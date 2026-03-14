ഗിയർ മാറ്റി ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട, കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറുമായി കിയ

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 14, 2026 at 2:51 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: സബ്‌കോംപാക്റ്റ് എസ്‌യുവിയായ കിയ സോണറ്റിന്‍റെ 2026 മോഡൽ പുറത്തിറക്കി. ഡീസൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് പവർട്രെയിനുകളിലും ടർബോ പെട്രോൾ 7DCT യിലും പുതിയ വകഭേദങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് കമ്പനി പുതിയ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഡീസൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന് 9.78 ലക്ഷം രൂപ മുതലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അതേസമയം ടർബോ പെട്രോൾ ഡിസിടിക്ക് 9.90 ലക്ഷം മുതലാണ് എക്‌സ്-ഷോറൂം വില ആരംഭിക്കുന്നത്.

ഈ താഴ്ന്ന വകഭേദങ്ങളിൽ 2026 കിയ സോണറ്റിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓപ്ഷനും ലഭിക്കുന്നു. ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി മോഡലിനെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുക എന്നതാണ് പുതിയ ഓപ്ഷനുകളിലൂടെ കിയ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതേ സ്റ്റൈലിങ് അതേപടി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പുതുക്കിയ രൂപത്തിനായി ഒരു പുതിയ മാഗ്മ റെഡ് പെയിന്‍റ് സ്‌കീമും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ സോണറ്റ് 1.5 ലിറ്റർ ഡീസൽ 6-സ്‌പീഡ് ടോർക്ക് കൺവെർട്ടറുമായി വരുന്നു.

കിയ സോണറ്റ് ഇപ്പോൾ HTE(O), HTK(O), HTK+, HTK+(O) വേരിയന്‍റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. അതേസമയം, സോണറ്റ് 1.0 ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ 7DCT HTK(O), HTK+(O) വേരിയന്‍റുകളിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

എഞ്ചിൻ ട്രിംട്രാൻസ്‌മിഷൻവില
1.5 ലിറ്റർ ഡീസൽ 6ATHTE(O)6AT9,77,900
HTK(O)6AT10,72,900
HTK+6AT11,08,900
HTK+(O)6AT11,56,900
1.0 ലിറ്റർ പെട്രോൾ ടർബോ 7DCTHTK(O)7 DCT9,89,900
HTK+(O)7 DCT10,83,900

“വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉപഭോക്തൃ ആവശ്യങ്ങളും, ദൈനംദിന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രൈവിങിനുള്ള മുൻഗണന എന്നിവ ഞങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2026 മോഡൽ അപ്‌ഡേറ്റോടെ, ഉയർന്ന മത്സരാധിഷ്ഠിത വിലകളിൽ ഡീസൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്, ടർബോ പെട്രോൾ 7DCT ഓപ്ഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലൈനപ്പ് വികസിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത് കൂടുതൽ ഉപഭോക്താക്കളെ ഓട്ടോമാറ്റിക് മൊബിലിറ്റിയുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ എളുപ്പം അനുഭവിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുകയും സോണറ്റിനെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും."പുതിയ വകഭേദങ്ങളുടെ അവതരണത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച കിയ ഇന്ത്യയുടെ സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിങ് സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് അതുൽ സൂദ് പറഞ്ഞു.

2020ലാണ് കിയ ആദ്യമായി സോണറ്റ് പുറത്തിറക്കിയത്. അന്നുമുതൽ വലിയ വിജയം കൈവരിക്കാൻ മോഡലിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകം അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം യൂണിറ്റ് സോണറ്റ് വിറ്റഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം യൂണിറ്റ് സോണറ്റ് വിറ്റഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ, ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ എന്നിവയുള്ള ഇരട്ട സ്‌ക്രീനുകൾ, വെന്‍റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, ഇലക്ട്രിക് സൺറൂഫ്, ആംബിയന്‍റ് ലൈറ്റിങ്, പ്രീമിയം സൗണ്ട് സിസ്റ്റം, ലെവൽ 1 ADAS, കണക്റ്റഡ് കാർ ടെക് എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി സവിശേഷതകൾ സോണറ്റിലുണ്ട്.

മാരുതി സുസുക്കി ബ്രെസ്സ, ടാറ്റ നെക്‌സോൺ, ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു, മഹീന്ദ്ര XUV 3XO, തുടങ്ങിയ നിരവധി മോഡലുകളുമായി സോണറ്റ് മത്സരിക്കുന്നു. അടുത്ത വർഷം പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന റെനോ ബ്രിഡ്‌ജർ കൺസെപ്റ്റ് അധിഷ്‌ഠിത എസ്‌യുവിയും പുറത്തിറങ്ങിയാൽ സോണല്ലിന് വെല്ലുവിളിയായിരിക്കും.

