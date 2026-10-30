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ബജറ്റ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിൽ തീപാറും പോരാട്ടത്തിന് 'കാർബൺ': ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവിനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡ്
യുവാക്കളെയും കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർമാരെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ബജറ്റ് വിലയിൽ സ്മാർട്ട്ഫോൺ പുറത്തിറക്കാനാണ് കാർബൺ പദ്ധതിയിടുന്നത്.
Published : October 30, 2026 at 12:42 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിൽ ഒരു കാലത്ത് മുൻനിരയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായുള്ള തദ്ദേശീയ ബ്രാൻഡാണ് കാർബൺ. ഓപ്പോ, വിവോ, റിയൽമി തുടങ്ങിയ ചൈനീസ് ബ്രാൻഡുകൾ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ മികച്ച ഡിസൈനും ഉയർന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും ഉള്ള ഫോണുകളുമായി കടന്നുവന്നതോടെ കാർബൺ പിന്നോട്ട് തള്ളപ്പെടുകയായിരുന്നു. പ്രധാന സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിലേക്ക് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശക്തമായി തിരിച്ചുവരവിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് കാർബൺ. കമ്പനി ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
കാര്യക്ഷമതയ്ക്കും ബജറ്റ് വിലയ്ക്കും മുൻഗണന നൽകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ, യുവതലമുറ എന്നിവരിലേക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ മികച്ച സാങ്കേതികവിദ്യ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് കാർബൺ പുതിയ ഫോണിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
തിരിച്ചുവരവിന് പിന്നിൽ
കൗണ്ടർപോയിന്റ് റിസർച്ചിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, 2026 ജൂലൈ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിരയിലുള്ള അഞ്ച് സ്മാർട്ട്ഫോൺ ബ്രാൻഡുകളിൽ മൂന്നെണ്ണവും ചൈനീസ് കമ്പനികളായിരുന്നു. ഇതിൽ വിവോ 16 ശതമാനവും, ഓപ്പോ 12 ശതമാനവും, ഷവോമി 8 ശതമാനവും വിപണി വിഹിതം കൈവശപ്പെടുത്തി. ഇത് തദ്ദേശീയ കമ്പനികൾക്ക് വിപണിയിൽ ഇടം കണ്ടെത്തുന്നത് ദുഷ്കരമാക്കി.
ഇന്ത്യൻ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിൽ ചൈനീസ് ബ്രാൻഡുകൾ ആധിപത്യം തുടരുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് കാർബണിന്റെ തിരിച്ചുവരവും. കടുത്ത മത്സരം നിലനിൽക്കെത്തന്നെ, യുവാക്കളെയും കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർമാരെയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് വിപണിയിലേക്ക് വീണ്ടും പ്രവേശിക്കാൻ കാർബൺ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Not here to blend in. Here to leave a mark. 🔥 The streets are talking. Something KAMAAL is coming. KARBONN KAMAAL KOMING! 🔴 #KarbonnKamaalKoming #Karbonn #KamaalKoming #DontFollowJustRebel #StayTuned #SomethingBigIsComing #RebelEnergy #ComingSoon https://t.co/Se6sSAOo79— KarbonnSmartOfficial (@KarbonnSmart) October 17, 2026
വരാനിരിക്കുന്നത് ബജറ്റ് വിലയിലുള്ള ഫോണുകൾ
കാർബണിന്റെ മാതൃകമ്പനിയായ ജൈന ഗ്രൂപ്പിന്റെ (Jaina Group) സിഇഒയും എംഡിയുമായ പ്രദീപ് ജെയിൻ, ഈ തിരിച്ചുവരവിന് പിന്നിലെ സാഹചര്യം വിശദീകരിച്ചു. സമീപകാലത്തായി ഇന്ത്യയിൽ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വില കുത്തനെ ഉയർന്നുവെന്നും, എന്നാൽ ഫോൺ വാങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണം അതിനനുസരിച്ച് വർധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിനർത്ഥം, ഫോൺ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പലർക്കും ഉയർന്ന വില കാരണം വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"ഇതൊരു യുവരാജ്യമാണ്. ഇവിടുത്തെ ജെൻ സി തലമുറയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ എന്നത് വെറുമൊരു സൃഷ്ടി മാത്രമല്ല. കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ ആവിഷ്ക്കാരം കൂടിയാണ്. അതിനുള്ള ക്യാൻവാസാണ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ. സാങ്കേതികവിദ്യ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക എന്ന ഞങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന തത്വത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നുകൊണ്ട്, ഈ പുതിയ ആവിഷ്കാര ശൈലിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഉപകരണങ്ങളുമായാണ് കാർബൺ തിരിച്ചുവരുന്നത്." പ്രദീപ് ജെയിൻ പറഞ്ഞു. വിദ്യാർഥികൾ, കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർമാർ, വളർന്നുവരുന്ന പ്രതിഭകൾ എന്നിവർക്കായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത സ്മാർട്ട്ഫോണുകളാണ് വരാനിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കാർബണിന് സംഭവിച്ചതെന്ത്?
ഡൽഹിയിലെ ജൈന ഗ്രൂപ്പും ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായുള്ള യുണൈറ്റഡ് ടെലി ലിങ്ക്സ് ലിമിറ്റഡും (UTL) തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത സംരംഭമായാണ് 2009-ൽ കാർബോൺ മൊബൈൽസ് സ്ഥാപിതമായത്. താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ വിറ്റിരുന്ന കമ്പനി, 2014ന്റെ മൂന്നാം പാദമാവുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയിലെ നാലാമത്തെ വലിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ബ്രാൻഡ് എന്ന നിലയിലേക്ക് വളർന്നിരുന്നു.
ഐപിഎല്ലിന്റെ ആദ്യ സീസണുകളിൽ 'കാർബൺ കമാൽ ക്യാച്ച്' എന്ന ക്യാമ്പെയ്ൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് രംഗത്തും ഈ ബ്രാൻഡ് സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഷവോമി, ഓപ്പോ, വിവോ തുടങ്ങിയ ചൈനീസ് ബ്രാൻഡുകൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകൾ വിൽക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തതോടെ കാർബൺ പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. മൈക്രോമാക്സ്, ലാവ തുടങ്ങിയ മറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡുകളെപ്പോലെ, കാർബണിനും സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിൽ നിന്ന് ക്രമേണ പിന്മാറേണ്ടി വന്നു.
എന്നാൽ, സാധാരണ കീപാഡ് ഫോണുകളുടെ വിൽപ്പന കാർബൺ നിർത്തിയിരുന്നില്ല. ഗ്രാമീണ ഉപഭോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള 'ജിയോഭാരത്' ശ്രേണിയിൽ ഇപ്പോഴും 4G കീപാഡ് ഫോണുകൾ അവർ വിൽക്കുന്നുണ്ട്.
ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡുകൾക്ക് സർക്കാർ പിന്തുണ
2026 ഓഗസ്റ്റിൽ, 62,500 കോടി രൂപയുടെ ബജറ്റോടെ 'മൊബൈൽ ഫോൺ മാനുഫാക്ചറിങ് സ്കീം' (MPMS) നടപ്പിലാക്കാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയം അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ മൊബൈൽ നിർമ്മാണ മേഖലയെയും വിതരണ ശൃംഖലയെയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും, സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സ്വയംപര്യാപ്തത കൈവരിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡുകളെ സഹായിക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ പദ്ധതി. കൂടാതെ, ഡിസൈൻ, ഗവേഷണം എന്നീ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യൻ പേറ്റന്റുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും, അതുവഴി കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
2028 ഒക്ടോബറോടെ, പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും നിർമ്മിക്കുകയും സ്വന്തം ബ്രാൻഡിൽ പുറത്തിറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ടാകുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് അടുത്തിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. ഈ സമയത്താണ് കാർബൺ തിരിച്ചുവരവിനൊരുങ്ങുന്നത്.
വരാനിരിക്കുന്ന സ്മാർട്ട്ഫോണിനെ കുറിച്ച്
തങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളെ കുറിച്ചോ, വിലവിവരങ്ങളോ, അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ റോഡ്മാപ്പോ കാർബൺ ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും, കമ്പനിയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇതിനകം ഓൺലൈനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 'കാർബൺ സെൻസ് പ്രോ' എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ഫോൺ 'ഗീക്ക് ബെഞ്ച്' പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മീഡിയടെക് ഹീലിയോ G70 ചിപ്സെറ്റും ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവുമാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഗീക്ക് ബെഞ്ച് 7ൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ, സിംഗിൾ-കോർ ടെസ്റ്റിൽ ഏകദേശം 421 പോയിന്റും മൾട്ടി-കോർ ടെസ്റ്റിൽ 1,511 പോയിന്റും ഈ ഫോൺ നേടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഈ ഉപകരണത്തെക്കുറിച്ച് കാർബോൺ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
'കാർബൺ റെബൽ 5G' എന്നൊരു ഫോണിനെക്കുറിച്ച് ആമസോൺ ഇന്ത്യയിൽ ടീസർ വന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമല്ല. തിരിച്ചുവരവ് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, വരാനിരിക്കുന്ന സ്മാർട്ട്ഫോണുകളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കാർബൺ ഉടൻ വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
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