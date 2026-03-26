ഒറ്റച്ചാർജിൽ 448 കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ച്, ഫാസ്റ്റായി ചാർജ് ചെയ്യാം: പുതിയ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവിയുമായി കിയ
കമ്പനിയുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇ-ജിഎംപി പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആറാമത്തെ ഇവിയാണ് കിയ ഇവി2. അതേസമയം ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമോ എന്ന് കിയ ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
Published : March 26, 2026 at 10:55 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ കിയ തങ്ങളുടെ പുതിയ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവി 'കിയ ഇവി2' ആഗോള വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. 26,600 യൂറോ പ്രാരംഭ വിലയിലാണ് കമ്പനി ഈ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവി പുറത്തിറക്കിയത്. ആഗോള ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിരയിലെ ഏറ്റവും താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിലുള്ള മോഡലായിരിക്കും ഇത്. കോംപാക്റ്റ് അർബൻ എസ്യുവിയായി ആണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്.
കമ്പനിയുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇ-ജിഎംപി പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആറാമത്തെ ഇവിയാണ് പുതിയ കിയ ഇവി2. കഴിയുന്നത്ര ആളുകളിലേക്ക് താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റി എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. കിയ ഇവി2ന്റെ ഡിസൈനും ഫീച്ചറുകളും ബാറ്ററി വിശദാംശങ്ങളും പരിശോധിക്കാം.
കിയ ഇവി2: ഡിസൈൻ
കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്റ്റൈലിങ് ഭാഷയിലാണ് കിയ EV2 വരുന്നത്. ശ്രേണിയിലെ വലിയ ഇവികളിൽ നിന്ന് ചില ഡിസൈൻ ഘടകങ്ങൾ കടമെടുത്താണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയത്. ബോക്സി സ്റ്റാൻസും SUV പോലുള്ള അനുപാതങ്ങളുമുള്ള ICE-യിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കിയ സിറോസിനോട് ഏതാണ്ട് സമാനമാണ് ഇതിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള രൂപം. മുൻവശത്തെ പ്രൊഫൈലിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ലംബമായി ഘടിപ്പിച്ച സ്പ്ലിറ്റ് LED ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ, കരുത്തുറ്റ ബോഡി ക്ലാഡിങ് എന്നിവയുള്ള ഒരു ആധുനിക 'ടൈഗർ ഫെയ്സ്' ലുക്ക് ഇതിന്റെ സവിശേഷതയാണ്.
കാറിലെ ക്ലാഡിങ് പിൻഭാഗത്തെ രൂപകൽപ്പനയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. ടെയിൽ ലാമ്പുകൾ താഴേക്ക് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതും കാണാം. ഇത് ടെയിൽഗേറ്റിന്റെ ലേഔട്ട് വൃത്തിയുള്ളതായി കാണിക്കുന്നു. സ്ലിം റിയർ വിൻഡ്സ്ക്രീനും റൂഫ് സ്പോയിലറും അതിന്റെ ആധുനിക ലുക്കിനെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.
കിയ ഇവി2: ഇന്റീരിയർ
സിറോസിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു ടെക്-ഫോർവേഡ് ക്യാബിനാണ് പുതിയ കിയ EV2 യിൽ ഉള്ളത്. 12.3 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ, HVAC നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കായുള്ള 5.3 ഇഞ്ച് പാനൽ, 12.3 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന മൂന്ന് സ്ക്രീൻ ലേഔട്ടാണ് കാറിന്റെ ഡാഷ്ബോർഡിൽ ഉള്ളത്. രണ്ട് സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിങ് വീലും മിനിമലിസ്റ്റ് ഇന്റീരിയർ ലേഔട്ടും ഈ എസ്യുവിയിലുണ്ട്.
സുഖവും ഉപയോഗക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്ലൈഡുചെയ്യുന്നതും ചാരിയിരിക്കുന്നതുമായ പിൻ സീറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് കാറിന് 403 ലിറ്റർ വരെ അധിക ബൂട്ട് സ്പേസ് നൽകുന്നു. അതേസമയം, സ്റ്റാൻഡേർഡ് അഞ്ച് സീറ്റർ പതിപ്പിന് 362 ലിറ്റർ ബൂട്ട് സ്പേസ് ഉണ്ട്. രണ്ട് പതിപ്പുകൾക്കും 15 ലിറ്റർ 'ഫ്രണ്ട്' സ്പേസ് ഉണ്ട്.
കിയ ഇവി2: ബാറ്ററി
രണ്ട് ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ഓപ്ഷനുകളാണ് കിയ ഇവി2ൽ ഉള്ളത്. ഇതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പതിപ്പിന് 42.2 കിലോവാട്ട്സ് എൽഎഫ്പി ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നു. 317 കിലോമീറ്ററാണ് അവകാശപ്പെടുന്ന WLTP റേഞ്ച്. അതേസമയം, ലോങ് റേഞ്ച് വേരിയന്റുകളിൽ 61.0 കിലോവാട്ട്സ് എൻഎംസി ബാറ്ററി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റച്ചാർജിൽ 448 കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ച് ഈ ബാറ്ററി പായ്ക്ക് നൽകുന്നു.
ഈ രണ്ട് ബാറ്ററി ഓപ്ഷനുകളും ഡിസി ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഇത് 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ബാറ്ററി 10 മുതൽ 80 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ശ്രേണി കിയ ഇവി2ന്റെ ഉത്പാദനം 2026ന്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ ആരംഭിക്കും. തുടർന്ന് ജൂണിൽ ലോങ് റേഞ്ച്, ജിടി-ലൈൻ വേരിയന്റുകൾ എന്നിവ പുറത്തിറങ്ങും. അതേസമയം പുതിയ കിയ ഇവി2 ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമോ എന്ന് കിയ ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
