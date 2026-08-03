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കാറിന്‍റെ താക്കോൽ മറന്നുവെച്ചോ? ടെൻഷൻ വേണ്ട! കണ്ടെത്താൻ ആൻഡ്രോയിഡിലും ഐഒഎസിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്രാക്കർ ഡിവൈസുമായി ജിയോ

പുതിയ ജിയോ ട്രാക്കർ ആൻഡ്രോയിഡ്, ഐഒഎസ് ഉപകരണങ്ങളെ പിന്തുണയ്‌ക്കും. ജിയോടാഗ് 2ന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പിന്‍റെ വിലയും ഫീച്ചറുകളും പരിശോധിക്കാം.

JIOTAG 2 PRICE JIOTAG 2 FEATURES JIO TRACKER ജിയോടാഗ് 2
Representational image (Jio)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 3, 2026 at 11:04 AM IST

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വാഹനങ്ങളുടെ താക്കോലോ, ലഗേജോ, ബാഗോ, സൈക്കിളോ എന്തുമായിക്കോട്ടേ... ഒരു വസ്‌തു എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് മറക്കുമ്പോഴോ, കാണാതാവുമ്പോഴോ കണ്ടെത്താൻ ഉപകരിക്കുന്ന ട്രാക്കിങ് ഉപകരണമാണ് ജിയോടാഗ്‌. ഇത്തരം വസ്‌തുക്കളിൽ എയർടാഗ് വെറുതെ ഘടിപ്പിച്ചുവെച്ചാൽ മതി. റിലയൻസ് ജിയോ തങ്ങളുടെ ജിയോടാഗിന്‍റെ പുത്തൻ മോഡൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ.

1,249 രൂപയ്ക്കാണ് ജിയോടാഗ് 2 ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാവുക. ആപ്പിളിന്‍റെ എയർടാഗ് പോലുള്ള പ്രീമിയം ട്രാക്കിംഗ് ഉപകരണങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ബജറ്റ്-സൗഹൃദ മോഡലാണ് ഇത്. മാത്രമല്ല, ഈ സിംഗിൾ ട്രാക്കർ ആൻഡ്രോയിഡിലെ ഗൂഗിളിന്‍റെ ഫൈൻഡ് ഹബ്ബിലും ആപ്പിളിന്‍റെ ഐഫോണിലെ ഫൈൻഡ് മൈയിലും പ്രവർത്തിക്കും. അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത ഉപകരണത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും ഉപയോഗം എന്തൊക്കെയെന്നും പരിശോധിക്കാം.

ജിയോടാഗ് 2: ഇന്ത്യയിലെ വിലയും ലഭ്യതയും

1,249 രൂപയ്ക്കാണ് ആമസോൺ ഇന്ത്യയിൽ ജിയോടാഗ് വിൽക്കുക. JioTag (2nd Generation) എന്ന പേരിലായിരിക്കും ആമസോണിൽ ലഭ്യമാവുക. റീട്ടെയിൽ ബോക്സിൽ ജിയോടാഗ് 2 എന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. ഗ്രേ, ഒലിവ്, റെഡ് എന്നീ മൂന്ന് നിറങ്ങളിൽ ആമസോണിൽ കാണാനാകുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ജിയോ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിലവിൽ ജിയോടാഗ് 2 ദ്യശ്യമാകുന്നില്ല.

ജിയോ ആൻഡ്രോയിഡ്-ഓൺലി ജിയോടാഗ് ഗോ, ഐഒഎസ്-ഓൺലി ജിയോടാഗ് എയർ എന്നിങ്ങനെ മുമ്പ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സിംഗിൾ-പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ട്രാക്കറുകൾ വിറ്റിരുന്നു. ജിയോടാഗ് 2ന് ജിയോടാഗ് ഗോയേക്കാൾ 250 രൂപയും ജിയോടാഗ് എയറിനേക്കാൾ ഏകദേശം 800 രൂപയും കൂടുതലാണ്. ആൻഡ്രോയിഡ് ഉപയോക്താവായി തന്നെ തുടരാൻ താത്‌പര്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് പിന്തുണ മാത്രമുള്ള ജിയോഗോയിൽ തുടരുന്നതാവും നല്ലത്. രണ്ടാം തലമുറ മോഡൽ ഐഒഎസ് കൂടെ പിന്തുണയ്‌ക്കുമെങ്കിലും ഒരേ ജോലികളാണ് ചെയ്യുന്നത്.

JIOTAG 2 PRICE JIOTAG 2 FEATURES JIO TRACKER ജിയോടാഗ് 2
JioTag 2 Launches in India at Rs 1,249 (Amazon/Jio)

ജിയോടാഗ് 2: പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്ങനെ ?

ഉപയോക്താക്കളുടെ വസ്‌തുക്കൾ ബ്ലൂടൂത്ത് പരിധിക്ക് പുറത്തായിരിക്കുമ്പോൾ, വസ്‌തുവിന്‍റെ സ്ഥാനത്തിന് സമീപത്തുകൂടി കടന്നുപോകുന്ന മറ്റുള്ളവരുടെ ഫോണുകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്തുക. ഗൂഗിളിന്‍റെ ഫൈൻഡ് മൈ ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിളിന്‍റെ ഫൈൻഡ് മൈ പോലുള്ള ക്രൗഡ് സോഴ്‌സ്‌ഡ് ട്രാക്കിങ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ വഴിയാണ് സമീപത്തുള്ള സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകളുമായി കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സുരക്ഷിതമായ ബ്ലൂടൂത്ത് സിഗ്നലുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചാണ് ജിയോടാഗ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സിം കാർഡ് ആവശ്യമില്ല. ഒരു വർഷത്തോളം നിലനിൽക്കുന്ന മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാവുന്ന കോയിൻ-സെൽ ബാറ്ററിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

ജിയോടാഗ് 2: ഉപയോഗം

വലിപ്പത്തിൽ ചെറുതായ ജിയോടാഗ് 2 യാത്രയ്‌ക്കിടയിലോ മറ്റോ നിങ്ങളുടെ എന്ത് വസ്‌തുവിലും ഘടിപ്പിക്കാം. വസ്‌തു എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് മറക്കുമ്പോഴോ, കാണാതാവുമ്പോഴോ ചെയ്‌താൽ കണ്ടെത്താൻ ഇത് ഉപകരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് വാഹനങ്ങളുടെ താക്കോലോ, ലഗേജോ, ബാഗോ, സൈക്കിളോ എവിടെയെങ്കിലും നഷ്‌ട്ടപ്പെട്ട് പോയാൽ കണ്ടെത്താൻ ജിയോടാഗ് സഹായിക്കും.

JIOTAG 2 PRICE JIOTAG 2 FEATURES JIO TRACKER ജിയോടാഗ് 2
Representational image (Jio)

ജിയോടാഗ് 2: സവിശേഷതകൾ

  • ഐഒഎസിൽ ഫൈൻഡ് മൈ, ആൻഡ്രോയിഡിൽ ഗൂഗിൾ ഫൈൻഡ് ഹബ് എന്നിവയുമായി ജോഡിയാക്കാം. രണ്ടിലും ജോഡിയാക്കാമെന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും ഒരേസമയം പ്രവർത്തിക്കുമോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല.
  • 120 ഡെസിബെൽ വരെ ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു ബിൽറ്റ്-ഇൻ ബീപ്പർ ഇതിലുണ്ട്. അടുത്തെത്തിയാൽ ആപ്പിലെ ഒരു ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും.
  • സിം കാർഡ് ആവശ്യമില്ല.
  • ഒരു വർഷത്തോളം നിലനിൽക്കുന്ന മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാവുന്ന കോയിൻ-സെൽ ബാറ്ററി ഉണ്ട്. ബോക്‌സിൽ ഒരു സ്പെയറും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
  • പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് IP64 റേറ്റിങ് ലഭിക്കുന്നു.

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