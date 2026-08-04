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ഹൈബ്രിഡ് കരുത്തിൽ സോറെന്‍റോ: പ്രീമിയം ത്രീ-റോ എസ്‌യുവി പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങി കിയ

കിയ ഡീലർഷിപ്പുകളിൽ പോയോ, കിയ ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയോ കാർ ബുക്ക് ചെയ്യാം. കമ്പനിയുടെ ആദ്യ സ്ട്രോങ് ഹൈബ്രിഡ് എസ്‌യുവി ആണ് വരാനിരിക്കുന്നത്.

കിയ സോറെന്‍റോ KIA SORENTO BOOKING OPEN KIA SORENTO EXPECTED PRICE KIA SORENTO ENGINE
Kia Sorento SUV teaser revealed (Photo - Kia India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 4, 2026 at 1:25 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രീമിയം ത്രീ-റോ എസ്‌യുവി പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് പ്രമുഖ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ കിയ മോട്ടോഴ്‌സ്. കിയയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സ്ട്രോങ് ഹൈബ്രിഡ് എസ്‌യുവി ആണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന മോഡലിന്‍റെ ടീസർ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ. കൂടാതെ പ്രീ-ബുക്കിങും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പുതിയ കാർ ഇന്ത്യയിൽ റോഡ് ടെസ്റ്റിങ് നടത്തുന്നത് ഇതിനകം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കിയ ഡീലർഷിപ്പുകളിൽ പോയോ, കിയ ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയോ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കാർ ബുക്ക് ചെയ്യാനാവും. എസ്‌യുവിയുടെ ഭൂരിഭാഗവും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ടീസർ കാണിക്കുന്നത്. അതിനാൽ എക്‌സ്റ്റീരിയറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

ടീസറിൽ ദൃശ്യമാകുന്നതെന്ത്?

എങ്കിലും ടി ആകൃതിയിലുള്ള എൽഇഡി ഡേടൈം റണ്ണിംഗ് ലൈറ്റുകൾ, ലംബമായി അടുക്കിയിരിക്കുന്ന ഹെഡ്‌ലൈറ്റുകൾ, ഒരു വലിയ ഫ്രണ്ട് ബമ്പർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു മുൻവശം ആയിരിക്കും കാറിന് ലഭിക്കുകയെന്ന് ഇത് സൂചന നൽകുന്നു. നീളമുള്ള റൂഫ്, ശ്രദ്ധേയമായ റൂഫ് റെയിലുകൾ, നിവർന്നുനിൽക്കുന്ന സ്റ്റാൻസ് എന്നിവയും ഇതിലുണ്ടാവും. കിയ സോറെന്‍റോയ്‌ക്ക് 4.8 മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ നീളമുണ്ട്.

കിയയുടെ നിലവിലുള്ള എസ്‌യുവി ലൈനപ്പിന് മുകളിലായിരിക്കും സോറെന്‍റോ സ്ഥാനം പിടിക്കുകയെന്ന് കരുതുന്നു. ആഗോള വിപണികളിൽ 5, 6, 7 സീറ്റുകളുള്ള പതിപ്പുകളിൽ ഇത് വിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ വരാനിരിക്കുന്നത് 6, 7 സീറ്റ് ലേഔട്ടുകളിൽ ആയിരിക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

കിയ സോറെന്‍റോ KIA SORENTO BOOKING OPEN KIA SORENTO EXPECTED PRICE KIA SORENTO ENGINE
Kia Sorento SUV front profile (Photo - Kia India)

വരുന്നത് ഹൈബ്രിഡ് എഞ്ചിനിൽ?

224 ബിഎച്ച്പി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 1.6 ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ സ്ട്രോംഗ്-ഹൈബ്രിഡ് പവർട്രെയിനിലാണ് കിയ സോറെന്‍റോ ആഗോളതലത്തിൽ വിൽക്കുന്നത്. ഈ എഞ്ചിൻ 6-സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനുമായി ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. വിദേശ വിപണികളിൽ, എസ്‌യുവി ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവിലാണ് വിൽക്കുന്നത്. ബ്രാൻഡിന്‍റെ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ കരുത്തുറ്റ ഹൈബ്രിഡ് എസ്‌യുവിയാണ് വരാനിരിക്കുന്നതെന്ന് കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഇന്ത്യയിൽ ഈ എസ്‌യുവി എന്ത് ഓപ്ഷനുകളിൽ വരുമെന്ന് കണ്ടറിയണം.

കിയ സോറെന്‍റോ KIA SORENTO BOOKING OPEN KIA SORENTO EXPECTED PRICE KIA SORENTO ENGINE
Kia Sorento SUV interior (Photo - Kia India)

ഇന്‍റീരിയർ

കിയ സോറെന്‍റോയുടെ ഇന്‍റീരിയർ ഡിസൈൻ ആഗോള മോഡലിന് സമാനമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്‍റ് സിസ്റ്റത്തിനും ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ക്ലസ്റ്ററിനുമായി 12.3 ഇഞ്ച് രണ്ട് ഡിസ്‌പ്ലേകൾ, പനോരമിക് സൺറൂഫ്, വെന്റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, പവർഡ് ഡ്രൈവർ സീറ്റ്, ഹെഡ്-അപ്പ് ഡിസ്‌പ്ലേ, 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, ലെവൽ 2 എഡിഎഎസ് സ്യൂട്ട് എന്നീ സവിശേഷതകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

കിയ ഈ വർഷം ഇന്ത്യയിൽ മൂന്ന് വാഹനങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുറത്തിറക്കിയ കിയ സിറോസ് ഇവി വൈകാതെ വലിയ വിജയമായി മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂടാതെ നിലവിൽ വിൽപ്പനയിലുള്ള ഡീസൽ എഞ്ചിൻ മാത്രമുള്ള കിയ കാർണിവലിന് ഒരു അധിക ഓപ്ഷനായി കിയ കാർണിവൽ ഹൈബ്രിഡിനൊപ്പം ഇത് പുറത്തിറക്കും.

കിയ സോറെന്‍റോ KIA SORENTO BOOKING OPEN KIA SORENTO EXPECTED PRICE KIA SORENTO ENGINE
Kia Sorento SUV rear profile (Photo - Kia India)

പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില

കിയ സോറെന്‍റോയുടെ വില ഏകദേശം ₹45 ലക്ഷം രൂപ (എക്സ്-ഷോറൂം) ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സ്കോഡ കൊഡിയാഖ്, ഫോക്സ്‌വാഗൺ ടെയ്‌റോൺ, ജീപ്പ് മെറിഡിയൻ തുടങ്ങിയ പ്രീമിയം 3-റോ എസ്‌യുവികളോട് ഇത് ലോഞ്ചിന് ശേഷം മത്സരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

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