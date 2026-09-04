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ഹൈബ്രിഡ് കരുത്തിൽ സോറെന്റോ: നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയും സുഖസൗകര്യങ്ങളുമായി കിയയുടെ പ്രീമിയം 7-സീറ്റർ എസ്യുവി
ശക്തമായ ഹൈബ്രിഡ് ടർബോ-പെട്രോൾ, ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകളിൽ കിയയുടെ പുതിയ സോറെന്റോ ലഭ്യമാണ്. എട്ട് എക്സ്റ്റീരിയർ നിറങ്ങളിലാണ് പുറത്തിറക്കിയത്.
Published : September 4, 2026 at 4:43 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ദക്ഷിണ കൊറിയൻ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ കിയ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുതിയ സോറെന്റോ എസ്യുവി പുറത്തിറക്കി. കിയയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സ്ട്രോങ് ഹൈബ്രിഡ് എസ്യുവി ആണ് വിപണിയിലെത്തിയത്. ഇത് 2023ൽ അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച നാലാം തലമുറ (എംക്യു4) സോറെന്റോയുടെ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത പതിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തിറക്കിയത്.
1.6 ലിറ്റർ സ്ട്രോങ് ഹൈബ്രിഡ് ടർബോ-പെട്രോൾ, 2.2 ലിറ്റർ ഡീസൽ എന്നിങ്ങനെ ഈ കാറുകൾ രണ്ട് എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാവും. കമ്പനിയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രീമിയം ഇന്റേണൽ കംബസ്റ്റ് എഞ്ചിൻ (ഐസിഇ) ഓഫറാണ് സോറെന്റോ. ജനപ്രിയ മിഡ്-സൈസ് എസ്യുവിയായ സെൽറ്റോസിന് മുകളിലാണ് ഇത് സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയ കാർ കിയ ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ ഡീലർഷിപ്പ് വഴിയോ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാനാവും
കിയ സോറെന്റോ: വില, വേരിയന്റ്, ലഭ്യത
കിയ സോറെന്റോയുടെ 7 സീറ്ററിന്റെ HTE ബേസ് വേരിയന്റിന് 27.99 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയുണ്ട്. ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവ് (AWD) ഡ്രൈവ്ട്രെയിനോടുകൂടിയ ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് HTX(A) ബ്ലാക്ക് ലൈൻ വേരിയന്റിന് 40.39 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയുണ്ട്. ഗ്രാവിറ്റി ഗ്രേ, ഗ്ലേസിയർ വൈറ്റ് പേൾ, ഇംപീരിയൽ ബ്ലൂ, അറോറ ബ്ലാക്ക് പേൾ, പ്യൂട്ടർ ഒലിവ്, ഡാർക്ക് ഗൺ മെറ്റൽ, ഐവറി സിൽവർ, മാഗ്മ റെഡ് എന്നീ എട്ട് നിറങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് പ്രീമിയം എസ്യുവികളായ സ്കോഡ കൊഡിയാക്, ടൊയോട്ട ഫോർച്യൂണർ, ഫോക്സ്വാഗൺ ടെയ്റോൺ, ജീപ്പ് മെറിഡിയൻ, മഹീന്ദ്ര XUV 700 എന്നിവയുമായി പുതിയ സോറെന്റോ മത്സരിക്കും.
കിയ സോറെന്റോ: ഡിസൈൻ
സോറെന്റോയ്ക്ക് 4,815 x 1,900 x 1,785mm എന്നീ അളവുകളിലുള്ള ഘടനയും 2,815mm വീൽബേസും ഉണ്ട്. ഇത് സെഗ്മെന്റിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയതും വീതിയുള്ളതുമാണെന്ന് കിയ അവകാശപ്പെടുന്നു. ലംബമായി ഓറിയന്റഡ് എൽഇഡി ഹെഡ്ലാമ്പുകളും ഡിആർഎല്ലുകളും മുൻവശത്ത് ടൈഗർ നോസ് ഗ്രില്ലും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ബോക്സി ഡിസൈൻ ഇതിലുണ്ട്. ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത സെൽറ്റോസിന് സമാനമാണ് ഇത്.മുൻവശത്തിന് സമാനമായി പുതിയ സോറെന്റോയുടെ പിൻഭാഗത്തും ലംബമായി ഓറിയന്റഡ് ടെയിൽ ലാമ്പുകൾ ഉണ്ട്. 18 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകളിലാണ് ഇത് സഞ്ചരിക്കുന്നത്.
കിയ സോറെന്റോ: ഇന്റീരിയറും മറ്റ് സവിശേഷതകളും
സാങ്കേതികവിദ്യകൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ സൗകര്യങ്ങളും സവിശേഷതകളും ഉള്ള പ്രീമിയം ക്യാബിൻ സോറെന്റോയിൽ ഉണ്ട്. 4 ഇഞ്ച് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന 12.3 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേയുള്ള 12.3 ഇഞ്ച് ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത് (തിരഞ്ഞെടുത്ത വേരിയന്റിനെ ആശ്രയിച്ച്). ആദ്യത്തേയും രണ്ടാമത്തെയും നിരകളിൽ കിയ വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റുകൾ നൽകുന്നു. ഡ്രൈവർക്ക് 10-വേ ഇലക്ട്രിക് സീറ്റും മുൻ യാത്രക്കാരന് നാല്-വേ പവർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല, ഈ എസ്യുവിയിൽ പനോരമിക് സൺറൂഫ്, ആംബിയന്റ് ലൈറ്റിംഗ്, പവർഡ് ടെയിൽഗേറ്റ്, 12-സ്പീക്കർ ബോസ് ഓഡിയോ സിസ്റ്റം എന്നിവയും ഉണ്ട്.
കിയ സോറെന്റോ: സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ
പുതിയ സോറെന്റോയിൽ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഏഴ് എയർബാഗുകളും 26-ഫീച്ചർ സുരക്ഷാ പാക്കേജും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഉയർന്ന ട്രിമ്മുകളിൽ 10 എയർബാഗുകളും 28 വരെ സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളും ലഭിക്കുന്നു. ടോപ്-സ്പെക്ക് വേരിയന്റുകളിൽ 30-ഫീച്ചർ സ്യൂട്ടുള്ള ലെവൽ 2+ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റംസ് (ADAS) ചേർക്കുന്നു.
കിയ സോറെന്റോ: എഞ്ചിൻ
പുതിയ സോറെന്റോയുടെ ഹൈബ്രിഡ് പതിപ്പിൽ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുമായി ജോടിയാക്കിയ 1.6 ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഉള്ളത്. 180hp പവറും 265Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കംബസ്റ്റൺ എഞ്ചിനാണ് ഇത്. അതേസമയം ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ 65hp പവറും 264Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. മൊത്തത്തിൽ 230hp പവറും 380Nm ടോർക്കും അടങ്ങുന്ന പവർ ഔട്ട്പുട്ട് നൽകാൻ ഈ എഞ്ചിന് കഴിയും. ഇത് 6-സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനുമായി ജോഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഫ്രണ്ട്-വീൽ ഡ്രൈവ് (FWD) ഉം ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവ് (AWD) ഡ്രൈവ്ട്രെയിനുകളിലും ലഭ്യമാണ്.
ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏക സ്ട്രോങ്-ഹൈബ്രിഡ് ആണ് പുതിയ സോറെന്റോ എന്ന് കിയ അവകാശപ്പെടുന്നു. അതേസമയം, 2.2 ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ 193 എച്ച്പി പവറും 442 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് 8-സ്പീഡ് ഡ്യുവൽ ക്ലച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് (ഡിസിഎ) ട്രാൻസ്മിഷനുമായി ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. സ്ട്രോങ് ഹൈബ്രിഡ് പതിപ്പിന് സമാനമായി, ഇത് എഫ്ഡബ്ല്യുഡി, എഡബ്ല്യുഡി എന്നിവയിലും ലഭ്യമാണ്.
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