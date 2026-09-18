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കിയ കാരെൻസ് ക്ലാവിസിന്‍റെ ലോവർ-സ്‌പെക് മോഡലുകളിൽ പുതിയ ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയന്‍റുകൾ: വിലയറിയാം

താഴ്ന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനിലുള്ള ടർബോ-പെട്രോൾ, ഡീസൽ വകഭേദങ്ങൾക്കായാണ് പുതിയ ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയന്‍റുകൾ അവതരിപ്പിച്ചത്. വിവിധ ബജറ്റ് പരിധികളിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് കൂടുതൽ താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ ഓപ്ഷനുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത്.

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Kia Carens Clavis (Image credit - Kia India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 18, 2026 at 4:24 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ജനപ്രിയ എംപിവി ആയ കാരെൻസ് ക്ലാവിസിന്‍റെ നിരയിലേക്ക് കൂടുതൽ താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിലുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയന്‍റ് കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി ദക്ഷിണ കൊറിയൻ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ കിയ. മുൻപ് ഈ എംപിവിയുടെ അടിസ്ഥാന വകഭേദങ്ങളായ HTE (O), HTE (EX) എന്നിവയിൽ മാനുവൽ ഗിയർബോക്സ് ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ലഭ്യമായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ, കിയ കാരെൻസ് ക്ലാവിസിന്‍റെ രണ്ട് വകഭേദങ്ങളിലും 1.5 ലിറ്റർ ടർബോ പെട്രോൾ എൻജിനൊപ്പം 7-സ്പീഡ് ഡ്യുവൽ-ക്ലച്ച് ട്രാൻസ്മിഷൻ (DCT) ഓപ്ഷൻ കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

കൂടാതെ, എൻട്രി-ലെവൽ HTE ട്രിമ്മിന് തൊട്ടുമുകളിലുള്ള HTE (O) വകഭേദത്തിൽ 1.5 ലിറ്റർ ഡീസൽ എൻജിനൊപ്പം 6-സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനും ലഭ്യമാകും. കിയ കാരെൻസ് ക്ലാവിസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വകഭേദങ്ങൾക്ക് എത്ര രൂപ വില വരുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയന്‍റുകളുടെ വില

ടർബോ-പെട്രോൾ DCT സംവിധാനമുള്ള കിയ കാരെൻസ് ക്ലാവിസ് HTE (O)-യുടെ എക്സ്-ഷോറൂം വില 14.67 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഡീസൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് പതിപ്പിന് 15.82 ലക്ഷം രൂപയും വിലയുണ്ട്. ടർബോ-പെട്രോൾ DCT-യോടുകൂടിയ HTE (EX) വകഭേദത്തിന് 15.22 ലക്ഷം രൂപയാണ് വില.

ദൈനംദിന യാത്രകളിൽ കൂടുതൽ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഒരു അനിവാര്യമായ സവിശേഷതയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പുതിയ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവെ കിയ ഇന്ത്യയുടെ മാർക്കറ്റിങ് ആൻഡ് സെയിൽസ് വിഭാഗം സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് അതുൽ സൂദ് പറഞ്ഞു.

"കിയ കാരെൻസ് ക്ലാവിസിന്‍റെ താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിലുള്ള ട്രിമ്മുകളിൽ പുതിയ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓപ്ഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ, ടർബോ-പെട്രോൾ, ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളിലായി കൂടുതൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഉപഭോക്താക്കളുടെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി, കിയയിൽ നിന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രീമിയം അനുഭവം, പ്രായോഗികത, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ കൂടുതൽ ഓപ്ഷനുകൾ നൽകുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്തൃ-കേന്ദ്രീകൃത സമീപനത്തെയാണ് ഈ വിപുലീകരണം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്." അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയന്‍റുകളുടെ സവിശേഷതകൾ

നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ട്രിമ്മുകളുടെ മാനുവൽ വകഭേദങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓപ്ഷൻ അധിക സൗകര്യങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ട്. മോഷൻ സെൻസറുള്ള സ്മാർട്ട് കീ, പുഷ്-ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ട്, ഡ്രൈവ് മോഡുകൾ, ഇലക്ട്രോണിക് പാർക്കിങ് ബ്രേക്ക്, റിമോട്ട് എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഹൈബ്രിഡ് കരുത്തിൽ സോറെന്‍റോ

അടുത്തിടെയാണ് കിയ പുതിയ സോറെന്‍റോ എസ്‌യുവി പുറത്തിറക്കിയത്. കിയയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സ്ട്രോങ് ഹൈബ്രിഡ് എസ്‌യുവി ആണ് കഴിഞ്ഞ സെപ്‌റ്റംബർ 4ന് വിപണിയിലെത്തിയത്. ഇത് 2023ൽ അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച നാലാം തലമുറ (എംക്യു4) സോറെന്‍റോയുടെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് ചെയ്‌ത പതിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തിറക്കിയത്. 1.6 ലിറ്റർ സ്ട്രോങ് ഹൈബ്രിഡ് ടർബോ-പെട്രോൾ, 2.2 ലിറ്റർ ഡീസൽ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഈ കാർ ലഭ്യമാവും. കമ്പനിയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രീമിയം ഇന്‍റേണൽ കംബസ്റ്റ് എഞ്ചിൻ (ഐസിഇ) ഓഫറാണ് സോറെന്‍റോ.

ജനപ്രിയ മിഡ്-സൈസ് എസ്‌യുവിയായ സെൽറ്റോസിന് മുകളിലാണ് ഇത് സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് 27.99 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ പ്രാരംഭവിലയുണ്ട്. സാങ്കേതികവിദ്യകൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ സൗകര്യങ്ങളും സവിശേഷതകളും ഉള്ള പ്രീമിയം ക്യാബിൻ സോറെന്‍റോയിൽ ഉണ്ട്. സുരക്ഷയ്‌ക്കായി ഏഴ് എയർബാഗുകളും 26-ഫീച്ചർ സുരക്ഷാ പാക്കേജും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഉയർന്ന ട്രിമ്മുകളിൽ 10 എയർബാഗുകളും 28 വരെ സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളും ലഭിക്കുന്നു.

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