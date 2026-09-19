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കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ യാത്ര പോകാം: കിയ കാരൻസും കാരൻസ് ക്ലാവിസും ഇനി സിഎൻജി കരുത്തിൽ

കുറഞ്ഞ യാത്രാച്ചെലവും മികച്ച സൗകര്യവും ഉള്ള കാർ യാത്ര ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ മോഡലുകളിൽ കിയ സിഎൻജി പതിപ്പ് കൊണ്ടുവന്നത്.

KIA CARENS CNG PRICE KIA CARENS CLAVIS CNG PRICE KIA CARENS CLAVIS ENGINE കിയ കാരൻസ് ക്ലാവിസ്
Kia Carens and Carens Clavis CNG Launched in India (Kia India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 19, 2026 at 8:41 PM IST

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ന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഇന്നോവയ്ക്കും എർട്ടിഗയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള വിടവ് നികത്തിക്കൊണ്ട് വലിയ വിജയമായി മാറിയ മോഡലാണ് പ്രമുഖ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ കിയയുടെ കാരൻസ്. മികച്ച ഡിസൈനും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുമൊക്കെയാണ് കാരൻസിനെ ജനപ്രിയമാക്കിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കൂടുതൽ ആഡംബരമായ ലുക്കിൽ പ്രീമിയം ഫീച്ചറുകളുമായി 'കാരൻസ് ക്ലാവിസ്' എന്ന പുത്തൻ വകഭേദം കൂടെ കിയ വിപണിയിലെത്തിച്ചത്.

എസ്‌യുവി ശൈലിയും എംപിവിയുടെ പ്രായോഗികതയും ഒത്തുചേരുന്നതാണ് ക്ലാവിസ്. രണ്ട് മോഡലുകൾക്കും സിഎൻജി ഓപ്ഷൻ കൂടെ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. കാരൻസിന്‍റെയും കാരൻസ് ക്ലാവിസിന്‍റെയും ഫാക്ടറി-ഫിറ്റഡ് CNG വകഭേദങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇവയ്ക്ക് യഥാക്രമം 12.12 ലക്ഷം രൂപയും 12.39 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് എക്സ്-ഷോറൂം പ്രാരംഭ വില വരുന്നത്.

അടുത്തിടെയാണ് ഹൈബ്രിഡ് പവർട്രെയിനിൽ കിയ പുതിയ സോറെന്‍റോ എസ്‌യുവി പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെ കാരൻസിന്‍റെയും കാരൻസ് ക്ലാവിസിന്‍റെയും CNG മോഡലുകൾ കൂടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ കിയയുടെ പവർട്രെയിൻ നിര വിപുലീകരിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് പറയാം. ഇവ ഏതൊക്കെ ട്രിമ്മിൽ ലഭ്യമാകുമെന്നും അതിന് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര വില വരുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.

KIA CARENS CNG PRICE KIA CARENS CLAVIS CNG PRICE KIA CARENS CLAVIS ENGINE കിയ കാരൻസ് ക്ലാവിസ്
Kia Carens (Kia India)

എത്ര വില വരും?

കാരൻസ് CNG 'പ്രീമിയം (O)' എന്ന ഒരൊറ്റ ട്രിമ്മിൽ മാത്രമാണ് ലഭ്യമാകുന്നത്. ഇതിന് 12.12 ലക്ഷം രൂപയാണ് വില. അതേസമയം കാരൻസ് ക്ലാവിസ് CNG രണ്ട് ട്രിമ്മുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. HTE ട്രിമ്മിന് 12.39 ലക്ഷം രൂപയും HTE (O) ട്രിമ്മിന് 13.35 ലക്ഷം രൂപയും വില വരുന്നു. പെട്രോൾ-മാനുവൽ വകഭേദങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ രണ്ട് CNG മോഡലുകൾക്കും ഒരു ലക്ഷം രൂപയിലധികം അധിക വിലയുണ്ട്.

എതിരാളികളായി പറയാവുന്ന മാരുതി എർട്ടിഗ CNG-ക്ക് 10.94 ലക്ഷം മുതൽ 12 ലക്ഷം രൂപ വരെയും ടൊയോട്ട റൂമിയോൺ CNG-ക്ക് 11.69 ലക്ഷം രൂപയും, മാരുതി XL6 CNG-ക്ക് 12.61 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് വില വരുന്നത്.

KIA CARENS CNG PRICE KIA CARENS CLAVIS CNG PRICE KIA CARENS CLAVIS ENGINE കിയ കാരൻസ് ക്ലാവിസ്
Kia Carens (Kia India)

എഞ്ചിൻ വിശദാംശങ്ങൾ

രണ്ട് CNG മോഡലുകളിലും കിയയുടെ 1.5 ലിറ്റർ 'സ്മാർട്ട്‌സ്ട്രീം നാച്ചുറലി ആസ്പിരേറ്റഡ്' പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് CNG-യിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേകം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. CNG മോഡിൽ, ഈ എഞ്ചിൻ 96 hp പവറും 123 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. പെട്രോൾ പതിപ്പുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 19 hp പവർ ഔട്ട്‌പുട്ടിന്‍റെയും 21 Nm ടോർക്ക് ഔട്ട്‌പുട്ടിന്‍റെയും കുറവുണ്ട്. പവർ ട്രാൻസ്മിഷനായി 6-സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർബോക്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പെട്രോൾ വകഭേദങ്ങളിൽ ലഭ്യമായ ക്ലച്ച്-ലെസ് മാനുവൽ (iMT), ഡ്യുവൽ-ക്ലച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് (DCT) ഓപ്ഷനുകൾ CNG മോഡലുകളിൽ ലഭ്യമല്ല.

CNG വകഭേദങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക മൈലേജ് കണക്കുകൾ കിയ ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിലുള്ള പെട്രോൾ ഫ്യുവൽ സിസ്റ്റത്തിനൊപ്പം 60 ലിറ്റർ ടാങ്കും CNG സിസ്റ്റത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ധനം മാറ്റുന്നതിനുള്ള സ്വിച്ചും, 4.2 ഇഞ്ച് കളർ TFT MID-ൽ CNG-ക്കായി പ്രത്യേകമായുള്ള 'ഡിസ്റ്റൻസ്-ടു-എംപ്റ്റി' (Distance-to-Empty) ഫീച്ചറും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്.

KIA CARENS CNG PRICE KIA CARENS CLAVIS CNG PRICE KIA CARENS CLAVIS ENGINE കിയ കാരൻസ് ക്ലാവിസ്
Kia Carens (Kia India)

സസ്പെൻഷൻ, ബ്രേക്കിങ്

രണ്ട് മോഡലുകളിലും ബൂട്ട് ഫ്ലോറിന് താഴെയായാണ് ഫാക്ടറി-ഫിറ്റഡ് CNG ടാങ്ക് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൂന്ന് നിര സീറ്റുകളും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ബൂട്ട് കപ്പാസിറ്റി 216 ലിറ്ററിൽ നിന്ന് 116 ലിറ്ററായി കുറയുന്നു. വാഹനത്തിനടിയിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്പെയർ വീൽ സംവിധാനം നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. സസ്പെൻഷൻ പുനഃക്രമീകരിക്കുകയും മുൻവശത്തെ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകൾ 16-ഇഞ്ച് യൂണിറ്റുകളിലേക്ക് അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്യുകയും R16 വീലുകൾ ഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഭാരം വർധിച്ചതും ഡ്രൈവിങ് സിഎൻജിയിലേക്ക് കൂടെ മാറുന്നതും കണക്കിലെടുത്താണ് ഇതെന്ന് കിയ പറഞ്ഞു.

ഡ്രൈവിങിനെ ബാധിക്കുന്നത് പരമാവധി കുറയ്ക്കുന്നതിനായി എൻജിനും സിഎൻജിക്ക് (CNG) അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിഎൻജിക്ക് മാത്രമായുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഒഴിച്ചുനിർത്തിയാൽ, മറ്റ് ഫീച്ചറുകളെല്ലാം പെട്രോൾ വകഭേദങ്ങൾക്ക് സമാനമാണ്. പുതിയ സിഎൻജി ലോഞ്ചിലൂടെ, മാരുതി സുസുക്കി, ടൊയോട്ട എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം വാഹനവിപണിയിൽ കിയയും ഈ നിരയിൽ ഇടംപിടിക്കുന്നു.

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