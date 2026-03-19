പുതിയ ട്രിമ്മുകളും 6 സീറ്റ് ലേഔട്ടും: കിയ കാരൻസ് ക്ലാവിസ് ഇവിയുടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി
HTX (E), HTX, HTX+, GTX, GTX+, X-ലൈൻ ട്രിമ്മുകളിൽ 6 സീറ്റ് ലേഔട്ട് ലഭിക്കും. പുതുതായി ചേർത്ത GT-ലൈൻ ട്രിമ്മുകൾക്ക് പുതിയ അലോയ് വീൽ ഡിസൈനുകൾ, ലൈം-ഫിനിഷ് ബ്രേക്ക് കാലിപ്പറുകൾ, മെറ്റൽ പെഡലുകൾ.
Published : March 19, 2026 at 8:41 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ കിയ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ എംപിവിയായ കിയ കാരൻസ് ക്ലാവിസ് ഇവിയുടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. 6-സീറ്റ് കോൺഫിഗറേഷനുമായാണ് എത്തുന്നത്. കൂടാതെ കമ്പനിയുടെ പുതിയ ജിടി -ലൈൻ മോഡലിന് എക്സ്-ലൈൻ ട്രിമ്മുകൾ കൂടെ ചേർത്തു. സ്റ്റൈലിങിലും ക്യാബിൻ ലേഔട്ടിലും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ ഓപ്ഷനുകൾ നൽകുക എന്നതാണ് ഈ അപ്ഡേറ്റിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
കിയ കാരൻസ് ക്ലാവിസ് ഇവി 7-സീറ്റർ എംപിവി ആയി മാത്രമേ ലഭ്യമായിരുന്നുള്ളൂ. അതേസമയം അതിന്റെ ഐസിഇ മോഡലിന് ഇതിനകം 6-സീറ്റർ ഓപ്ഷൻ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ട്. പുതിയ അപ്ഡേറ്റിലൂടെ എംപിവിയുടെ രണ്ടാം നിരയിൽ ക്യാപ്റ്റൻ സീറ്റുകളുള്ള 6-സീറ്റർ ലേഔട്ട് കിയ അവതരിപ്പിച്ചു. HTX (E), HTX, HTX+, GTX, GTX+, X-ലൈൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവിധ ട്രിമ്മുകളിൽ ഈ ലേഔട്ട് ലഭ്യമാണ്.
കൂടാതെ, കാറിന്റെ 7-സീറ്റർ ലേഔട്ട് GTX, GTX+, X-ലൈൻ വേരിയന്റുകളിൽ ലഭ്യമാകും. പുതുതായി ചേർത്ത GT-ലൈൻ ട്രിമ്മുകൾക്ക് (GTX, GTX+) പുതിയ അലോയ് വീൽ ഡിസൈനുകൾ, ലൈം-ഫിനിഷ് ബ്രേക്ക് കാലിപ്പറുകൾ, മെറ്റൽ പെഡലുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ചില കോസ്മെറ്റിക് മാറ്റങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു.
അതേസമയം, കാരൻസ് ക്ലാവിസ് എക്സ്-ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് റേഞ്ച് വേരിയന്റിൽ ഡാർക്ക് ഗൺ മെറ്റൽ, അറോറ ബ്ലാക്ക് പേൾ തുടങ്ങിയ ഫിനിഷുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഇരുണ്ട ബാഹ്യ ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. സവിശേഷതകളുടെ കാര്യത്തിൽ, കിയ GTX+, X-ലൈൻ പോലുള്ള ഉയർന്ന ട്രിമ്മുകളിൽ ഡിജിറ്റൽ കീ, ബാറ്ററി ഹീറ്റർ സാങ്കേതികവിദ്യ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഞ്ച് വേരിയന്റുകളിൽ പുതിയ 16 ഇഞ്ച് കറുത്ത ഹൈ-ഗ്ലോസ് എയ്റോ അലോയ് വീലുകളും ലഭിക്കുന്നു. ക്ലാവിസിന്റെ GT-ലൈൻ, X-ലൈൻ ട്രിമ്മുകൾക്ക് അവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വേരിയന്റുകളേക്കാൾ 50,000 രൂപ വില കൂടുതലാണ്. HTX 51.4 kWh വേരിയന്റിൽ നിന്നാണ് GTX ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്. അതേസമയം GTX+, X-ലൈൻ എന്നിവ HTX+ 51.4 kWh ട്രിമ്മിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.
മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, സമാനമായി തന്നെ തുടരുന്നു. കാരൻസ് ക്ലാവിസ് ഇവിയിൽ 42 kWh, 51.4 kWh എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട്. 42 kWh ബാറ്ററി വേരിയന്റ് 404 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ റേഞ്ചും, 51.4 kWh ബാറ്ററി വേരിയന്റ് 490 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ റേഞ്ചും നൽകുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. യഥാർത്ഥ ലോക റേഞ്ച് ഏകദേശം 380 കിലോമീറ്ററായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ചെറിയ ബാറ്ററി പായ്ക്കിൽ കാറിലെ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ 133 bhp പവറും വലിയ പായ്ക്കിൽ 169 bhp പവറും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം ടോർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് 255 Nm തന്നെയായി തുടരുന്നു. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത കാരൻസ് ക്ലാവിസ് ഇവിയുടെ വില തിരഞ്ഞെടുത്ത വേരിയന്റിനെയും ബാറ്ററി കോൺഫിഗറേഷനെയും ആശ്രയിച്ച് ₹17.99 ലക്ഷം മുതൽ ₹24.99 ലക്ഷം വരെയാണ് (എക്സ്-ഷോറൂം).
Also Read:
- വേഗതയും കരുത്തും ഒന്നിച്ചുചേരുന്നു: ഔഡിയുടെ പുതിയ ആഡംബര കാർ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ; വില കേട്ടാൽ ഞെട്ടും!
- തോറ്റ് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല! വമ്പൻ തിരിച്ചുവരവ്: ഇന്ത്യൻ നിരത്തുകളിൽ കരുത്ത് കാണിക്കാൻ പുതിയ ഡസ്റ്റർ
- ഗിയർ മാറ്റി ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട, കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറുമായി കിയ
- ലുക്കിലും സുരക്ഷയിലും മുൻപന്തിയിൽ: അടിമുടി മാറ്റവുമായി ഹ്യുണ്ടായുടെ പുതിയ വെർണ