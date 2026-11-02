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7,000mAh വരെ ബാറ്ററി ശേഷി! ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് അടയാളപ്പെടുത്തി കാർബൺ; 'റെബൽ' സീരിസ് പുറത്തിറക്കി
ആമസോൺ വഴിയാണ് കമ്പനി രണ്ട് ഫോണുകളും വിൽക്കുക. നവംബർ 4-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതലാണ് വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുക. ഒപ്പം ഓഫറുകളും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Published : November 2, 2026 at 5:12 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിൽ ഒരു കാലത്ത് മുൻനിരയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായുള്ള തദ്ദേശീയ ബ്രാൻഡാണ് കാർബൺ. ഓപ്പോ, വിവോ, റിയൽമി തുടങ്ങിയ ചൈനീസ് ബ്രാൻഡുകൾ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ മികച്ച ഡിസൈനും ഉയർന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും ഉള്ള ഫോണുകളുമായി കടന്നുവന്നതോടെ കാർബൺ പിന്നോട്ട് തള്ളപ്പെടുകയായിരുന്നു. പ്രധാന സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിലേക്ക് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശക്തമായി തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി.
'റെബൽ' സീരിസിൽ രണ്ട് ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കിയാണ് കമ്പനി ഇന്ത്യൻ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിലേക്ക് റീ-എൻട്രി നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. കാർബൺ റെബൽ, കാർബൺ റെബൽ പ്രോ എന്നീങ്ങനെ രണ്ട് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളാണ് ഈ സീരിസിൽ കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയത്. ഈ ആഴ്ച അവസാനത്തോടെ ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ഫോണുകൾ വിപണിയിലെത്തും.
കാർബൺ റെബൽ മൂന്ന് നിറങ്ങളിലും, പ്രോ വേരിയന്റ് നാല് നിറങ്ങളിലും ലഭ്യമാകും. ഒക്ടാ-കോർ മീഡിയടെക് ഹീലിയോ സീരീസ് ചിപ്സെറ്റാണ് ഈ രണ്ട് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്കും കരുത്തേകുന്നത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിൽ 7,000mAh ബാറ്ററിയും, പ്രോയിൽ 6,000mAh ബാറ്ററിയുമാണുള്ളത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിൽ 6.75 ഇഞ്ച് HD+ ഡിസ്പ്ലേയും, പ്രോ മോഡലിൽ 6.7 ഇഞ്ച് HD+ ഡിസ്പ്ലേയുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യയിലെ വിലയും ലഭ്യതയും
ഇരു മോഡലുകളുടെയും ഇന്ത്യയിലെ പ്രാരംഭ വില 14,999 രൂപയാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ലോഞ്ച് ഓഫറിന്റെ ഭാഗമായി കാർബൺ റെബൽ 11,999 രൂപയ്ക്കും, റെബൽ പ്രോ 12,499 രൂപയ്ക്കും ലഭ്യമാകും. കൂടാതെ, ബാങ്ക് ഓഫറിലൂടെ 1,000 രൂപയുടെ കിഴിവ് കൂടി ലഭിക്കുന്നതോടെ, ഇവ യഥാക്രമം 10,999 രൂപയ്ക്കും 11,499 രൂപയ്ക്കും സ്വന്തമാക്കാം.
നവംബർ 4-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതൽ ആമസോൺ വഴിയാണ് വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുക. ബ്ലൂ, ഗോൾഡ്, സിൽവർ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ റെബലും ബ്ലൂ, ചെറി റെഡ്, ഗോൾഡ്, ഗ്രേ നിറങ്ങളിൽ റെബൽ പ്രോയും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 4GB+64GB, 6GB+128GB എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനിൽ റെബൽ ലഭ്യമാകും. അതേസമയം 4GB+128GB, 6GB+128GB എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനിലാണ് റെബൽ പ്രോ ലഭ്യമാവുക. മറ്റ് സ്റ്റോറേജ് മോഡലുകളുടെ വില നവംബർ 4-നോ അതിനുമുൻപോ കമ്പനി പുറത്തുവിടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
പ്രത്യേകതകൾ
ഡ്യുവൽ സിം സൗകര്യമുള്ള ഫോണുകളാണ് കാർബൺ റെബലും, റെബൽ പ്രോയും. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അനാവശ്യമായ ആപ്പുകൾ ഇല്ലാത്ത മികച്ച ഉപയോക്തൃ അനുഭവം നൽകാൻ ഈ ഫോണുകൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, റെബൽ സീരീസ് ഫോണുകൾക്ക് രണ്ട് വർഷത്തെ OS അപ്ഗ്രേഡുകളും, രണ്ട് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകളും കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ഈ ഫോണുകളിൽ 6.75 ഇഞ്ച് HD+ LCD ടച്ച്സ്ക്രീൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് 90Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റും 650 നിറ്റ്സ് വരെയുള്ള പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്സും ഉണ്ട്. റെബൽ പ്രോ മോഡലിൽ 6.7 ഇഞ്ച് HD+ LCD ടച്ച്സ്ക്രീനാണുള്ളത്. ഇതിന് 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റും 720 നിറ്റ്സ് വരെയുള്ള പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്സും ലഭിക്കുന്നു.
പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് ഈ ഫോണുകൾക്ക് IP64 റേറ്റിങ് ആണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഒക്ട-കോർ മീഡിയടെക് ഹീലിയോ G81 ചിപ്സെറ്റാണ് ഇരുഫോണുകൾക്കും കരുത്തേകുന്നത്. ഇതിന് 2.0GHz വരെയുള്ള ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് നൽകാൻ സാധിക്കും. രണ്ട് ഫോണുകളിലും 6GB റാമും 128GB ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജുമുണ്ട്. കൂടാതെ, മൈക്രോ എസ്ഡി കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റോറേജ് 1TB വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും.
കാർബൺ റെബലിൽ ഓട്ടോഫോക്കസും 80 ഡിഗ്രി ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂവുമുള്ള 50 മെഗാപിക്സൽ (f/1.8) പിൻ ക്യാമറയാണുള്ളത്. അകേസമയം കാർബൺ റെബൽ പ്രോയിൽ ഓട്ടോഫോക്കസോട് കൂടിയ 64 മെഗാപിക്സൽ (f/1.8) പിൻ ക്യാമറയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി പ്രോ മോഡലിൽ 16 മെഗാപിക്സൽ മുൻ ക്യാമറയുമുണ്ട്.
റെബലിൽ 7,000mAh ബാറ്ററിയാണുള്ളത്. ഇത് 18W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. അതേസമയം പ്രോയിൽ 6,000mAh ബാറ്ററിയാണുള്ളത്. ഇത് 20W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. കണക്റ്റിവിറ്റിക്കായി രണ്ട് ഫോണുകളിലും 4G LTE, ഡ്യുവൽ-ബാൻഡ് വൈ-ഫൈ, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.0, USB ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട്, 3.5mm ഓഡിയോ ജാക്ക് എന്നിവ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷയ്ക്കായി ഫോണുകളിൽ സൈഡ്-മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർപ്രിന്റ് സ്കാനറും ഫേസ് അൺലോക്ക് സൗകര്യവും ലഭ്യമാണ്.
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