറ്ററിയും റേഞ്ചും
നിലവിൽ വിപണിയിലുള്ള മറ്റ് ഇലക്ട്രിക് കാറുകളെപ്പോലെ, പുതിയ കിയ സിറോസ് ഇവിയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഞ്ച്, ലോങ് റേഞ്ച് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് റേഞ്ച് ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാകും. ഹ്യുണ്ടായ് ക്രെറ്റ ഇലക്ട്രിക്കിൽ കാണുന്ന അതേ ബാറ്ററി പാക്ക് തന്നെയാണ് കിയയുടെ ഇലക്ട്രിത് പതിപ്പിലും കാണുന്നത്. സിറോസ് ഇവിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഞ്ചിൽ 42 kWh ബാറ്ററി ഉണ്ടാകും. അതേസമയം, ലോങ് റേഞ്ച് മോഡലിൽ 51.4 kWh ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കും.
ഇത് നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ 4 മീറ്ററിൽ താഴെയുള്ള ഇവികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ബാറ്ററി പായ്ക്കാണ്. രണ്ട് പായ്ക്കുകളും നിക്കൽ-മാംഗനീസ്-കോബാൾട്ട് (NMC) സെല്ലുകൾ ഉപയോഗിക്കും. ലിക്വിഡ് കൂളിങ് സവിശേഷതയും ഉണ്ടാകും.
100 kW DC ഫാസ്റ്റ് ചാർജറിലേക്ക് പ്ലഗ് ചെയ്താൽ വെറും 39 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഇവിക്ക് 10 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 80 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. കൂടാതെ 10.8 kW എസി ഓൺബോർഡ് ചാർജിംഗും ഈ എസ്യുവിക്ക് ഉണ്ട്. MIDC ഫുൾ ടെസ്റ്റ് സൈക്കിളിൽ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഞ്ച് സിറോസ് ഇവിക്ക് 443 കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് കിയ പറയുന്നു. അതേസമയം ലോങ് റേഞ്ച് സിറോസ് ഇവിക്ക് പരമാവധി 526 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. MIDC ടെസ്റ്റിംഗിൽ 500 കിലോമീറ്റർ പരിധി കടന്ന സെഗ്മെൻ്റിലെ ആദ്യത്തെ ഇവിയാണ് വരാനിരിക്കുന്നതെന്നും കിയ ഇന്ത്യ അവകാശപ്പെടുന്നു.
കിയ സിറോസ് ഇവി: പെർഫോമൻസ്
കിയ സിറോസ് ഇവിയിൽ മികച്ച പവർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന മോട്ടോർ ഉണ്ടാകും. കിയ സിറോസ് ഇവിയുടെ ലോങ് റേഞ്ച് വേരിയന്റിൽ 169 ബിഎച്ച്പി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് കൂടുതൽ പവർ നൽകുന്നു. ലോങ് റേഞ്ച് 8.1 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 0 മുതൽ 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
പ്രീ-ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചു
കിയ സിറോസ് ഇവിയുടെ പ്രീ-ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 25,000 രൂപ ടോക്കൺ തുക നൽകി പ്രീ-ബുക്കിങ് നടത്താം. എന്നാൽ ഇവിയുടെ ലോഞ്ച് തീയതി കമ്പനി ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ജൂലൈ 22നോ, 23നോ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
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