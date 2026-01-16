ETV Bharat / automobile-and-gadgets
കിയ കാരൻസ് ക്ലാവിസിന് പുതിയ വേരിയന്റ്: ഇലക്ട്രിക് സൺറൂഫ് ഉൾപ്പെടെ സവിശേഷതകളിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ
പുതിയ വേരിയന്റിൽ HTE(O) വേരിയന്റുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫീച്ചറുകൾ ലഭിക്കും. ഇലക്ട്രിക് സൺറൂഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അധിക ഫീച്ചറുകളാണ് കമ്പനി ഈ വേരിയന്റിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.
ഹൈദരാബാദ്: കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ കിയ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ എംപിവി ലൈനപ്പിലേക്ക് പുതിയ ലോവർ മിഡ്-സ്പെക്ക് HTE(EX) വേരിയന്റ് കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുകയാണ്. 12.55 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് കമ്പനി കിയ കാരൻസ് ക്ലാവിസിന് പുതിയ വേരിയന്റ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ നിലവിലുള്ള HTE(O), HTK വേരിയന്റുകൾക്കിടയിലാണ് പുതിയ HTE(EX) ട്രിം സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്.
HTE(O) വേരിയന്റുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫീച്ചറുകളുമായാണ് പുതിയ വേരിയന്റ് പുറത്തിറക്കിയത്. മുൻപ് HTK+(O) ട്രിമ്മിൽ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ഇലക്ട്രിക് സൺറൂഫും പുതിയ വേരിയന്റിൽ കമ്പനി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
കിയ കാരൻസ് ക്ലാവിസ് HTE(EX): സവിശേഷതകൾ
HTE(O) ട്രിമ്മിന്റെ എല്ലാ സവിശേഷതകളും പുതിയ ട്രിമ്മിലും ലഭ്യമാകും. അതിൽ 16 ഇഞ്ച് സ്റ്റൈൽഡ് വീലുകൾ, ഇലക്ട്രിക് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ വിങ് മിററുകൾ, ഓട്ടോ ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ, വയർലെസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ എന്നിവയുള്ള 8.0 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ, ഒരു റിവേഴ്സ് ക്യാമറ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഇതിനുപുറമെ, എൽഇഡി ഡേടൈം റണ്ണിങ് ലാമ്പുകൾ, എൽഇഡി ക്യാബിൻ ലൈറ്റിങ്, ഓട്ടോ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, ഡ്രൈവറുടെ പവർ വിൻഡോയ്ക്കുള്ള വൺ-ടച്ച് ഓപ്പറേഷൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന HTK ട്രിമ്മിന്റെ ചില സവിശേഷതകളും പുതിയ ട്രിമ്മിൽ ലഭിക്കും. പുതിയ HTE(EX) വേരിയന്റിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹൈലൈറ്റ് അതിന്റെ ഇലക്ട്രിക് സൺറൂഫ് ആണ്. ഇത് മുമ്പ് HTK+(O) ട്രിമ്മിൽ മാത്രമേ നൽകിയിരുന്നുള്ളൂ. നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനുള്ള സൺറൂഫിനൊപ്പം കാരൻസ് ക്ലാവിസ് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നത് ഇതാദ്യമാണെന്ന് കിയ ഇന്ത്യ പറയുന്നു.
കിയ കാരൻസ് ക്ലാവിസ് HTE(EX): വില
|എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകൾ
|വില (ex-showroom)
|1.5 ലിറ്റർ, നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ MT
|₹12.55 lakh
|1.5 ലിറ്റർ, T-GDI ടർബോ-പെട്രോൾ MT
|₹13.42 lakh
|1.5 ലിറ്റർ, ടർബോ- ഡീസൽ MT
|₹14.53 lakh
പുതിയ വേരിയന്റിന്, HTE(O) വേരിയന്റിനേക്കാൾ ഏകദേശം 50,000 രൂപ കൂടുതലാണ്. അതേസമയം ടോപ് സ്പെക്ക് വേരിയന്റായ HTKയേക്കാൾ ഏകദേശം 45,000 രൂപ കുറവുമാണ് വില. HTE(EX) വേരിയന്റിന്റെ എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, നിലവിലുള്ള 1.5 ലിറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ, 1.5 ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ, 1.5 ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
