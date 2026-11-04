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ബൈക്ക് പ്രേമികൾക്കായി പുത്തൻ സ്ട്രീറ്റ് ഫൈറ്റർ; ആകർഷകമായ ഡിസൈനും അത്യാധുനിക ഫീച്ചറുകളുമായി 'കാവസാക്കി Z650 എസ്'
കൂടുതൽ വ്യക്തമായ സുഗോമി ശൈലിയിലുള്ള രൂപകൽപ്പനയും, ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, TFT ഡിസ്പ്ലേ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനങ്ങളും, മെച്ചപ്പെടുത്തിയ എർഗണോമിക് ഘടനയും കാവസാക്കി Z650ന്റെ പുതിയ എസ് വേരിയന്റിന് ലഭിക്കുന്നു.
Published : November 4, 2026 at 5:18 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്രീമിയം ബൈക്ക് നിർമ്മാതാക്കളായ കാവസാക്കിയുടെ ജനപ്രിയ മിഡിൽവെയിറ്റ് സൂപ്പർനേക്കഡ് മോട്ടോർസൈക്കിളാണ് 'Z650'. ഇതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേരിയന്റിന് പുറമെ, ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുതിയ എസ് വേരിയന്റ് കൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ. അത്യാധുനിക ഫീച്ചറുകളോടെയാണ് കാവസാക്കി Z650 എസ് വിപണിയിലെത്തിയത്.
7.59 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിന്റെ എക്സ്-ഷോറൂം വില. പുതുക്കിയ സ്റ്റൈലിങ്, കൂടുതൽ സാങ്കേതികവിദ്യ, പുതിയ കളർ സ്കീം എന്നിവയാണ് എസ് വേരിയന്റിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഡിസൈനും പവർട്രെയിനും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.
കാവസാക്കി Z650 എസ്: പവർട്രെയിൻ
പുതിയ കാവസാക്കി Z650 എസിന് കരുത്തേകുന്നത് 649cc ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ് പാരലൽ-ട്വിൻ എഞ്ചിനാണ്. ഇത് 67 bhp കരുത്തും 64 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. 6-സ്പീഡ് ട്രാൻസ്മിഷനുമായാണ് ഈ എഞ്ചിൻ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, അസിസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച്, ഡ്യുവൽ ത്രോട്ടിൽ വാൽവ് സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയും ഇതിലുണ്ട്. 805 mm സീറ്റ് ഉയരമുള്ള ഈ ബൈക്കിന് 15 ലിറ്റർ ഇന്ധന ടാങ്ക് ശേഷിയാണുള്ളത്.
കാവസാക്കി Z650 എസ്: സവിശേഷതകൾ
പുതിയ എസ് വേരിയന്റിൽ പുതുക്കിയ ഡിസ്പ്ലേ ലേഔട്ടോട് കൂടിയ 4.3 ഇഞ്ച് TFT കളർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കൺസോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി സ്മാർട്ട്ഫോൺ കണക്റ്റിവിറ്റിയും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ, ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോളും ആക്സസറിയായി ക്വിക്ക്ഷിഫ്റ്ററും ഈ മോട്ടോർസൈക്കിളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്കണോമിക്കൽ റൈഡിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ABS എന്നിവയും ഇതിലെ മറ്റ് സവിശേഷതകളാണ്.
കാവസാക്കി Z650 എസ്: ഹാർഡ്വെയർ
ഹാർഡ്വെയർ സവിശേഷതകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കാവസാക്കി Z650 എസിൽ ട്യൂബുലാർ ഡയമണ്ട് ഫ്രെയിമിനൊപ്പം ടെലിസ്കോപ്പിക് ഫ്രണ്ട് ഫോർക്കുകളും ഹൊറിസോണ്ടൽ ബാക്ക്-ലിങ്ക് റിയർ സസ്പെൻഷനുമാണുള്ളത്. 17 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകളിൽ വരുന്ന ഈ ബൈക്കിൽ, മുൻവശത്ത് 120-സെക്ഷൻ ടയറും പിന്നിൽ 160-സെക്ഷൻ ടയറുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
കാവസാക്കി Z650 എസ്: ഡിസൈനും കളർ ഓപ്ഷനുകളും
'സുഗോമി' ഡിസൈൻ ശൈലിയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് പുതിയ Z650 S രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് വീതിയേറിയ ബോഡിയും കരുത്തുറ്റ ലുക്കുള്ള ടാങ്ക് ഷ്രൗഡുകളും ഉണ്ട്. സൂപ്പർനേക്കഡ് ഡിസൈൻ ശൈലി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ, മുൻവശത്തും പിൻവശത്തും LED ലൈറ്റിംഗും നൽകിയിരിക്കുന്നു. പേൾ ബ്ലിസാർഡ് വൈറ്റ്/കാന്റി ലൈം ഗ്രീൻ കളർ ഓപ്ഷനിൽ ഇത് ലഭ്യമാണ്.
പുതിയ എസ് വേരിയന്റ് കൂടെ വരുന്നതോടെ കാവസാക്കിയുടെ 'Z-സീരീസ്' വിപുലീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. Z300, Z650RS, Z900, Z1100 തുടങ്ങിയ ബൈക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കമ്പനിയുടെ Z-സീരീസ്. ഇതിൽ Z300 ഒരു എൻട്രി-ലെവൽ മോഡലാകുമ്പോൾ, Z900, Z1100 എന്നിവ ഈ നിരയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്-സ്പെക് മോഡലുകളായി നിലകൊള്ളുന്നു.
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