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ടിവിഎസിനും ഏഥറിനും എതിരാളി: സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിൽ പുതിയ പെർഫോമൻസ് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുമായി കീവേ
ക്രിസ്റ്റൽ വൈറ്റ്, പ്ലാറ്റിനം ഗ്രേ എന്നീ രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് കീവേ ഹൈപ്പവോൾട്ട്-ആർ ലഭ്യമാവുക. 5,000 രൂപ ടോക്കൺ തുക നൽകി ഇത് ബുക്ക് ചെയ്യാനാവും.
Published : July 3, 2026 at 5:28 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഹംഗേറിയൻ ബൈക്ക് നിർമ്മാതാക്കളായ കീവേ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുതിയ പെർഫോമൻസ് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ പുറത്തിറക്കി. 'ഹൈപ്പവോൾട്ട്-ആർ' എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ സ്കൂട്ടർ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിന് 1.99 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയുണ്ട്.
ക്രിസ്റ്റൽ വൈറ്റ്, പ്ലാറ്റിനം ഗ്രേ എന്നീ രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് കീവേ ഹൈപ്പവോൾട്ട്-ആർ ലഭ്യമാവുക. ഇതിന്റെ ബുക്കിങ് കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് (keeway-india.com/hypevolt) വഴി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 5,000 രൂപ ടോക്കൺ തുകയ്ക്കാണ് ബുക്കിങ് ലഭ്യമാവുക.
ടിവിഎസ് എക്സിന്റെയും ഏഥർ അപെക്സ് 450ന്റെയും നേരിട്ടുള്ള എതിരാളിയാണ് കീവേ ഹൈപ്പവോൾട്ട്-ആർ. പുതിയ പെർഫോമൻസ് ഇ-സ്കൂട്ടറിന്റെ ലുക്ക് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ 2024 ജൂലൈയിൽ രാജ്യത്ത് ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കിയ പ്രീമിയം ബിഎംഡബ്ല്യു സിഇ-04 നോട് സാമ്യമായി തോന്നും.
|വില (ex-showroom)
|കളർ ഓപ്ഷൻ
|Rs 1,99,000
|ക്രിസ്റ്റൽ വൈറ്റ്, പ്ലാറ്റിനം ഗ്രേ
കീവേ ഹൈപ്പവോൾട്ട്-ആർ: ഡിസൈൻ, ഫീച്ചറുകൾ
പുതിയ പെർഫോമൻസ് ഇ-സ്കൂട്ടറിന് 2,044 എംഎം നീളവും 798 എംഎം വീതിയും 1,130 എംഎം ഉയരവുമുണ്ട്. 1,454 എംഎം വീൽബേസും 770 എംഎം സീറ്റ് ഉയരവുമുണ്ട്. ഇരുവശത്തും 14 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകളാണ് ഇ-സ്കൂട്ടറിന് ഉള്ളത്. കൂടാതെ 130 എംഎം ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും ഉണ്ട്.
ഇത് ഫ്ലൈഓവറുകളിലൂടെയും ഹൈവേകളിലൂടെയും തടസ്സമില്ലാത്ത യാത്ര വാഗ്ദാനം ചെയ്യും. ഉയർന്ന കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഒരു കേജ് ഫ്രെയിം ബോഡി ആണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്. മുന്നിൽ 33 എംഎം ട്യൂബ് അപ്പ്റൈറ്റ് ഷോക്ക് അബ്സോർബറും പിന്നിൽ അഞ്ച് ലെവൽ ഹൈഡ്രോളിക് ഷോക്ക് അബ്സോർബറും ഉണ്ട്. സീറ്റിനടിയിൽ 27 ലിറ്റർ സംഭരണശേഷിയും 140 കിലോഗ്രാം ഭാരവുമുണ്ട്.
ഹൈപ്പർവോൾട്ട്-ആറിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റിയുള്ള 5 ഇഞ്ച് ടിഎഫ്ടി ഡിസ്പ്ലേ, ബ്ലൂടൂത്ത് വഴിയുള്ള ഓവർ-ദി-എയർ (ഒടിഎ) അപ്ഡേറ്റുകൾ, ഇന്റലിജന്റ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, റിവേഴ്സ് മോഡ്, ഓപ്ഷണൽ ജിയോ-ഫെൻസിങ്, ലൈവ് ലൊക്കേഷൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റംസ് (ADAS), പിൻ ക്യാമറ, ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഡിറ്റക്ഷൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, ഇക്കോ, നോർമൽ, സ്പോർട്ട് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് റൈഡ് മോഡുകളും ഇ-സ്കൂട്ടറിൽ ഉണ്ട്.
കീവേ ഹൈപ്പവോൾട്ട്-ആർ: ബാറ്ററി, മോട്ടോർ, പെർഫോമൻസ്
ഹൈപ്പവോൾട്ട്-ആറിൽ നിക്കൽ-മാംഗനീസ് കൊബാൾട്ട് (NMC) സെല്ലുകളുള്ള രണ്ട് ബാറ്ററി പായ്ക്കുകൾ ഉണ്ട്. ഇവയുടെ ആകെ ശേഷി 5kWh വരെയാണ്. 16.09 bhp പവറും 72Nm പീക്ക് ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന മിഡ്-മൗണ്ടഡ് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് സിൻക്രണസ് മോട്ടോർ (PMSM) ആണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഈ പെർഫോമൻസ് ഇ-സ്കൂട്ടറിന് 180 കിലോമീറ്റർ വരെ IDC റേഞ്ച് ലഭിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്.
115 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും. സ്പോർട്സ് മോഡിൽ 2.3 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത കൈവരിക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും. ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇ-സ്കൂട്ടറിന് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് 80 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.
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