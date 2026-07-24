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526 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചിൽ കിയ സിറോസിന്റെ ഇലക്ട്രിക് പതിപ്പെത്തി: ബാറ്ററി വാടകയ്ക്കെടുത്ത് കുറഞ്ഞ പ്രാരംഭവിലയിൽ വാങ്ങാം
BaaS പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിൽ ബാറ്ററി ഇല്ലാതെ ഇവി 7.99 ലക്ഷം രൂപ പ്രാരംഭവിലയ്ക്ക് വാങ്ങാം. എന്നാൽ ബാറ്ററി വാടകയ്ക്കെടുക്കുമ്പോൾ കിലോമീറ്ററിന് 3.3 രൂപ വാടക നൽകണം. വാങ്ങുമ്പോഴുള്ള പ്രാരംഭവില കുറയുമെന്നതാണ് പ്രധാന ആകർഷണം.
Published : July 24, 2026 at 6:06 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: സിറോസിന്റെ ഇലക്ട്രിക് പതിപ്പുമായി പ്രമുഖ കാർ നിർമാതാക്കളായ കിയ. 13.50 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 20 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് സിറോസ് ഇവിയുടെ എക്സ്-ഷോറൂം വില. ബാറ്ററി വാടകയ്ക്കെടുക്കാവുന്ന 'ബാറ്ററി-ആസ്-എ-സർവീസ്' (BaaS) സ്കീമിലും കാർ വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാകും.
ഇത് വാഹനത്തിന്റെ പ്രാരംഭവില കുറയ്ക്കും. ബാറ്ററി-ആസ്-എ-സർവീസ് സ്കീമിന് കീഴിൽ കാർ വാങ്ങുന്നവർക്ക് 7.99 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കാർ വാങ്ങാം. അതേസമയം കിലോമീറ്ററിന് 3.3 രൂപ വാടക നിരക്കിലാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിൽ ബാറ്ററി ലഭ്യമാവുക.
കാരെൻസ് ക്ലാവിസിന് ശേഷം ബ്രാൻഡിൽ നിന്നുമുള്ള രണ്ടാമത്തെ മാസ്-മാർക്കറ്റ് ഇവി ഓഫറും ഇന്ത്യയിലെ കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് മോഡലുമാണ് പുതിയ കിയ സിറോസ് ഇവി. എങ്കിൽ പോലും ടാറ്റ നെക്സോൺ ഇവി, മഹീന്ദ്ര എക്സ്യുവി 3XO ഇവി പോലുള്ള നേരിട്ടുള്ള എതിരാളികളേക്കാൾ അൽപ്പം വിലയേറിയതാണ് കിയ സിറോസ് ഇവി. ഇതിന്റെ ഡെലിവറി ജൂലൈ 30ന് ആരംഭിക്കും.
പുതിയ ഇവിക്ക് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും എന്തൊക്കെ സവിശേഷകൾ ലഭിക്കുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
കിയ സിറോസ് ഇവി: വില
|കിയ സിറോസ് ഇവി വേരിയന്റുകൾ
|വില (എക്സ്-ഷോറൂം)
|സിറോസ് HTK
|₹13.50 ലക്ഷം
|സിറോസ് HTK+
|₹15.00 ലക്ഷം
|സിറോസ് HTX
|₹16.00 ലക്ഷം
|സിറോസ് HTK+ ER
|₹17.00 ലക്ഷം
|സിറോസ് HTX ER
|₹18.00 ലക്ഷം
|സിറോസ് HTX+ ER
|₹19.50 ലക്ഷം
|സിറോസ് X-Line ER
|₹20 ലക്ഷം
എന്താണ് ബാറ്ററി-ആസ്-എ-സർവീസ് പ്രോഗ്രാം?
ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് കുറഞ്ഞ പ്രാരംഭവിലയിൽ തന്നെ സ്വന്തമാക്കാവുന്ന ധനസഹായ മാതൃകയായി ബാറ്ററി-ആസ്-എ-സർവീസ് പ്രോഗ്രാമിനെ പറയാം. ബാറ്ററി വാടകയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സംവിധാനമാണ് BaaS. വാഹനം വാങ്ങുമ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ തുക കുറച്ച് വാങ്ങാം. ഇത് ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ട വാഹനത്തിന്റെ പ്രാരംഭവില കുറയ്ക്കും. എന്നാൽ ബാറ്ററി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കിലോമീറ്ററിന് അനുസരിച്ച് ഒരു നിശ്ചിത തുക വാടകയായി നൽകണം.
13.50 ലക്ഷം രൂപ പ്രാരംഭവിലയുള്ള സിറോസ് ഇവി ബാറ്ററി-ആസ്-എ-സർവീസ് പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിൽ 7.99 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാനാവും. എന്നാൽ കിലോമീറ്ററിന് 3.3 രൂപ വാടക നിരക്കിലാണ് ബാറ്ററി വാടകയ്ക്ക് ലഭ്യമാവുക.
കിയ സിറോസ് ഇവി: റേഞ്ച്, സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
കിയ സിറോസ് ഇവിയിൽ 42kWh, 51.4kWh എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ബാറ്ററി ഓപ്ഷനുകളുണ്ട്. കിയ കാരെൻസ് ക്ലാവിസ് ഇവിയിലും ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റ ഇലക്ട്രിക്കിലും ഇതേ ബാറ്ററി പായ്ക്കുകൾ ആണ് ഉള്ളത്. കിയ സിറോസ് ഇവിയുടെ വലിപ്പം വളരെ കുറവായതിനാൽ, ഇത് കൂടുതൽ റേഞ്ച് വാഗ്ദാനം ചെയ്യും. 51.4kWh വേരിയന്റ് 526 കിലോമീറ്റർ ARAI റേഞ്ച് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. അതേസമയം 42kWh പതിപ്പ് 443 കിലോമീറ്റർ ARAI റേഞ്ച് നൽകും.
51.4kWh ബാറ്ററിയുള്ള മോഡലിന്റെ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ 171hp പവറും 255Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ഫ്രണ്ട് ആക്സിലിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 42kWh പതിപ്പിന്റെ മോട്ടോർ 135hp പവറും 255Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. 51.4kWh പതിപ്പിന്റെ 0-100kph സ്പ്രിന്റ് സമയം 8.1 സെക്കൻഡ് ആണ്.
എതിരാളികളായ ടാറ്റ നെക്സോൺ ഇവി, മഹീന്ദ്ര എക്സ്യുവി 3XO ഇവി എന്നിവയേക്കാൾ വളരെ ശക്തമാണ് കിയ സിറോസ് ഇവി. 7.4kW, 10.8kW AC ചാർജറുകൾ ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു. 42kWh ബാറ്ററി 10 മുതൽ 100 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ 6 മണിക്കൂർ സമയമെടുക്കും. അതേസമയം 51.4kWh ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ 7 മണിക്കൂർ 15 മിനിറ്റ് സമയമെടുക്കും. 100kW DC ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ ഉപയോഗിച്ച്, 51.4kWh ബാറ്ററി 39 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 10 മുതൽ 80 ശതമാനം വരെ റീചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.
കിയ സിറോസ് ഇവി: ബാറ്ററി, വാറന്റി
കിയ സിറോസ് ഇവി HTK, HTK+, HTX, HTX+, X-Line എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് വകഭേദങ്ങളിൽ ലഭ്യമാവും. ആദ്യ മൂന്ന് വകഭേദങ്ങളിൽ 42kWh ബാറ്ററി പായ്ക്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. അതേസമയം 51.4kWh ബാറ്ററി പായ്ക്കിൽ HTX വകഭേദം മുതൽ ടോപ്പ് ട്രിം വരെ ലഭ്യമാണ്. ആജീവനാന്ത ബാറ്ററി വാറണ്ടിയും മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം 80 ശതമാനം വരെ പുനർവിൽപ്പന മൂല്യം നൽകുന്ന ഗ്യാരണ്ടീഡ് ബൈബാക്ക് പ്രോഗ്രാമും കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
കിയ സിറോസ് ഇവി: ഡിസൈൻ, സവിശേഷതകൾ
കിയ സിറോസ് ICE പതിപ്പുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിയുടെ എക്സ്റ്റീരിയർ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. പിൻഭാഗത്തുള്ള പരമ്പരാഗത ഇന്ധന ഫില്ലർ പോർട്ടിന് പകരമായി ഫ്രണ്ട് ഫെൻഡറിലെ ചാർജിങ് പോർട്ട് മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം. മുന്നിലെയും പിന്നിലെയും ലൈറ്റിങ് സിഗ്നേച്ചറുകൾ, ബോഡി ക്ലാഡിങ്, ബമ്പർ ഇൻസേർട്ടുകൾ, 17 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകൾ ഉൾപ്പെടെ ICE-യിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിറോസിന് സമാനമാണ്.
ഗ്ലേസിയർ വൈറ്റ് പേൾ, ഫ്രോസ്റ്റ് ബ്ലൂ, ഗ്രാവിറ്റി ഗ്രേ, പ്യൂട്ടർ ഒലിവ്, മാഗ്മ റെഡ്, ഐവറി സിൽവർ മാറ്റ്, ഐവറി സിൽവർ ഗ്ലോസ്, അറോറ ബ്ലാക്ക് പേൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ആകെ ഒമ്പത് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് കിയ പുതിയ സിറോസ് ഇവി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. എക്സ്-ലൈൻ ട്രിം എക്സ്ക്ലൂസീവ് മാറ്റ് ഗ്രാഫൈറ്റ്, അറോറ ബ്ലാക്ക് പേൾ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ മാത്രമേ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ.
ഇന്റീരിയറും ICE പതിപ്പിന് സമാനമാണ്. ഇതിലെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ് 'ട്രിനിറ്റി പനോരമിക് ഡിസ്പ്ലേ' ആണ്. അതിൽ 12.3 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ, 12.3 ഇഞ്ച് സെൻട്രൽ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സ്ക്രീൻ, ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോളിനായി 5.0 ഇഞ്ച് യൂണിറ്റ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. വയർലെസ് ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ, ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, വയർലെസ് ചാർജിംഗ് പാഡ്, 8-സ്പീക്കർ ഹാർമൻ കാർഡൺ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളും കിയ സിറോസ് ഇവിയിൽ ലഭ്യമാണ്.
ട്രിം അനുസരിച്ച് ക്ലൗഡ് ബ്ലൂ/ഗ്രേ, ഒനിക്സ് ബ്ലാക്ക്/ഓഫ്-വൈറ്റ്, ഒനിക്സ് ബ്ലാക്ക്/ഹണ്ടർ ഗ്രീൻ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഇന്റീരിയർ തീമുകളിൽ പുതിയ ഇവി ലഭ്യമാണ്. സ്ലൈഡിങ്, റീക്ലൈനിങ്, വെന്റിലേറ്റഡ് പിൻ സീറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്റീരിയർ സവിശേഷതകളും പുതിയ ഇവിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പനോരമിക് സൺറൂഫ്, 64-കളർ ആംബിയന്റ് ലൈറ്റിങ്, റിയർ സൺഷെയ്ഡ്, ഡ്യുവൽ ക്യാമറ ഡാഷ്കാം എന്നിവയാണ് കിയ സിറോസ് ഇവിയുടെ മറ്റ് സവിശേഷതകൾ. ഇതിന് ഒരു ചെറിയ 16 ലിറ്റർ ഫ്രങ്ക് ഉണ്ട്. ലെവൽ-2 ADAS (അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റം) ഉള്ള ആറ് എയർബാഗുകൾ, 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ സജ്ജീകരണം, ESC, ഹിൽ-സ്റ്റാർട്ട് അസിസ്റ്റ്, ഫ്രണ്ട് പാർക്കിങ് സെൻസറുകൾ, ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് പാർക്കിങ് ബ്രേക്ക്, മറ്റ് നിരവധി സവിശേഷതകൾ എന്നിവയാണ് സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ.
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