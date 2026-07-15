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ഡിസ്കൗണ്ട് വിലയിൽ കാവസാക്കി വെർസിസ്-എക്സ് 300, ഒപ്പം സൗജന്യ ആക്സസറികളും: ഓഫർ പരിമിത കാലത്തേക്ക് മാത്രം
ഡിസ്കൗണ്ടിനൊപ്പം 46,000 രൂപ വരെ വിലയുള്ള സൗജന്യ ആക്സസറികളും കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ജൂലൈ 31 വരെ മാത്രമേ ഓഫറിന് സാധുതയുള്ളൂ.
Published : July 15, 2026 at 11:39 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിലെ അഡ്വഞ്ചർ ടൂറർ ബൈക്ക് പ്രേമികൾക്കായി കാവസാക്കി ഒരുക്കിയ മോഡലാണ് വേഴ്സിസ്-എക്സ് 300 (Kawasaki Versys-X 300). ഇത് പരുക്കൻ റോഡുകളിലൂടെയുള്ള ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്കും നഗരത്തിലെ റോഡുകളിലൂടെയുള്ള ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിനും ഒരേപോലെ അനുയോജ്യമായ മോഡലാണ്. വേഴ്സിസ്-എക്സ് 300ന് പരിമിതകാല ഓഫർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി.
ഈ മോട്ടോർസൈക്കിളിന്റെ MY25, MY26 പതിപ്പുകളിൽ ഡിസ്കൗണ്ടും, 46,000 രൂപ വരെ വിലയുള്ള സൗജന്യ ആക്സസറികളും കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ ഓഫർ MY25 കാവസാക്കി വേഴ്സിസ്-എക്സ് 300-ന് 35,000 രൂപ കിഴിവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇത് എക്സ്-ഷോറൂം വില 3.14 ലക്ഷം രൂപയായി കുറയ്ക്കുന്നു.
അതേസമയം, MY26 പതിപ്പിന് 10,000 രൂപയുടെ കിഴിവ് ലഭിക്കും. ഇത് എക്സ്-ഷോറൂം 3.39 ലക്ഷം രൂപയാക്കുന്നു. വിലക്കുറവിന് പുറമേ, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 46,000 രൂപ വിലയുള്ള ഒരു സെറ്റ് പാനിയറുകളോ സെന്റർ സ്റ്റാൻഡോ അധിക ചെലവില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. കുറഞ്ഞ ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് ഓപ്ഷനുകളുള്ള ആകർഷകമായ ഫിനാൻസ് സ്കീമുകളും കാവസാക്കി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2026 ജൂലൈ 3 വരെ മാത്രമേ ഈ ഓഫർ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ.
കാവസാക്കി വെർസിസ്-എക്സ് 300: എഞ്ചിൻ
296 സിസി, ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ്, പാരലൽ-ട്വിൻ എഞ്ചിനാണ് വെർസിസ്-എക്സ് 300ന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഇത് 6-സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സുമായി ജോഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. എളുപ്പത്തിലുള്ള ക്ലച്ച് പ്രവർത്തനത്തിനും സുഗമമായ ഡൗൺഷിഫ്റ്റിംഗിനുമായി ഈ ബൈക്കിൽ അസിസ്റ്റ്, സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് എന്നിവയും ഉണ്ട്. സ്പോക്ക് റിമ്മുകളും ട്യൂബ്-ടൈപ്പ് ടയറുകളും ഉള്ള 19 ഇഞ്ച് ഫ്രണ്ട്, 17 ഇഞ്ച് പിൻ വീലുകളാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
മുന്നിൽ ലോംഗ്-ട്രാവൽ ടെലിസ്കോപ്പിക് ഫോർക്കുകളും പിന്നിൽ സസ്പെൻഷനായി യൂണി ട്രാക്ക് മോണോഷോക്കും ഇതിലുണ്ട്. ഹൈവേകളിലും പരുക്കൻ റോഡുകളിലും എളുപ്പത്തിൽ ഓടിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
കാവസാക്കി വെർസിസ്-എക്സ് 300: സവിശേഷതകൾ
നിലവിലുള്ള കൂടുതൽ അഡ്വഞ്ചർ മോട്ടോർസൈക്കിളുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, വെർസിസ്-എക്സ് 300ൽ വിപുലമായ ഇലക്ട്രോണിക് റൈഡർ സവിശേഷതകൾ ഇല്ല. ലളിതമായ ഡിസൈൻ സമീപനമാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്. റൈഡ് മോഡുകൾ, ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി പോലുള്ള സവിശേഷതകൾ ഇതിൽ നൽകിയിട്ടില്ല. പകരം വിശ്വസനീയവുമായ റൈഡിംഗ് അനുഭവം നൽകുന്നതിൽ കമ്പനി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.
ഡ്യുവൽ ചാനൽ എബിഎസ്, സെമി-ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ, അസിസ്റ്റ്, സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച്, ലോംഗ്-ട്രാവൽ സസ്പെൻഷൻ, സുഖകരമായ റൈഡിംഗ് പൊസിഷൻ എന്നിവയാണ് ഇതിലെ സവിശേഷതകൾ. കെടിഎം 390 അഡ്വഞ്ചർ, റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഹിമാലയൻ 450 തുടങ്ങിയ ബൈക്കുകളോടാണ് വെർസിസ്-എക്സ് 300 ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ മത്സരം കാഴ്ച വെയ്ക്കുന്നത്.
മികച്ച ഇലക്ട്രോണിക്സും കൂടുതൽ സവിശേഷതകളുമൊക്കെ എതിരാളികളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും, സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനുകളാണ് രണ്ടു മോഡലുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സുഗമവും പരിഷ്കൃതവുമായ പാരലൽ-ട്വിൻ എഞ്ചിനും ടൂറിങ് സ്റ്റൈലിങും വെർസിസ്-എക്സ് 300ലാണ് ഉള്ളത്. ഇത് ബൈക്കിനെ വേറിട്ട് നിർത്തുന്നു.
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