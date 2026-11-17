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ഇന്ത്യൻ വാഹന വിപണിയിലേക്ക് ജെ.എസ്.ഡബ്ല്യു മോട്ടോർസ്; ആദ്യ മോഡൽ 'കോംബാറ്റ്', ലോഞ്ച് ഡിസംബറിൽ
പ്ലഗ്-ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് എസ്യുവി ആയ കോംബാറ്റ് ആണ് ഡിസംബറിൽ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്നത്.
Published : November 17, 2026 at 7:28 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്രമുഖ വ്യവസായ ഗ്രൂപ്പായ ജെ.എസ്.ഡബ്ല്യു ഗ്രൂപ്പിന്റെ പുതിയ സ്വതന്ത്ര പാസഞ്ചർ കാർ നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ ജെ.എസ്.ഡബ്ല്യു മോട്ടോർസ് ഇന്ത്യയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. കമ്പനി തങ്ങളുടെ ആദ്യ കാർ ഡിസംബർ 3ന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഔദ്യോഗികമായി അവതരിപ്പിക്കും. ഇതിനു മുന്നോടിയായി ജെ.എസ്.ഡബ്ല്യു മോട്ടോർസിന്റെ ഇന്ത്യൻ വെബ്സൈറ്റ് പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ജെ.എസ്.ഡബ്ല്യു മോട്ടോർസിന്റെ ആദ്യ മോഡലായ 'കോംബാറ്റ്' ആണ് അടുത്ത മാസം പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്നത്. ജെറ്റൂർ ടി2-നെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു പ്ലഗ്-ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് എസ്യുവി ആണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. ജെ.എസ്.ഡബ്ല്യു മോട്ടോർസിനെക്കുറിച്ചും കോംബാറ്റിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. അവ എന്തൊക്കെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
ജെ.എസ്.ഡബ്ല്യു കോംബാറ്റിന്റെ പവർട്രെയിൻ
ബോക്സ് ആകൃതിയിലുള്ള ഡി-സെഗ്മെന്റ് എസ്യുവിയായ 'കോംബാറ്റി'ന് ഏകദേശം 40 ലക്ഷം രൂപ (എക്സ്-ഷോറൂം) വില പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇതിലെ പവർട്രെയിനിൽ 1.5 ലിറ്റർ, 4-സിലിണ്ടർ ഡയറക്ട്-ഇഞ്ചക്ഷൻ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ, രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുകൾ, 18.4 kWh ബാറ്ററി പായ്ക്ക് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ സംയോജിത പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഏകദേശം 360 എച്ച്പിയും ടോർക്ക് 610 എൻഎമ്മും ആണ്. 3-സ്പീഡ് ഹൈബ്രിഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ വഴി മുൻ ചക്രങ്ങളിലേക്ക് പവർ എത്തിക്കുന്നു.
18.4 കിലോവാട്ട് ബാറ്ററി ഉള്ളതിനാൽ, ആഗോള വിപണിയിലുള്ള 'ജെറ്റൂർ ടി2'-ന് 90 കിലോമീറ്റർ വരെ പൂർണ്ണമായും ഇലക്ട്രിക് മോഡിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും. 6.6kW എസി (AC) ചാർജർ ഉപയോഗിച്ച് 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ബാറ്ററി 30 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 100 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാം. 50kW ഡിസി (DC) ചാർജർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, 30 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 80 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ 27 മിനിറ്റ് മതിയാകും. ഇതിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഡ്രൈവിങ് റേഞ്ച് 1,200 കിലോമീറ്ററാണ്.
ജെ.എസ്.ഡബ്ല്യു ബ്രാൻഡിങ് ഒഴിച്ചുനിർത്തിയാൽ, ജെ.എസ്.ഡബ്ല്യു കോംബാറ്റിന്റെ ഇന്റീരിയർ 'ജെറ്റൂർ ടി2'-ന് സമാനമായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഡാഷ്ബോർഡിൽ 15.6 ഇഞ്ച് ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് ടച്ച്സ്ക്രീൻ, 10.6 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഡ്രൈവർ ഡിസ്പ്ലേ, ഫോർ-സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിങ് വീൽ എന്നിവ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിനു പുറമെ, 12 സ്പീക്കറുകളുള്ള സൗണ്ട് സിസ്റ്റം, പനോരമിക് സൺറൂഫ്, 540-ഡിഗ്രി ക്യാമറ (360-ഡിഗ്രി + വാഹനത്തിനടിഭാഗം കാണാവുന്ന വ്യൂ), ഇലക്ട്രിക്കലി ക്രമീകരിക്കാവുന്നതും വെന്റിലേറ്റഡ് ആയതുമായ മുൻ സീറ്റുകൾ, ആംബിയന്റ് ലൈറ്റിങ്, അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ തുടങ്ങി നിരവധി സവിശേഷതകൾ ഈ കാറിലുണ്ട്.
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