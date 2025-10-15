ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ഒറ്റയടിക്ക് വർധിച്ചത് 89,000 രൂപ: ജിഎസ്ടി പരിഷ്കരണത്തിന് പിന്നാലെ കാവസാക്കി വെർസിസ് 1100ന് വില കൂടി; പുതിയ വിലയറിയാം
ജിഎസ്ടി പരിഷ്കരണത്തിന് പിന്നാലെ കാവസാക്കിയുടെ പ്രീമിയം ബൈക്കിന് ഒറ്റയടിക്ക് വർധിച്ചത് 89,000 രൂപ. 13.79 ലക്ഷം രൂപയാണ് പുതിയ വില.
Published : October 15, 2025 at 5:04 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പുതിയ ജിഎസ്ടി നിരക്കുകൾ നടപ്പാക്കിയതോടെ ലിറ്റർ ക്ലാസ് അഡ്വഞ്ചർ ടൂററായ വെർസിസ് 1100 മോഡലിന് വില വർധിപ്പിച്ച് പ്രീമിയം ബൈക്ക് നിർമ്മാതാക്കളായ കാവസാക്കി. 13.79 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിന്റെ പുതിയ വില(എക്സ്-ഷോറൂം). നേരത്തെ 12.90 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് കാവസാക്കി വെർസിസ് 1100 വിറ്റത്. ഒറ്റയടിക്ക് 89,000 രൂപയാണ് ഈ ബൈക്കിന് വർധിച്ചത്.
ജിഎസ്ടി പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് വില വർധനവ്. 350 സിസിയിൽ കൂടുതൽ എഞ്ചിനുകളുള്ള പ്രീമിയം ബൈക്കുകൾക്ക് 28 ശതമാനത്തിന് പകരം 40 ശതമാനമാണ് ഇപ്പോൾ ജിഎസ്ടി ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദീർഘദൂര യാത്രകൾ ഇഷ്ട്ടപ്പെടുന്ന റൈഡർമാർക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഇന്ത്യയിലെ ഏക ഇൻലൈൻ-ഫോർ, റോഡ് അധിഷ്ഠിത അഡ്വഞ്ചർ മോട്ടോർസൈക്കിളാണ് കാവസാക്കി വെർസിസ് 1100. ഒരൊറ്റ വേരിയന്റിലാണ് ഇത് പുറത്തിറക്കിയത്. മെറ്റാലിക് മാറ്റ് ഗ്രാഫീൻ സ്റ്റീൽ ഗ്രേ കളർ ഓപ്ഷനിലാണ് ഈ വേരിയന്റ് ലഭ്യമാവുക.
കാവസാക്കി വെർസിസ് 1100: എഞ്ചിൻ
ട്വിൻ-ട്യൂബ് അലുമിനിയം ഫ്രെയിമിലാണ് കമ്പനി ഈ ബൈക്ക് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, 1043 സിസി, ഇൻലൈൻ-ഫോർ ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ് ബൈക്കിലുള്ളത്. ഏകദേശം 120 ബിഎച്ച്പി പവറും 102 എൻഎം പീക്ക് ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ഈ എഞ്ചിന് സാധിക്കും. 6-സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സും അസിസ്റ്റ്-ആൻഡ്-സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചുമായും ആണ് ഈ എഞ്ചിൻ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കാവസാക്കി വെർസിസ് 1100: സവിശേഷതകൾ
കാവസാക്കി വേഴ്സിസ് 1100ന്റെ രണ്ട് അറ്റത്തും ഷോവ സസ്പെൻഷൻ, റേഡിയൽ കാലിപ്പറുകൾ ഉള്ള ഡ്യുവൽ ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക്കുകൾ, രണ്ട് അറ്റത്തും 17 ഇഞ്ച് വീലുകൾ എന്നിവ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിക് റൈഡർ എയ്ഡുകളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, മൾട്ടിപ്പിൾ റൈഡ് മോഡുകൾ, ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, വീലി കൺട്രോൾ, എഞ്ചിൻ ബ്രേക്ക് കൺട്രോൾ, IMU, ഡ്യുവൽ-ചാനൽ ABS തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളോടെയാണ് ഈ ബൈക്ക് വരുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ, ഈ ബൈക്കിൽ യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി ചാർജിങ് പോർട്ടും ക്രമീകരിക്കാവുന്ന വിൻഡ്സ്ക്രീനും ഉണ്ട്.
